Колдунья

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:15

Blackmaiden Просмотров: 62 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 17:15 by

КолдуньяПробегают безликие серые дни,И спасенье мое лишь во сне,Он дает пробужденье для мертвой души,Что блуждает одна в темноте.Я бросаю в огонь прах отцветшей весны,Символ смерти горит на моем алтаре,Вместе с дымом костра ухожу я во сны,Чтоб хотя бы на миг прикоснуться к тебе.Там, в далеких горах, все оковано льдом,Снег и ветер мои заметают следы,А меня сотни раз засыпало пескомВ дикой южной пустыне забытой земли.Амулет на груди под кольчугой твоейБьется в искрах святого огня,Значит, рядом опасность и горечь потерь,Значит, рядом - смерть и беда.Никогда не нарушишь ты клятвы богам,Не преступишь запретной черты.А для тех, кто не верит магическим снам,Мои чары слишком слабы.В твоих серых глазах отражается сталь,В них холодная ярость застыла на дне.А в моих темно-карих - лишь боль и печаль,И немая покорность жестокой судьбеЯ все книги сожгу, ведь мое колдовствоПривело меня в сети судьбы.Я не знала, не ведала, что это злоМожет так пожирать изнутри.Черные свечи тихонько сгорали,Страшен мой дом в наступающей тьме,Плакали духи, как будто взывали,К мрачной моей и заблудшей душе.Тебе все снится метель и вьюга,Мне - зной пустыни и песнь песков,Ты не полюбишь колдунью с далекого юга,Мой северный воин холодных снегов.Сентябрь, 2002 г.

Ключевые слова: Колдунья любовь воин авторский стих

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