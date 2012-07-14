Гость

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:40

Скептик 2012 Просмотров: 163 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 17:40 by

На работе сижу, работаю. И наблюдаю за одной нашей сотрудницей. Она будто притормаживает или в своих раздумьях сегодня с утра. Зову её, она будто не слышит, еще раз зову, и еще. Раза с третьего откликнется. Телефон у неё звонит, а она в своих мыслях. Смотрю, что и другие наши сотрудницы это заметили. В общем, дождались мы обеда и насели на неё.Она отпиралась.- Все равно, - говорит, - не поверите. Да и рассказала:Давно уже, говорит, кто-то ходит ко мне. Ну так раз в пару месяцев, не чаще. Ну как ходит, вот сплю, начинаю просыпаться, уже слышу, что вокруг происходит, звуки с улицы слышу. Но глаза еще закрыты и состояние такое расслабленное. И чувствую, что кто-то прилег на кровать сзади и приобнял. Руку на талию положил. И такое тепло от этого кого-то по спине идет. Так хорошо становится.И вдруг вспоминаю, что я дома одна. Уже года два одна живу. Никого тут быть не может. Резко повернусь и… нет никого. Сначала думала, что приснилось, но «сон» повторялся время от времени. Потом решила, что не сон это, ведь я уже осознаю, где я, и слышу машины, проезжающие за окном. Ну, думаю, раз уж страха не чувствую и ничего плохого он мне не делает, то и пусть ходит.В прошлый раз пришел, так же лег сзади, но не обнял, а по руке моей своими коготочками постукивает. Вот знаете, как когда человек нервничает и по столу пальцами перебирает, тарабанит. Такое же движение. Вот только когти у него как у кошки тонкие. И показалось, что рука черная. А еще в тот раз он мне в лицо хотел заглянуть. И мне так жутко стало, я отворачиваться начала, в подушку утыкаться. Почему-то я решила, что если его увижу, то умру от разрыва сердца. А он мне еще щеку своими зубами задел. Заметила, что острые как у кошки или собаки. И исчез. Но мне показалось, что он случайно меня зубами задел, как бы не нарочно, поэтому и исчез.А вот сегодня опять пришел. Утро, лежу, уже проснулась. На часы глянула, еще рано. Ну лежу с закрытыми глазами, время выжидаю, когда будильник зазвенит. Тут чувствую он, опять пришел. Но не прилег, как обычно. А появился... и как меня за талию схватит, и как развернет к себе лицом. У меня шок. Глаза выпучила, а свет из окна слепит. Я руку вытянула вперед, чтоб от света глаза прикрыть. А сама пытаюсь гостя рассмотреть, любопытно же, да и он понял, что я хочу его увидеть, отошел со света.И тут я его разглядела. Человекоподобное существо. Голова, две руки, две ноги. Кожа черная, как в смоле извалялся. Худенький, совсем Бухенвальд. Ростом с человека, не карлик, но и макушкой в потолок не упирается. Руки и ноги по сравнению с туловищем более длинные... не как у обычного человека. Пальцы рук тонкие и длинные, и да, заканчиваются когтями, как у кошки. А голова, самое жуткое, что я когда-либо видела. Голова лысая, без глаз и носа. Даже намека на их существование нет. А рот есть, но, я бы сказала, что нет губ, потому что зубы все видно. И я понимаю, что он не улыбается и не скалится. Просто губ нет. Зубы острые как у кошки и их много, полный рот зубов. Вот как если бы из человеческих десен росли более узкие и острые зубы, типа кошачьих, при этом в таком количестве, чтоб между зубами щелей не было.Я ужаснулась, он пропал. А мне так жаль его стало. Ну кто ж виноват, что он такой страшненький. Вот весь день сижу и думаю, не надо было так реагировать. Думаю, не придет он больше: или потому что испугалась, или чтоб больше не пугать, или потому что обидела его своим испугом.

Ключевые слова: Существо когти голова авторская история

Другие, подобные истории: