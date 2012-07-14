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Стихи

Странный влюблённый

Один пришелец несерьёзный
Мне повстречался на пути.
Комбинезон светился звёздный,
Да так, что мимо не пройти!

"Навек неправые поднимут
Над вечным домом ярый стяг,
Враги друг друга приобнимут,
И более не будет драк.

И самый беспардонный жулик
Обратно краденое сдаст,
А те, кто многих обманули,
Откроют правды новый пласт.

Разврат внезапно удалится,
И будет лишь от счастья пьян.
Над городами заклубится
Снов - мыслей радужный туман.

И станут ядерные взрывы
Лишь отпечатком кинолент.
А ветров мощные порывы
Утопят в море континент.

Вот, после этих потрясений,
Я на тебе женюсь, ты жди.
И не держи ты опасений,
Чудес так много впереди!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:59
Сегодня, 13:59 by ЭвиллсПросмотров: 20Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Пришелец влюбленный странность авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:14
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Вот, после этих потрясений,
Я на тебе женюсь, ты жди.


satisfied satisfied satisfied

Молодец, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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