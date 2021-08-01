Домовой

Доброго времени суток. Вспомнила я ещё историю, но про Домового моего.



В апреле 2020 года я переехала на новую съёмную квартиру находясь в стадии развода. Квартира чистая, с ремонтом, никакого негатива. А в июне 2020 года появляется Домовой. Почему-то пришёл ко мне, до сих пор не понимаю. Редко как-то себя он проявлял, но очень полюбил зефир.)

И вот в конце 2021 года, сначала в ноябре, я вижу его во сне в виде огромного нежно-бежевого тёплого кота с мягкой волнистой шёрсткой, который сидит у меня на плече, я его обнимаю, стоим мы с ним перед домами, и я понимаю, что должна в этот район, в один из этих домов переехать (район я знаю и знаю мужчину, который там живёт). И всё, сон заканчивается.



Далее - декабрь, утро воскресенья, когда между сном и явью: двинуться не могу, только губами пошевелить. И чувствую, что кто-то тёплый, как мама, сидит у меня в ногах и нежно гладит. У меня аж слёзы потом выступили. Я прям чувствовала улыбку.

Слышу, что кто-то ещё ко мне подходит и тихонько спрашивает у того, кто в ногах: "Что, свадьбы не будет?".

А тот и отвечает: "Скоро будет," - что-то такое. И столько теплоты в этих словах, как кто-то родной. А потом всё пропало.



А я-то не в отношениях и личной жизни не было на тот момент и на этот тоже.) Как-то так.

Есть ещё знаки, сны и намёки на одного мужчину, дом которого я и видела во сне, но пока от того человека тишина или нужно какое-то время, не знаю.

Вот такие пироги.



Yasna Просмотров: 116 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:50 by

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