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Сны

Что такое сны? Фантазия мозга или другая реальность?

Я хочу рассказать о двух прозрачных снах, которые я опубликую по отдельности.
Итак сон первый.

Я проснулся среди ночи. Приподнялся и посмотрел в окно, судя по темноте за окном, шел третий час ночи. Решил встать с кровати, чтобы сходить в туалет, но как только поднялся, возникло ощущение, что что-то не так. Обычно это предвещает осознание во сне, и в этот раз мысль пришла такая же, соответственно я решил проверить, а не сплю ли я все еще. Я вышел из квартиры в подъезд и, действительно, подъезд был не такой, а значит я все еще во сне, и мне это снится. С этого момента я решил исследовать окружающий меня мир сна и направился к окну подъезда. А за окном, как ни странно, был явно не наш бледный двор, а нечто похожее на небольшой парк, да тоже дворик, но с красивыми молодыми деревьями и за ними светили неоновыми огнями ночные магазины, стояли припаркованные машины и несколько случайных прохожих куда-то направлялись по своим делам.

Я высунул голову в окно и огляделся. Это была совсем не наша пятиэтажка, в которой я живу, а старое кирпичное здание, кажется из красного кирпича, местами уже обвалившееся и, кажется, находившееся в запустении. Я решил спуститься вниз, схватился за кусок висевшей ткани и прыгнул в окно. Чуть притормозив скорость падения, я отпустил ткань и опустился на землю. Далее я направился вдоль здания. Чуть погодя заметил девчонку лет 12-13 которая спешила мне на встречу. Как только мы поравнялись, она обрадовалась, что наконец-то нашла меня и стала тараторить о том, что давно уже меня ищет. Я понимал, что совсем её не знаю, но было интересно наблюдать за происходящим. Она закончила говорить и передала мне телефон со словами: «Оксана хочет с тобой поговорить». Естественно никакой Оксаны я не знаю, но я поднес телефон к уху, далее наш разговор:

«Алло, Оксан это ты?» - спросил я,
«Да я. Ты куда пропал? Тебя трое суток уже дома нет, скорее возвращайся, мы все уже заждались».
«Да все нормально, скоро буду», - ответил я и завершил вызов.
Я хотел спросить у девочки куда мне идти, но ее уже рядом не было. В этот момент я понял, что уже не смогу найти ни ту Оксану, ни дом где меня так ждут…. Через несколько секунд меня выкинуло из сна, и я действительно проснулся.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:44 by AZOПросмотров: 51Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон прогулка девочка авторская история

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