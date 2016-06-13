Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

50 оттенков мира снов

Однажды (несколько лет назад) мне попалась в руки книжка про осознанные сновидения, суть их в том, чтобы проснуться во сне и, не выходя из физического сна, совершить те или иные осмысленные действия. Для чего? Это уже отдельный разговор, и вдаваться в подробности я сейчас не буду. Мне же тогда просто хотелось узнать, возможно ли вообще проделать такое. Исходя из своего жизненного опыта, я подозревал, что это чистой воды шарлатанство и ничего более. Для краткости (и чтобы не смущать читателя) опущу установки, которые нужно внушать себе перед сном, чтобы попасть в контролируемое сновидение. Я проделал всё, как было написано в книжке, и не произошло ровным счётом ничего, ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Я уже стал забывать про это и тут - свершилось!
Снится мне, что я нахожусь в гостях у своего дяди. Беру пустую пластиковую бутылку и иду на родник через сад за водой (дядя живёт в частном доме). День хмурый, осенний, облачный, пройдя сад, шагаю по узкой стёжке мимо других садов к оврагу, где родник, и вижу странную картину: монастырская колокольня не справа, как положено ей, а слева и настолько высока, что макушка её теряется в облаках. Я остановился озадаченный: этого не может быть! И в ту же секунду понимаю, что сплю и вижу всё во сне. Радости моей нет предела - наконец-то получилось!.. Дальше не произошло ничего интересного, я просто бросил бутылку, ибо зачем она теперь, и пошёл обратно. Одно плохо: сон был чёрно-белый. Возможно, это из-за погоды, ведь на улице была поздняя осень, деревья сбросили последние листья, и они, мокрые, догнивали на земле. Потом было много осознанных снов, в некоторых реальность была такой, что, проснувшись, не сразу можно понять, где сон, а где явь! Но хуже всего было то, что толчком к пробуждению во сне всё чаще становился страх. По-другому у меня почему-то перестало получаться.

II

Второй мой сон был довольно драматичный и не такой простой, как первый. Начался он с того, что я пришёл в свою поликлинику делать прививку от гриппа. Надо сказать, что я в реале её действительно делал там за месяц до этого сна. Итак, я лежу на странном дощатом настиле в больничном коридоре, и некая старушка в белом халате пытается поймать мою руку, чтобы взять кровь. Процедура неприятная даже во сне, особенно когда палец пробивают железным пробойником (скарификатор). Но я ещё не знаю, что это сон. Я выворачиваю руку, как могу, не даюсь, но бабка, изловчившись, садится на неё верхом, наваливается всем своим весом, и я, глядя на её широкую спину, обречённо жду боли. В этот момент, слава Богу, просыпаюсь, но только на секунду, чтобы взглянуть на стены родной комнаты, успокоиться и заснуть вновь. И - о чудо! - я опять оказываюсь в том же самом больничном коридоре с зелёными стенами, но теперь-то Я ЗНАЮ, что сплю. Моей мучительницы нигде не видно, а вместо неё по безлюдному коридору идёт симпатичная врачиха, старая знакомая! Месяц назад она мне выписывала направление на процедуры, вот только в реальности она была жгучей брюнеткой, во сне такая же яркая, обаятельная, но уже блондинка. Я, стараясь всё время держать в голове мысль, что это всего лишь сон, захожу за ней в кабинет. Она безучастно смотрит на меня, ну а я, видя, что у стены стоит кушетка, не теряя времени, сразу начинаю расстёгивать на ней халат (нижние пуговицы расстёгиваю, уже стоя на коленях); под ним бежевые трусики и такой же бюстгальтер. Она молча стоит посередине кабинета, видимо, потрясённая и потерявшая от всего этого дар речи (хотя с чего бы, если это сон?). И в этот момент я усомнился: да сон ли это? Усомнился настолько, что, оставив полураздетую врачиху, в панике вышел (почти выбежал) в боковую дверь. Из неё я опять попал в зелёный коридор, пересёк его и скоро оказался на улице. И дальше всеми моими действиями руководила только одна мысль: выяснить - я сплю или нет. А реальность была такова, что ничего нельзя было утверждать однозначно.
На улице сияло солнце, была чудесная весна, деревья ещё не покрылись листьями и просто чернели на фоне синего неба, выставив вверх свои корявые сучья; справа, прямо под столетними липами, расположился небольшой рынок. Стояли за длинными деревянными прилавками бабушки в телогрейках, повязанные толстыми платками, продавали домашнюю еду. Между ними я заметил цыганку, которая поднимала над головой карты из колоды. Ну ни к чему нельзя придраться, всё абсолютно естественно. Правда, вот карты… с расстояния примерно 50 метров я почему-то отчётливо вижу у неё в руке шестёрку червей. Но нет, это не доказательство, это просто очень чистый воздух, как кажется мне. Надо найти безупречное, железное доказательство…
Я прошёл мимо рынка в парк. Прямо у входа, на большом куске фанеры, цветная карта-схема. На ней города "Золотого кольца России" и почему-то Архангельск, разве он входит в "Золотое кольцо"? Я задумался. Пожалуй, и это не доказательство - я не помню все города из этого списка, кажется, их 12 или 8. За спиной у меня семья: супружеская пара и девочка-подросток шумно обсуждают, куда лучше ехать, я рассеянно слушаю, но потом вмешиваюсь в разговор и убеждаю их поехать в Сергиев-Посад, привожу доводы: он рядом и к тому же очень красивый. Выслушав меня, они соглашаются (и мне это приятно), а я всё больше убеждаюсь, что никакой это не сон, а самая что ни на есть сермяжная явь, и врачиха наверняка уже пришла в себя и устроила скандал, а ведь у неё моя медкарта. Настроение портится. И тут меня осенило: надо попробовать полетать, и уж тогда-то узнаю наверняка, сплю я или нет. Я несколько раз безрезультатно подпрыгиваю на месте и уже хочу бросить это занятие, но… о Боже! Кажется, с четвертой попытки я невысоко взлетаю и плавно скольжу над дорогой прямо на глазах у семейки, которая, впрочем, не обращает на меня внимания.
Я - сплю!!! Только пользы от этого открытия мне уже никакой, ибо в следующую секунду (от распирающей гордости) я просыпаюсь.

III

Несмотря на упорные тренировки, я почти ничего не могу сделать в своих снах. Я не могу пройти через стену или взмыть в небо, как это делают те (может, врут?), кто преуспел в этом искусстве гораздо лучше меня. А ведь это и есть искусство, ну или умение, которое приходит с опытом. Я не могу оказаться там, где хочу, или встретиться с теми людьми, кто мне интересен. Доходит до смешного. Однажды, проснувшись во сне в каком-то мрачном, захламлённом подвале, я так и просидел в нём весь свой сон, и лишь в конце нашёл маленькую ржавую дверь в кирпичной стене. Я знал, что сплю, но стены не раздвигались, как я ни стучал по ним кулаками и не приказывал им мысленно убираться к чёрту. Я отбил себе все руки, но проклятые кирпичи так и не сжалились надо мной.
А если мне надо куда-то попасть в осознанном сне, то я тупо иду по улице, сворачиваю в переулки, обхожу препятствия, поднимаюсь по лестницам и т.д., т.е. делаю так, как я бы это делал в реальной жизни. К тому же в последнее время я стал повторять одну и ту же ошибку: я убеждаю обитателей моих снов, что они такие же, как и я, сновидящие. Но меня никто не понимает, все шарахаются, и в итоге я просыпаюсь раньше времени и контролируемое сновидение оказывается безнадёжно загубленным.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36 by Юрий ТихонскойПросмотров: 173Комментарии: 2
+2

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Halet
Сегодня, 19:59
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Ого. У меня тоже раньше были осознанные сновидения. Научилась сама, даже не задумывалась и не искала нигде способы. Просто примерно 2 недели в моей детской голове копошилась мысль: "А получится ли у меня проснуться посреди сна?" Получилось. Даже небольшой сюжет был. Увы, способность пропала. Скорее всего, из-за переезда. Потом просто не пыталась.

С полетами та же фигня была)) Не с первого раза взлетала, но когда получалось, то не слишком высоко.

Может стоит восстановить эту способность? Намеки во снах на это у меня были. Типа отсылок на осознанные сны, которые уже были, да и сейчас иногда полуосознанные (думать получается, но частично понимаю, что сон).

Плюсую)) Очень круто.
Зарегистрирован: 13.06.2016
#2 написал: Юрий Тихонской
Сегодня, 21:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 16
Цитата: Halet
Может стоит восстановить эту способность? Намеки во снах на это у меня были. Типа отсылок на осознанные сны, которые уже были, да и сейчас иногда полуосознанные (думать получается, но частично понимаю, что сон).


Конечно стоит, хотя бы даже для того чтобы зря время во сне не пропадало, можно ведь вполне попутешествовать, если тренироваться в этом, а есть и ещё куча приятных моментов. Здесь лучше всего учиться по опробованным методикам их много в и-нете. Я так и делал.
Зарегистрирован: 14.05.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.