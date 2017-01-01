Отцовская колыбельная✝ Отцовская Колыбельная ✝
Видишь, двигаются тени в лунном свете на стене?
Обернись, и ты увидишь чьи-то руки на стекле.
Слышишь, кто-то за окном скребётся в наш просторный дом?
Там на улице, в глуши, страх живет в лесу большом,
Среди леса, средь тайги, к нам пристали мертвецы,
Злые духи, вурдалаки, упыри и колдуны.
Хотят они до нас добраться,
Но ты на них и не гляди,
И будь спокоен, сын мой малый -
Всё пройдет с рассветом алым,
Ты плакать в страхе не спеши!
И не стоит их бояться,
Надо, лишь глаза закрыв,
Преспокойно спать в кровати,
Одеялом лик прикрыв.
Что с тобой? Ты так напуган, будто бы ты сам не свой,
Будто вовсе ты трусишка, будто сын не мой!
Что же ты дрожишь, мальчишка, что ты так поник?
"Папочка, что с твоим глазом? Глаз похож твой на гнойник!"
Ах, догадливый змеёныш, я - один их них!
Я мертвец, а эта кожа снята с твоего отца,
И сожру тебя сейчас я, малолетнего глупца!
Раздаётся крик мальчишки в доме полном мертвецов,
А родители валялись в погребе средь огурцов.
Мёртвые кормились ими, а в тайге настал рассвет,
Дом стоит, а в нём три трупа... Три скелета - плоти нет.
И ходила про то место нехорошая молва,
Что когда-то тёмной ночью там была резня.
Старики твердили детям всё одно и тоже:
Не ходите в тот домишко - дух там злой живёт без кожи.
И ему нужна другая, кожа молодая,
Так что не дай Бог вам оказаться в том забытом крае!
Вот такие вот пирожки! Надеюсь, вам понравилась эта "Отцовская" колыбельная. Хотя, кому-то стих может показаться
излишне жестоким или несерьёзным. Ну... извините, тут уж я написал то, что пришло в голову, что поделать...
Приятных всем сновидений или доброго дня/вечера!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:28 by RekissПросмотров: 79Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом мертвец легенда дух авторский стих