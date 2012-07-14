Мои друзьяПрикрыла мама в спальне дверь,
Погас ночник, пора мне спать,
Уже расправлена постель,
И в школу завтра мне вставать.
Но я смотрю в своё окно
На тот сосновый мрачный бор…
Детей фигуры у него
Заходят с ночью к нам во двор.
Я вижу их холодный взгляд
И ощущаю всей спиной.
Я знаю этих трёх ребят -
Они приходят вместе с тьмой.
Сквозь стёкла смотрят на меня,
Рукой помашут, будут ждать.
Они теперь мои друзья,
Они пришли со мной играть...
Родные спят, а я уйду,
Украдкой, чтоб не разбудить.
Сыграем в странную игру,
В которой снова мне водить.
Смеются, за руки возьмут.
Я не почувствую тепла,
Их смех пустой, улыбки лгут,
Совсем не детские слова.
И мы взлетим мгновенно вверх
Внизу деревья и дома,
Раздастся в небе хохот, смех,
Начнётся странная игра…
Я в дверь к знакомым постучусь
И попрошу нас пригласить,
А после где-нибудь запрусь
Не в силах крови выносить.
Они пируют, слышу хруст
И просочится кровь под дверь
Меня же рвёт, желудок пуст,
А тёплый запах всё сильней…
Как всё утихнет, позовут,
И мы уйдём, уйдём летать,
Летать всю ночь, и лишь к утру
Я вновь вернусь в свою кровать…
Задира в школу не придёт -
Его с семьёй нашёл сосед.
Мёртв он, они, учитель мёртв,
Друзей у папы больше нет…
Убийцу ищут, говорят,
Не человек он – это зверь.
И лишь проглотит тьма закат,
Я жду своих ночных друзей.
Сквозь стёкла чувствую их взгляд,
Их голод в ночь выводит вновь.
Три чёрных тени, ждут, хотят…
Хотят играть, и жаждут кровь…
Я не хочу, но я боюсь,
Их помню «детские» слова,
Что если выйти откажусь -
То в гости к нам придут тогда…
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:07
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 11:07 by VoladПросмотров: 36Комментарии: 2
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