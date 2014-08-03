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Стихи

Шаг в темноту

Вчера я стал свидетелем необычно-обычного явления.
Стена моего дома будто стала покорёжена временем.
От снега ли, дождя? Или под бременем ветра северного?
Проходя мимо ежедневно,
Я не замечал за ней ничего подобного.
А тут кладка - обветшала словно.
Намешав краски, я хотел скрыть неприглядную ветхость,
Придать старым кирпичам яркости и нового цвета.
Но произошёл курьёз непредвиденный.
Стена вдруг обвалилась предо мной.
Сама по себе или под тяжестью прикосновений –
Неизвестно. Она рухнула за мгновение.
Открыв темноту моему взору,
За которой было что-то или ничего?
Здесь можно поспорить и заключить пари
С теми, кто стоит по ту сторону двери.
Или стены? Или открывшегося прохода в бездну?
Или подземелья, ведущего в фамильный склеп?
Или – в конец туннеля, где будет мой итог нелеп?
Наверное, тупик, всего лишь.
Что пустотой притягивает глаз.
А, может быть, что темнота уводит в прошлое,
Откуда мои письма через триста лет дойдут до вас.
А вдруг, там - новый мир, где люди ещё не были.
Что же скрывает за собой неведомое?
Свидание со счастьем или бухалово с кошмаром?
С загадкой этой я остался один на один.
И понял, что уже меня не держит старое:
Привычки, люди и места. Настало время – уходить.
Не потому что опостылело в привычной каше,
Мной завладело любопытство: “А что будет дальше?”
Пускай дорога ляжет прямо или наперекосяк.
Пускай сулит проём дурной-хороший знак.
Зажмурившись, я сделал шаг.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39 by johnny-max-cageПросмотров: 14Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: темнота проём неизвестность неведомое авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:41
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Мне понравилось. Чем-то напомнило ранний "Аквариум".
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#2 написал: conjure one
Сегодня, 10:30
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Любопытство - начало всех приключений и зачастую рискованных. Но благодаря ему, мы многое узнаём. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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