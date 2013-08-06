От Стена Лорела про королеву

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Стигандр Просмотров: 25 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:40 by

Настал сегодня день, бушующий прекрасный; мне возвещал покой промозглый серый дым.Я был способен знать, я думал не напрасно, но время не вернуть - мой город стал другим.Увидел я, что день таит в себе погоду - не ту, что я вдыхал, когда неспешно рос,Увидел, что мои родные горизонты пересекали рвы от гробовых колёс.И в ветреной пыли, закутавшись по горло, я увидал в толпе заблудших серых глаз,Что пьедестал мой пусть, потеряна корона, скорбит моя душа, которую не спас.Настанет новый день, бесшумно встанет солнце; поднимется туман, проникнет в каждый дом.Вот трон наш заскрипит, опустится корона, а время?- Подождёт! Снаружи под зонтом...

Ключевые слова: Королева корона туман зонт дождь авторский стих

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