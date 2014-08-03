Помнишь, в детстве том далеком

Мы боялись темноты?

Помнишь, в детстве ненароком

Были только я и ты?



Помнишь, мы с тобой играли

В шорохи и детский крик?

Помнишь, мы тебя прозвали

Тьмой из дьявольских глубин?



С каждым годом ты уходишь,

Мне уже не страшен мир...

С каждым годом ты все просишь

Позабыть наш детский пир.



Я хочу к тебе вернуться,

Чтобы ты впитал меня,

Я хочу в поту проснуться

И почувствовать тебя...



Страх, мой милый, мой прелестный,

Не бросай меня в свету.

Дай мне снова без сомнений

Тьму почувствовать в соку.



Напои меня слезами

Из моих иссохших глаз.

Покажи, как мы играли,

Напугай без лишних фраз!