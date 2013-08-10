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Стихи

Призрак

Призрак


Кто я для тебя?
Целый мир.
Поцелуи, звоны рапир.
Океаны, реки, моря
И вдали чужая земля.

Кто я для тебя?
Солнца луч,
Что пробьёт свой свет из-за туч;
Влаги родниковой глоток,
Ветер и горячий песок.

Кто ты для меня?
Просто миф.
Твой фрегат разбился о риф.
Призраком над морем паря,
Ждёшь, когда наступит заря.

Кто ты для меня?
Пустота.
В сердце ледяном - немота.
Канет в бездну лет твой вопрос
В ало-красном облаке роз.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:46 by kusiПросмотров: 54Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Призрак тоска любовь крушение корабля смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:27
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1560|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 5 103
До боли понравилось, великолепное сочетание абсолютно разных эмоций, и романтика моря. Стих уходит в мою личную коллекцию;"Избранное," я буквально всё прочувствовала и пережила в душе.
"Кто я для тебя?"-
Ответ- больше чем сама - любовь. Она словно Океан, для затонувшего моряка, его пристань и маяк в беспоглядной тьме.
"Кто ты для меня..."
Жизнь всегда берёт своё.
Браво!
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: kusi
Сегодня, 22:19
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1846|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 354
Серебряная пуля, океаническое спасибо моя хорошая за комментарий blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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