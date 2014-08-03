Нас манят загадки...Нас увлекают загадки и тайны.
Ликуют люди, все отлично.
Прогресс шагает впереди.
Гагарин в космос полетел.
Американцы — на луну.
А звезды манят, дальше, больше...
К другим планетам и мирам.
К другим вселенным, черным дырам.
Пространство тянет в никуда.
Загадки оставляет нам.
И чем запутанней загадка,
То тем упорней человек.
Ведь нам наплевать на запрет.
Хоть мы погибнем, разобьемся.
Нам надо знать на все ответ...
Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:10
Сегодня, 00:10 by qqq666Просмотров: 20Комментарии: 1
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