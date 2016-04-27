Моя Кармен
Так магией наполнены глаза,
Как звёзды, что ласкают и дурманят.
Смотреть в них я желаю, но нельзя.
Боюсь, что ожидание обманет!
Что ты исчезнешь, как туманный сон.
Что, словно дым, ты призраком растаешь.
И опустеет без тебя мой дом.
Боюсь, любить меня ты перестанешь!
Уйдёшь ты вдаль, ведомая мечтой
Найти того, что для тебя желанней.
Неверная! Пойду я за тобой
(Есть много у меня секретных знаний).
Обречена вампира ты любить.
И магия моя твоей сильнее.
И я влюблён в тебя, тому и быть!
И знай, мне без тебя - в сто крат сложнее.
Я выслежу тебя, моя любовь!
Изменница, строптивая на диво.
В глаза твои тогда взгляну я вновь,
Послушав оправданья терпеливо.
А может, сердце ревности волной
Захлёстнуто окажется! Тогда уж
Поженимся смертельно мы с тобой.
Ты за меня посмертно выйдешь замуж!
Мой нож сверкает призрачно во тьме.
И он пока тебя не поцелует.
Я помню, клятву ты дала когда-то мне,
Что кровь твоя лишь для меня колдует!
Пока что ты не бросила меня.
Пока что даришь нежно поцелуи.
Пока со мною ты, то счастлив я!
Но где б ни кралась ты, вослед иду я.
Сегодня, 14:12 by ЭвиллсПросмотров: 202Комментарии: 4
Ключевые слова: Вампир Кармен любовь авторский стих