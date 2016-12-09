Скелет и Фред

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 16 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:40 by

Со страшным шёпотом рассказывал народИсторию сию, ночами от которойМеня с макушки и до пяток ажно оторопь берёт.И потому, винишко пригубить - не грех от горя.Фред был весьма умом не шибко адекватен.В глазах его читался триллер без начала и конца.А нонеча он доживает век в шестой палате,С тех пор, как еженочно созерцал в восторге мертвеца!О да! Как молвил Фред, скелет наполовину сгнивший,Его молитвой и надеждами стал принимать девичий стан.Видать, конкретно Фреду сорвало в потёмках крышу,Ведь, окромя его, никто ожившую девицу не видал.Скелета он в колодезе нашёл весною прошлой.И в дом к себе отнёс, как беспризорного щенка.А после – ноги парализовало вдруг ему не понарошку.Скелет же - плотью новой покрываться стал слегка.Вот вам и фокус для ума непостижимый!Рассудок до извилины последней Фред отдалСкелету, чтобы тот вернулся к жизни.А сам бедняга покрывался сединой и пропадал.Где мёртвая? – вы спросите. Что ж, я теперь отвечу:В тот полнолунный и леденящий душу вечерЯ мимо проходил жилища Фреда, засмотревшийся в окно,И видел там… её! С тех пор я потерял дар речи.Стояла в комнате его дивчина-мертвечина,Местами в трупных пятнах тёмно-синих,И до костей белесая как полотно.

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