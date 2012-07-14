Мои друзья

Прикрыла мама в спальне дверь,

Погас ночник, пора мне спать,

Уже расправлена постель,

И в школу завтра мне вставать.



Но я смотрю в своё окно

На тот сосновый мрачный бор…

Детей фигуры у него

Заходят с ночью к нам во двор.

Я вижу их холодный взгляд

И ощущаю всей спиной.

Я знаю этих трёх ребят -

Они приходят вместе с тьмой.

Сквозь стёкла смотрят на меня,

Рукой помашут, будут ждать.

Они теперь мои друзья,

Они пришли со мной играть...



Родные спят, а я уйду,

Украдкой, чтоб не разбудить.

Сыграем в странную игру,

В которой снова мне водить.

Смеются, за руки возьмут.

Я не почувствую тепла,

Их смех пустой, улыбки лгут,

Совсем не детские слова.

И мы взлетим мгновенно вверх

Внизу деревья и дома,

Раздастся в небе хохот, смех,

Начнётся странная игра…



Я в дверь к знакомым постучусь

И попрошу нас пригласить,

А после где-нибудь запрусь

Не в силах крови выносить.

Они пируют, слышу хруст

И просочится кровь под дверь

Меня же рвёт, желудок пуст,

А тёплый запах всё сильней…

Как всё утихнет, позовут,

И мы уйдём, уйдём летать,

Летать всю ночь, и лишь к утру

Я вновь вернусь в свою кровать…



Задира в школу не придёт -

Его с семьёй нашёл сосед.

Мёртв он, они, учитель мёртв,

Друзей у папы больше нет…

Убийцу ищут, говорят,

Не человек он – это зверь.

И лишь проглотит тьма закат,

Я жду своих ночных друзей.

Сквозь стёкла чувствую их взгляд,

Их голод в ночь выводит вновь.

Три чёрных тени, ждут, хотят…

Хотят играть, и жаждут кровь…



Я не хочу, но я боюсь,

Их помню «детские» слова,

Что если выйти откажусь -

То в гости к нам придут тогда…

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:07

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Volad Просмотров: 36 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:07 by

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