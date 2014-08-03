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Стихи

Страху

Помнишь, в детстве том далеком
Мы боялись темноты?
Помнишь, в детстве ненароком
Были только я и ты?

Помнишь, мы с тобой играли
В шорохи и детский крик?
Помнишь, мы тебя прозвали
Тьмой из дьявольских глубин?

С каждым годом ты уходишь,
Мне уже не страшен мир...
С каждым годом ты все просишь
Позабыть наш детский пир.

Я хочу к тебе вернуться,
Чтобы ты впитал меня,
Я хочу в поту проснуться
И почувствовать тебя...

Страх, мой милый, мой прелестный,
Не бросай меня в свету.
Дай мне снова без сомнений
Тьму почувствовать в соку.

Напои меня слезами
Из моих иссохших глаз.
Покажи, как мы играли,
Напугай без лишних фраз!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:59 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 38Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Обращение страх грусть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:45
+1
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Какая же унылая и пресная жизнь у Лирического Героя, если ему в детские кошмары хочется вернуться?
+++
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