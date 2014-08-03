Шаг в темноту

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:39

johnny-max-cage Просмотров: 14 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:39 by

Вчера я стал свидетелем необычно-обычного явления.Стена моего дома будто стала покорёжена временем.От снега ли, дождя? Или под бременем ветра северного?Проходя мимо ежедневно,Я не замечал за ней ничего подобного.А тут кладка - обветшала словно.Намешав краски, я хотел скрыть неприглядную ветхость,Придать старым кирпичам яркости и нового цвета.Но произошёл курьёз непредвиденный.Стена вдруг обвалилась предо мной.Сама по себе или под тяжестью прикосновений –Неизвестно. Она рухнула за мгновение.Открыв темноту моему взору,За которой было что-то или ничего?Здесь можно поспорить и заключить париС теми, кто стоит по ту сторону двери.Или стены? Или открывшегося прохода в бездну?Или подземелья, ведущего в фамильный склеп?Или – в конец туннеля, где будет мой итог нелеп?Наверное, тупик, всего лишь.Что пустотой притягивает глаз.А, может быть, что темнота уводит в прошлое,Откуда мои письма через триста лет дойдут до вас.А вдруг, там - новый мир, где люди ещё не были.Что же скрывает за собой неведомое?Свидание со счастьем или бухалово с кошмаром?С загадкой этой я остался один на один.И понял, что уже меня не держит старое:Привычки, люди и места. Настало время – уходить.Не потому что опостылело в привычной каше,Мной завладело любопытство: “А что будет дальше?”Пускай дорога ляжет прямо или наперекосяк.Пускай сулит проём дурной-хороший знак.Зажмурившись, я сделал шаг.

Ключевые слова: темнота проём неизвестность неведомое авторский стих

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