Выход из тела

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:46

Причина: Изменён раздел.

Ади Просмотров: 6 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:46 by

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня хочу поделиться с вами интересным событием, который случился несколько дней назад.Я человек пытливый, увлеченный и очень любознательный. И дня не проходит, чтобы я не узнала или не создала своим умом или руками что-либо новое, интересное! Так как моя жизнь пропитана насквозь паранормальными случаями, то без моего углубленного интереса и внимания они не остались! Большая часть таких историй происходила ночью в период сна.Для начала я расскажу предысторию, которая началась с того, что однажды я осознала, что сплю и вижу сон. После такого открытия просто просматривать сны было неинтересно, так как хотелось экспериментировать с прохождением через стекло, ходить под водой и не иметь нужды дышать и самое главное - летать по небу над земными красотами, ощущая прохладу неба (даже так!) было очень увлекательно. Настолько, что день стал скучнее ночи! Осознанные сны происходили, конечно, не каждую ночь, но не так уж и редко, примерно пару раз в неделю. Да я даже не подозревала, что такое вообще возможно и раньше, натыкаясь на подобные статьи, считала, что это бред сумасшедшего! Но нет, это правда, в ОС можно выбрать себе любой образ и выстроить окружающую обстановку, отправиться в любимые места. Например, моё любимое - белый песчаный берег Карибского моря. Я даже нашла человека из своего окружения, который практикует такие вещи уже десять лет!!!Как-то снится мне сон, что я вылетаю из тела и смотрю на себя и спящего мужа уже с потолка, думаю, что нужно осмотреться вокруг, легко прохожу через дверь и вижу, что в коридоре стоит мальчик лет 10-12 и, увидев меня, быстро приближается. Меня испугало такое любопытство, я быстро вернулась в свое тело. Вот такой сон! Конечно, я была очень удивлена таким сном... Не понимала, что же это такое, может, я правда выходила из тела, может, просто такой интересный сон. В поисках ответа на вопрос заглянула в интернет и нашла там интересные книги про внетелесные путешествия, в которых описывается опыт многих людей, которые выходили из своего тела осознанно! Столько техник разных существует, о боже!!! Специально насиловать себя, не имея к данному феномену никаких предрасположенностей, я бы не советовала! Столько молодёжи этим увлекается! Конечно, всё новое привлекает к себе любопытные умы. В общем, я тоже поддалась любопытству и решилась и на этот эксперимент, тем более после прочтения некоторой литературы поняла, что неосознанно выходить из тела мне все-таки уже приходилось!В субботний день почувствовала желание немного вздремнуть, отправилась в спальню и уснула сладким сном. Проснувшись, почувствовала, что мое тело парализованное (но если раньше я боялась этого явления, то сейчас понимала, что это то, что нужно для выхода в астрал), в этом состоянии твое тело как бы живет само без твоих мыслей, на автомате дышит, а разум сам по себе. Это явление распространено под названием "сонный паралич". Я почувствовала, как приятная дрожь окутывает мое тело, и был сильный шум в ушах, я всеми силами попыталась вырваться из своего физического тела, и у меня получилось!!! Я быстро вылетела по дугообразной траектории и видела себя и свою комнату уже с высоты потолка. Зрение отличается от привычного. Но что еще интересно: в этой комнате находилась астральная проекция (душа) собаки моего мужа, которая спала в это время на кухне.Я решила отправиться в путешествие, подумав навестить знакомого человека, но вместо этого очутилась в длинном коридоре, стены, пол, потолок которого были темно-коричневого цвета. Путь по нему был долгим, и в конце я видела свет. Когда я приблизилась к концу коридора, увидела, что он ведет в большой светлый холл. Я вышла в холл, он был вполне земным. Никого вокруг не было, я увидела дверь какого-то кабинета, постучала и открыла её. Там было двое мужчин, они были увлечены разговором, но оба обратили на меня внимание. Я спросила, где я нахожусь, но они на мой вопрос не хотели отвечать! Однако один из мужчин пригласил меня пойти за ним, я согласилась, чувствовала себя растерянной и выглядела глупо (мне так казалось). Мы зашли в другой кабинет, всё было вполне обычно: шкаф, стол, стулья, но я ощущала какое-то недоверие к этому человеку и решила его покинуть. Очнулась в физическом теле.Встала с кровати и отправилась на кухню, где спала собака, она посмотрела на меня странным взглядом, не типичным для неё. Собаку я не могу считать своей, так как, когда мы сошлись с моим новым мужем, ей уже было семь лет, вместе мы четыре года. Для собаки единственным хозяином остается мой муж. Ко мне она относится терпимо, и я так же)) Хоть я и люблю кошек, но ни в коем случае не обижаю её и даже иногда угощаю вкусненьким. Так после этого случая она стала приносить мне все свои игрушки, я стала замечать её долгий взгляд, направленный на меня.Муж говорит, что собака наконец-то признала меня спустя четыре года совместной жизни, но я так понимаю, дело в другом...Это открытие поменяло моё мировоззрение в корне, я понимаю, что многие не примут мою публикацию всерьез, но, может, она кому-нибудь поможет разобраться в себе. Конечно, я до сих пор пребываю в лёгком потрясении. Меня увлекает этот сложный глубокий замысел творца, и, конечно, я отправлюсь снова во внетелесное путешествие...Ни в коем случае я не обесцениваю нашу повседневную жизнь, так как прекрасно понимаю, что не просто так я живу на этой земле и должна пройти весь путь от начала до конца. Даже больше: моя жизнь наполнилась смыслом, что мы не просто болтаемся, а действительно выполняем определенные задачи, набираемся опыта и раньше времени рваться на тот свет не нужно!!!

Ключевые слова: Сон астрал собака странность авторская история

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