Странный влюблённый

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:59

Эвиллс Просмотров: 20 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:59 by

Один пришелец несерьёзныйМне повстречался на пути.Комбинезон светился звёздный,Да так, что мимо не пройти!"Навек неправые поднимутНад вечным домом ярый стяг,Враги друг друга приобнимут,И более не будет драк.И самый беспардонный жуликОбратно краденое сдаст,А те, кто многих обманули,Откроют правды новый пласт.Разврат внезапно удалится,И будет лишь от счастья пьян.Над городами заклубитсяСнов - мыслей радужный туман.И станут ядерные взрывыЛишь отпечатком кинолент.А ветров мощные порывыУтопят в море континент.Вот, после этих потрясений,Я на тебе женюсь, ты жди.И не держи ты опасений,Чудес так много впереди!"

Ключевые слова: Пришелец влюбленный странность авторский стих

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