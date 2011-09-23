Неудавшийся заказ

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:15

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:15 by

Утром сквозь сон телефонная трель,Возможно. заказчик, надо снять трубку."Срочно на кладбище спилите ель?""Конечно спилю, подождите минутку.Адрес диктуйте, найти ее где?""Как зайдете в ворота, увидите сразу.Висит над могилой, хвоя везде,Боюсь упадет эта зараза.Как дело закончите, мне позвоните,Я к вам подъеду и расплачусь","Как вас зовут?" "Натальей зовите".Голос красивый, может, женюсь?Прибыв на погост, ель нашел быстро,Всего-то делов, работы на час!Брать много не буду, я не корыстный,Здесь нужен всего-то один полиспаст.Положил аккуратно, на дрова распилил все,Сел покурить и Наталье звоню.Думаю, может куда пригласить ее?Сначала в кино, потом в квартиру мою.Какая-то музыка вдруг заиграла,Откуда-то снизу, не могу я понять."Большое спасибо, я вам благодарна,Будет теперь мне комфортно лежать.Заплатить не смогу, вы извините,Что мне так пришлось вас обмануть.Нету родных, меня вы поймите,Некому было ель оттянуть."Я в шоке смотрю на памятник старый,На фотографию милой девчушки,На надпись - "Погибла в страшной аварии".Глаза озорные, лицо все в веснушках.Наташа Михеева, 22 года.Глазами смотрю, но понять не могу.Вокруг тишина, замолчала природа,Лишь соловей завел трель на суку.Автор: tverd88.

Ключевые слова: Стихи мистика дровосек памятник

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