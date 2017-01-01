Отцовская колыбельная

Отцовская Колыбельная

Видишь, двигаются тени в лунном свете на стене?

Обернись, и ты увидишь чьи-то руки на стекле.

Слышишь, кто-то за окном скребётся в наш просторный дом?

Там на улице, в глуши, страх живет в лесу большом,

Среди леса, средь тайги, к нам пристали мертвецы,

Злые духи, вурдалаки, упыри и колдуны.



Хотят они до нас добраться,

Но ты на них и не гляди,

И будь спокоен, сын мой малый -

Всё пройдет с рассветом алым,

Ты плакать в страхе не спеши!



И не стоит их бояться,

Надо, лишь глаза закрыв,

Преспокойно спать в кровати,

Одеялом лик прикрыв.



Что с тобой? Ты так напуган, будто бы ты сам не свой,

Будто вовсе ты трусишка, будто сын не мой!

Что же ты дрожишь, мальчишка, что ты так поник?

"Папочка, что с твоим глазом? Глаз похож твой на гнойник!"

Ах, догадливый змеёныш, я - один их них!

Я мертвец, а эта кожа снята с твоего отца,

И сожру тебя сейчас я, малолетнего глупца!



Раздаётся крик мальчишки в доме полном мертвецов,

А родители валялись в погребе средь огурцов.

Мёртвые кормились ими, а в тайге настал рассвет,

Дом стоит, а в нём три трупа... Три скелета - плоти нет.



И ходила про то место нехорошая молва,

Что когда-то тёмной ночью там была резня.

Старики твердили детям всё одно и тоже:

Не ходите в тот домишко - дух там злой живёт без кожи.

И ему нужна другая, кожа молодая,

Так что не дай Бог вам оказаться в том забытом крае!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rekiss Просмотров: 79 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:28 by

Ключевые слова: Дом мертвец легенда дух авторский стих

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