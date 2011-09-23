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Стихи

Неудавшийся заказ

Утром сквозь сон телефонная трель,
Возможно. заказчик, надо снять трубку.
"Срочно на кладбище спилите ель?"
"Конечно спилю, подождите минутку.

Адрес диктуйте, найти ее где?"
"Как зайдете в ворота, увидите сразу.
Висит над могилой, хвоя везде,
Боюсь упадет эта зараза.

Как дело закончите, мне позвоните,
Я к вам подъеду и расплачусь",
"Как вас зовут?" "Натальей зовите".
Голос красивый, может, женюсь?

Прибыв на погост, ель нашел быстро,
Всего-то делов, работы на час!
Брать много не буду, я не корыстный,
Здесь нужен всего-то один полиспаст.

Положил аккуратно, на дрова распилил все,
Сел покурить и Наталье звоню.
Думаю, может куда пригласить ее?
Сначала в кино, потом в квартиру мою.

Какая-то музыка вдруг заиграла,
Откуда-то снизу, не могу я понять.
"Большое спасибо, я вам благодарна,
Будет теперь мне комфортно лежать.

Заплатить не смогу, вы извините,
Что мне так пришлось вас обмануть.
Нету родных, меня вы поймите,
Некому было ель оттянуть."

Я в шоке смотрю на памятник старый,
На фотографию милой девчушки,
На надпись - "Погибла в страшной аварии".
Глаза озорные, лицо все в веснушках.

Наташа Михеева, 22 года.
Глазами смотрю, но понять не могу.
Вокруг тишина, замолчала природа,
Лишь соловей завел трель на суку.


Автор: tverd88.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:15
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 17:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Стихи мистика дровосек памятник

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 17:32
0
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Репутация: (2194|0)
Публикаций: 337
Комментариев: 6 619
Голос красивый, может, женюсь?

На голосе что ль жениться?)))
Что касаемо технической стороны стиха ритм, увы , не выдержан.
Да и просторечие в виде "Нету " убило наповал....
Стоит запомнить что в русском литературном языке такого слова "нету" не существует, есть только слово "нет".
Любое употребление слова "нету" - это яркий пример слэнговой речи, просторечья, тем более не допустимо это просторечье в письменной речи. просторечие - это то слово или оборот речи, которые находятся за границей русского языка. blush

Ставлю плюс исключительно за идею, за исполнение минус.В итоге без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:38
0
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Репутация: (176|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 733
Обломилось ловеласу
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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