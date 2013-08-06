От Стена Лорела про королеву

От Стена Лорела про королевуНастал сегодня день, бушующий прекрасный; мне возвещал покой промозглый серый дым.
Я был способен знать, я думал не напрасно, но время не вернуть - мой город стал другим.
Увидел я, что день таит в себе погоду - не ту, что я вдыхал, когда неспешно рос,
Увидел, что мои родные горизонты пересекали рвы от гробовых колёс.
И в ветреной пыли, закутавшись по горло, я увидал в толпе заблудших серых глаз,
Что пьедестал мой пусть, потеряна корона, скорбит моя душа, которую не спас.
Настанет новый день, бесшумно встанет солнце; поднимется туман, проникнет в каждый дом.
Вот трон наш заскрипит, опустится корона, а время?
- Подождёт! Снаружи под зонтом...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:57
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:40 by СтигандрПросмотров: 25Комментарии: 1
Ключевые слова: Королева корона туман зонт дождь авторский стих