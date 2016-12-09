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Стихи

Скелет и Фред



Со страшным шёпотом рассказывал народ

Историю сию, ночами от которой

Меня с макушки и до пяток ажно оторопь берёт.

И потому, винишко пригубить - не грех от горя.

Фред был весьма умом не шибко адекватен.

В глазах его читался триллер без начала и конца.

А нонеча он доживает век в шестой палате,

С тех пор, как еженочно созерцал в восторге мертвеца!

О да! Как молвил Фред, скелет наполовину сгнивший,

Его молитвой и надеждами стал принимать девичий стан.

Видать, конкретно Фреду сорвало в потёмках крышу,

Ведь, окромя его, никто ожившую девицу не видал.

Скелета он в колодезе нашёл весною прошлой.

И в дом к себе отнёс, как беспризорного щенка.

А после – ноги парализовало вдруг ему не понарошку.

Скелет же - плотью новой покрываться стал слегка.

Вот вам и фокус для ума непостижимый!

Рассудок до извилины последней Фред отдал

Скелету, чтобы тот вернулся к жизни.

А сам бедняга покрывался сединой и пропадал.

Где мёртвая? – вы спросите. Что ж, я теперь отвечу:

В тот полнолунный и леденящий душу вечер

Я мимо проходил жилища Фреда, засмотревшийся в окно,

И видел там… её! С тех пор я потерял дар речи.

Стояла в комнате его дивчина-мертвечина,

Местами в трупных пятнах тёмно-синих,

И до костей белесая как полотно.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:40 by johnny-max-cageПросмотров: 16Комментарии: 1
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Ключевые слова: Скелет мертвец ночь луна труп видео авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:25
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Мужики вот они такие, как найдут какую ерунду, сразу в дом тащат)) ну и стоило оно того? все равно вся в трупных пятнах и сама не очень)) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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