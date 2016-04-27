Моя Кармен

Эвиллс Просмотров: 202 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 14:12 by

Так магией наполнены глаза,Как звёзды, что ласкают и дурманят.Смотреть в них я желаю, но нельзя.Боюсь, что ожидание обманет!Что ты исчезнешь, как туманный сон.Что, словно дым, ты призраком растаешь.И опустеет без тебя мой дом.Боюсь, любить меня ты перестанешь!Уйдёшь ты вдаль, ведомая мечтойНайти того, что для тебя желанней.Неверная! Пойду я за тобой(Есть много у меня секретных знаний).Обречена вампира ты любить.И магия моя твоей сильнее.И я влюблён в тебя, тому и быть!И знай, мне без тебя - в сто крат сложнее.Я выслежу тебя, моя любовь!Изменница, строптивая на диво.В глаза твои тогда взгляну я вновь,Послушав оправданья терпеливо.А может, сердце ревности волнойЗахлёстнуто окажется! Тогда ужПоженимся смертельно мы с тобой.Ты за меня посмертно выйдешь замуж!Мой нож сверкает призрачно во тьме.И он пока тебя не поцелует.Я помню, клятву ты дала когда-то мне,Что кровь твоя лишь для меня колдует!Пока что ты не бросила меня.Пока что даришь нежно поцелуи.Пока со мною ты, то счастлив я!Но где б ни кралась ты, вослед иду я.

Ключевые слова: Вампир Кармен любовь авторский стих

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