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Стихи

От Стена Лорела про королеву

Настал сегодня день, бушующий прекрасный; мне возвещал покой промозглый серый дым.
Я был способен знать, я думал не напрасно, но время не вернуть - мой город стал другим.
Увидел я, что день таит в себе погоду - не ту, что я вдыхал, когда неспешно рос,
Увидел, что мои родные горизонты пересекали рвы от гробовых колёс.
И в ветреной пыли, закутавшись по горло, я увидал в толпе заблудших серых глаз,
Что пьедестал мой пусть, потеряна корона, скорбит моя душа, которую не спас.

Настанет новый день, бесшумно встанет солнце; поднимется туман, проникнет в каждый дом.
Вот трон наш заскрипит, опустится корона, а время?
- Подождёт! Снаружи под зонтом...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:57
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:40 by СтигандрПросмотров: 25Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Королева корона туман зонт дождь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Крысолов
Сегодня, 01:19
0
Группа: Редакторы
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 672
Очень красивое стихотворение! У вас огромный талант! Пожалуйста, продолжайте ваше творчество.

Определённо, ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.08.2013
  
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