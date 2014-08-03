Нас манят загадки...

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:10

qqq666 Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:10 by

Нас увлекают загадки и тайны.Ликуют люди, все отлично.Прогресс шагает впереди.Гагарин в космос полетел.Американцы — на луну.А звезды манят, дальше, больше...К другим планетам и мирам.К другим вселенным, черным дырам.Пространство тянет в никуда.Загадки оставляет нам.И чем запутанней загадка,То тем упорней человек.Ведь нам наплевать на запрет.Хоть мы погибнем, разобьемся.Нам надо знать на все ответ...

Ключевые слова: Неизвестность загадка космос пространство авторская история

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