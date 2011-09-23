Неудавшийся заказ

Неудавшийся заказУтром сквозь сон телефонная трель,
Возможно. заказчик, надо снять трубку.
"Срочно на кладбище спилите ель?"
"Конечно спилю, подождите минутку.
Адрес диктуйте, найти ее где?"
"Как зайдете в ворота, увидите сразу.
Висит над могилой, хвоя везде,
Боюсь упадет эта зараза.
Как дело закончите, мне позвоните,
Я к вам подъеду и расплачусь",
"Как вас зовут?" "Натальей зовите".
Голос красивый, может, женюсь?
Прибыв на погост, ель нашел быстро,
Всего-то делов, работы на час!
Брать много не буду, я не корыстный,
Здесь нужен всего-то один полиспаст.
Положил аккуратно, на дрова распилил все,
Сел покурить и Наталье звоню.
Думаю, может куда пригласить ее?
Сначала в кино, потом в квартиру мою.
Какая-то музыка вдруг заиграла,
Откуда-то снизу, не могу я понять.
"Большое спасибо, я вам благодарна,
Будет теперь мне комфортно лежать.
Заплатить не смогу, вы извините,
Что мне так пришлось вас обмануть.
Нету родных, меня вы поймите,
Некому было ель оттянуть."
Я в шоке смотрю на памятник старый,
На фотографию милой девчушки,
На надпись - "Погибла в страшной аварии".
Глаза озорные, лицо все в веснушках.
Наташа Михеева, 22 года.
Глазами смотрю, но понять не могу.
Вокруг тишина, замолчала природа,
Лишь соловей завел трель на суку.
Автор: tverd88.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:15
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 17:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 2
Ключевые слова: Стихи мистика дровосек памятник