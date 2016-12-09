Скелет и Фред
Со страшным шёпотом рассказывал народ
Историю сию, ночами от которой
Меня с макушки и до пяток ажно оторопь берёт.
И потому, винишко пригубить - не грех от горя.
Фред был весьма умом не шибко адекватен.
В глазах его читался триллер без начала и конца.
А нонеча он доживает век в шестой палате,
С тех пор, как еженочно созерцал в восторге мертвеца!
О да! Как молвил Фред, скелет наполовину сгнивший,
Его молитвой и надеждами стал принимать девичий стан.
Видать, конкретно Фреду сорвало в потёмках крышу,
Ведь, окромя его, никто ожившую девицу не видал.
Скелета он в колодезе нашёл весною прошлой.
И в дом к себе отнёс, как беспризорного щенка.
А после – ноги парализовало вдруг ему не понарошку.
Скелет же - плотью новой покрываться стал слегка.
Вот вам и фокус для ума непостижимый!
Рассудок до извилины последней Фред отдал
Скелету, чтобы тот вернулся к жизни.
А сам бедняга покрывался сединой и пропадал.
Где мёртвая? – вы спросите. Что ж, я теперь отвечу:
В тот полнолунный и леденящий душу вечер
Я мимо проходил жилища Фреда, засмотревшийся в окно,
И видел там… её! С тех пор я потерял дар речи.
Стояла в комнате его дивчина-мертвечина,
Местами в трупных пятнах тёмно-синих,
И до костей белесая как полотно.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:40 by johnny-max-cageПросмотров: 16Комментарии: 1
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