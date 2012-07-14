КолдуньяКолдунья
Пробегают безликие серые дни,
И спасенье мое лишь во сне,
Он дает пробужденье для мертвой души,
Что блуждает одна в темноте.
Я бросаю в огонь прах отцветшей весны,
Символ смерти горит на моем алтаре,
Вместе с дымом костра ухожу я во сны,
Чтоб хотя бы на миг прикоснуться к тебе.
Там, в далеких горах, все оковано льдом,
Снег и ветер мои заметают следы,
А меня сотни раз засыпало песком
В дикой южной пустыне забытой земли.
Амулет на груди под кольчугой твоей
Бьется в искрах святого огня,
Значит, рядом опасность и горечь потерь,
Значит, рядом - смерть и беда.
Никогда не нарушишь ты клятвы богам,
Не преступишь запретной черты.
А для тех, кто не верит магическим снам,
Мои чары слишком слабы.
В твоих серых глазах отражается сталь,
В них холодная ярость застыла на дне.
А в моих темно-карих - лишь боль и печаль,
И немая покорность жестокой судьбе
Я все книги сожгу, ведь мое колдовство
Привело меня в сети судьбы.
Я не знала, не ведала, что это зло
Может так пожирать изнутри.
Черные свечи тихонько сгорали,
Страшен мой дом в наступающей тьме,
Плакали духи, как будто взывали,
К мрачной моей и заблудшей душе.
Тебе все снится метель и вьюга,
Мне - зной пустыни и песнь песков,
Ты не полюбишь колдунью с далекого юга,
Мой северный воин холодных снегов.
Сентябрь, 2002 г.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15 by BlackmaidenПросмотров: 62Комментарии: 6
Ключевые слова: Колдунья любовь воин авторский стих