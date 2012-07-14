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Стихи

Колдунья

Колдунья

Пробегают безликие серые дни,
И спасенье мое лишь во сне,
Он дает пробужденье для мертвой души,
Что блуждает одна в темноте.

Я бросаю в огонь прах отцветшей весны,
Символ смерти горит на моем алтаре,
Вместе с дымом костра ухожу я во сны,
Чтоб хотя бы на миг прикоснуться к тебе.

Там, в далеких горах, все оковано льдом,
Снег и ветер мои заметают следы,
А меня сотни раз засыпало песком
В дикой южной пустыне забытой земли.

Амулет на груди под кольчугой твоей
Бьется в искрах святого огня,
Значит, рядом опасность и горечь потерь,
Значит, рядом - смерть и беда.

Никогда не нарушишь ты клятвы богам,
Не преступишь запретной черты.
А для тех, кто не верит магическим снам,
Мои чары слишком слабы.

В твоих серых глазах отражается сталь,
В них холодная ярость застыла на дне.
А в моих темно-карих - лишь боль и печаль,
И немая покорность жестокой судьбе

Я все книги сожгу, ведь мое колдовство
Привело меня в сети судьбы.
Я не знала, не ведала, что это зло
Может так пожирать изнутри.

Черные свечи тихонько сгорали,
Страшен мой дом в наступающей тьме,
Плакали духи, как будто взывали,
К мрачной моей и заблудшей душе.

Тебе все снится метель и вьюга,
Мне - зной пустыни и песнь песков,
Ты не полюбишь колдунью с далекого юга,
Мой северный воин холодных снегов.

Сентябрь, 2002 г.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15 by BlackmaidenПросмотров: 62Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Колдунья любовь воин авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 17:38
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (380|0)
Публикаций: 234
Комментариев: 1 987
Красивый стих, мне понравилось, плюсую, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: kusi
Сегодня, 18:11
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2051|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 552
Он дает пробужденье для мертвой души,
Что блуждает одна в темноте.
Не совсем удачный речевой оборот.
Кое где ритм в стихе выбит(
В целом стих хороший, посему плюсую.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Blackmaiden
Сегодня, 18:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Цитата: Qusto
Красивый стих, мне понравилось, плюсую, +++

Спасибо. Очень рада, что Вам понравились стихт. Возможно наберусь смелости, и опубликую еще.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 18:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (620|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 514
Загадочно и красиво) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Qusto
Сегодня, 19:54
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (380|0)
Публикаций: 234
Комментариев: 1 987
Цитата: kusi
Он дает пробужденье для мертвой души,
Что блуждает одна в темноте.
Не совсем удачный речевой оборот.
Кое где ритм в стихе выбит(
В целом стих хороший, посему плюсую.


Соглашусь, минусы есть, но плюсов больше.

Цитата: Blackmaiden
Цитата: Qusto
Красивый стих, мне понравилось, плюсую, +++

Спасибо. Очень рада, что Вам понравились стихт. Возможно наберусь смелости, и опубликую еще.


Публикуйте. Чего бояться? Тут иногда такую лажу публикуют и не стесняются, а Вы очень даже хорошо пишите. Буду ждать ваших стихов.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#6 написал: kusi
Сегодня, 21:21
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2051|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 552
Цитата: Qusto
но плюсов больше.

Именно поэтому и плюсанула стих
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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