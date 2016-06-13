50 оттенков мира снов

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 19:36

Юрий Тихонской Просмотров: 173 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:36 by

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Однажды (несколько лет назад) мне попалась в руки книжка про осознанные сновидения, суть их в том, чтобы проснуться во сне и, не выходя из физического сна, совершить те или иные осмысленные действия. Для чего? Это уже отдельный разговор, и вдаваться в подробности я сейчас не буду. Мне же тогда просто хотелось узнать, возможно ли вообще проделать такое. Исходя из своего жизненного опыта, я подозревал, что это чистой воды шарлатанство и ничего более. Для краткости (и чтобы не смущать читателя) опущу установки, которые нужно внушать себе перед сном, чтобы попасть в контролируемое сновидение. Я проделал всё, как было написано в книжке, и не произошло ровным счётом ничего, ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Я уже стал забывать про это и тут - свершилось!Снится мне, что я нахожусь в гостях у своего дяди. Беру пустую пластиковую бутылку и иду на родник через сад за водой (дядя живёт в частном доме). День хмурый, осенний, облачный, пройдя сад, шагаю по узкой стёжке мимо других садов к оврагу, где родник, и вижу странную картину: монастырская колокольня не справа, как положено ей, а слева и настолько высока, что макушка её теряется в облаках. Я остановился озадаченный: этого не может быть! И в ту же секунду понимаю, что сплю и вижу всё во сне. Радости моей нет предела - наконец-то получилось!.. Дальше не произошло ничего интересного, я просто бросил бутылку, ибо зачем она теперь, и пошёл обратно. Одно плохо: сон был чёрно-белый. Возможно, это из-за погоды, ведь на улице была поздняя осень, деревья сбросили последние листья, и они, мокрые, догнивали на земле. Потом было много осознанных снов, в некоторых реальность была такой, что, проснувшись, не сразу можно понять, где сон, а где явь! Но хуже всего было то, что толчком к пробуждению во сне всё чаще становился страх. По-другому у меня почему-то перестало получаться.IIВторой мой сон был довольно драматичный и не такой простой, как первый. Начался он с того, что я пришёл в свою поликлинику делать прививку от гриппа. Надо сказать, что я в реале её действительно делал там за месяц до этого сна. Итак, я лежу на странном дощатом настиле в больничном коридоре, и некая старушка в белом халате пытается поймать мою руку, чтобы взять кровь. Процедура неприятная даже во сне, особенно когда палец пробивают железным пробойником (скарификатор). Но я ещё не знаю, что это сон. Я выворачиваю руку, как могу, не даюсь, но бабка, изловчившись, садится на неё верхом, наваливается всем своим весом, и я, глядя на её широкую спину, обречённо жду боли. В этот момент, слава Богу, просыпаюсь, но только на секунду, чтобы взглянуть на стены родной комнаты, успокоиться и заснуть вновь. И - о чудо! - я опять оказываюсь в том же самом больничном коридоре с зелёными стенами, но теперь-то Я ЗНАЮ, что сплю. Моей мучительницы нигде не видно, а вместо неё по безлюдному коридору идёт симпатичная врачиха, старая знакомая! Месяц назад она мне выписывала направление на процедуры, вот только в реальности она была жгучей брюнеткой, во сне такая же яркая, обаятельная, но уже блондинка. Я, стараясь всё время держать в голове мысль, что это всего лишь сон, захожу за ней в кабинет. Она безучастно смотрит на меня, ну а я, видя, что у стены стоит кушетка, не теряя времени, сразу начинаю расстёгивать на ней халат (нижние пуговицы расстёгиваю, уже стоя на коленях); под ним бежевые трусики и такой же бюстгальтер. Она молча стоит посередине кабинета, видимо, потрясённая и потерявшая от всего этого дар речи (хотя с чего бы, если это сон?). И в этот момент я усомнился: да сон ли это? Усомнился настолько, что, оставив полураздетую врачиху, в панике вышел (почти выбежал) в боковую дверь. Из неё я опять попал в зелёный коридор, пересёк его и скоро оказался на улице. И дальше всеми моими действиями руководила только одна мысль: выяснить - я сплю или нет. А реальность была такова, что ничего нельзя было утверждать однозначно.На улице сияло солнце, была чудесная весна, деревья ещё не покрылись листьями и просто чернели на фоне синего неба, выставив вверх свои корявые сучья; справа, прямо под столетними липами, расположился небольшой рынок. Стояли за длинными деревянными прилавками бабушки в телогрейках, повязанные толстыми платками, продавали домашнюю еду. Между ними я заметил цыганку, которая поднимала над головой карты из колоды. Ну ни к чему нельзя придраться, всё абсолютно естественно. Правда, вот карты… с расстояния примерно 50 метров я почему-то отчётливо вижу у неё в руке шестёрку червей. Но нет, это не доказательство, это просто очень чистый воздух, как кажется мне. Надо найти безупречное, железное доказательство…Я прошёл мимо рынка в парк. Прямо у входа, на большом куске фанеры, цветная карта-схема. На ней города "Золотого кольца России" и почему-то Архангельск, разве он входит в "Золотое кольцо"? Я задумался. Пожалуй, и это не доказательство - я не помню все города из этого списка, кажется, их 12 или 8. За спиной у меня семья: супружеская пара и девочка-подросток шумно обсуждают, куда лучше ехать, я рассеянно слушаю, но потом вмешиваюсь в разговор и убеждаю их поехать в Сергиев-Посад, привожу доводы: он рядом и к тому же очень красивый. Выслушав меня, они соглашаются (и мне это приятно), а я всё больше убеждаюсь, что никакой это не сон, а самая что ни на есть сермяжная явь, и врачиха наверняка уже пришла в себя и устроила скандал, а ведь у неё моя медкарта. Настроение портится. И тут меня осенило: надо попробовать полетать, и уж тогда-то узнаю наверняка, сплю я или нет. Я несколько раз безрезультатно подпрыгиваю на месте и уже хочу бросить это занятие, но… о Боже! Кажется, с четвертой попытки я невысоко взлетаю и плавно скольжу над дорогой прямо на глазах у семейки, которая, впрочем, не обращает на меня внимания.Я - сплю!!! Только пользы от этого открытия мне уже никакой, ибо в следующую секунду (от распирающей гордости) я просыпаюсь.IIIНесмотря на упорные тренировки, я почти ничего не могу сделать в своих снах. Я не могу пройти через стену или взмыть в небо, как это делают те (может, врут?), кто преуспел в этом искусстве гораздо лучше меня. А ведь это и есть искусство, ну или умение, которое приходит с опытом. Я не могу оказаться там, где хочу, или встретиться с теми людьми, кто мне интересен. Доходит до смешного. Однажды, проснувшись во сне в каком-то мрачном, захламлённом подвале, я так и просидел в нём весь свой сон, и лишь в конце нашёл маленькую ржавую дверь в кирпичной стене. Я знал, что сплю, но стены не раздвигались, как я ни стучал по ним кулаками и не приказывал им мысленно убираться к чёрту. Я отбил себе все руки, но проклятые кирпичи так и не сжалились надо мной.А если мне надо куда-то попасть в осознанном сне, то я тупо иду по улице, сворачиваю в переулки, обхожу препятствия, поднимаюсь по лестницам и т.д., т.е. делаю так, как я бы это делал в реальной жизни. К тому же в последнее время я стал повторять одну и ту же ошибку: я убеждаю обитателей моих снов, что они такие же, как и я, сновидящие. Но меня никто не понимает, все шарахаются, и в итоге я просыпаюсь раньше времени и контролируемое сновидение оказывается безнадёжно загубленным.