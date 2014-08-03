Страху
Помнишь, в детстве том далеком
Мы боялись темноты?
Помнишь, в детстве ненароком
Были только я и ты?
Помнишь, мы с тобой играли
В шорохи и детский крик?
Помнишь, мы тебя прозвали
Тьмой из дьявольских глубин?
С каждым годом ты уходишь,
Мне уже не страшен мир...
С каждым годом ты все просишь
Позабыть наш детский пир.
Я хочу к тебе вернуться,
Чтобы ты впитал меня,
Я хочу в поту проснуться
И почувствовать тебя...
Страх, мой милый, мой прелестный,
Не бросай меня в свету.
Дай мне снова без сомнений
Тьму почувствовать в соку.
Напои меня слезами
Из моих иссохших глаз.
Покажи, как мы играли,
Напугай без лишних фраз!
Мы боялись темноты?
Помнишь, в детстве ненароком
Были только я и ты?
Помнишь, мы с тобой играли
В шорохи и детский крик?
Помнишь, мы тебя прозвали
Тьмой из дьявольских глубин?
С каждым годом ты уходишь,
Мне уже не страшен мир...
С каждым годом ты все просишь
Позабыть наш детский пир.
Я хочу к тебе вернуться,
Чтобы ты впитал меня,
Я хочу в поту проснуться
И почувствовать тебя...
Страх, мой милый, мой прелестный,
Не бросай меня в свету.
Дай мне снова без сомнений
Тьму почувствовать в соку.
Напои меня слезами
Из моих иссохших глаз.
Покажи, как мы играли,
Напугай без лишних фраз!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:59 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 38Комментарии: 1
Ключевые слова: Обращение страх грусть авторский стих