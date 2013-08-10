Призрак
Кто я для тебя?
Целый мир.
Поцелуи, звоны рапир.
Океаны, реки, моря
И вдали чужая земля.
Кто я для тебя?
Солнца луч,
Что пробьёт свой свет из-за туч;
Влаги родниковой глоток,
Ветер и горячий песок.
Кто ты для меня?
Просто миф.
Твой фрегат разбился о риф.
Призраком над морем паря,
Ждёшь, когда наступит заря.
Кто ты для меня?
Пустота.
В сердце ледяном - немота.
Канет в бездну лет твой вопрос
В ало-красном облаке роз.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:46 by kusiПросмотров: 54Комментарии: 2
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