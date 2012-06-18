Бывали ли у вас осознанные сны без применения специальных практик для этого? Да, постоянно Да, иногда Нет, бывали только путём практических упражнений Не знаю, что такое ОС Кастанеда - сказочник, так не бывает



Неосознанные ОС

BlackSea Просмотров: 71 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:00 by

О том, что существуют какие-то практики осознанных сновидений, я узнала сильно позже того, как сама неоднократно испытала ОС.Не знаю, с каким именно отделом мозга это связано, но не раз случалось, что во сне я понимала, что нахожусь именно во сне. Причем, как правило, это были спокойные сны, и всë, чем я пользовалась в ОС - это умением летать; ни разу не возникало мысли, например, ограбить банк, поехать на острова или посмотреть на обратную сторону Луны - все довольно тривиально.Порядок действий при полёте выработался сам собой: посмотреть, нет ли над головой высоковольтных проводов (даже не знаю, откуда во сне появляется этот страх электричества, в жизни отношусь к нему спокойно), сделать два прыжка вперёд, один на месте - и вот я уже взмываю в небо...Но ни разу до этого не случалось, чтобы во время кошмара наступало ОС. От кошмара, как правило, просыпаешься в момент кульминации страха (если это явный кошмар, типа преследования и т.п.), либо просто одно сновидение меняется другим, более спокойным (если кошмарный сон изначально тихий - странные лестницы, нежелательные места пребывания и т.д.)В какой-то момент попыталась читать литературу на тему ОС, но что-то не зашли мне практики, описанные в ней (да-да, даже пресловутое кастанедовское "смотреть на свои руки с закрытыми глазами" на мне не работает).А на днях (или на ночах) произошел небывалый для меня случай.Снится один из частых для меня т.н. "тихих" кошмаров: я подъезде, из которого невозможно выйти, потому что лестницы - они не такие. Они могут идти то вверх, то вниз, обрываться, упираться в стену, не иметь какого-то количества ступененей, в общем - адские какие-то лестницы. Причем пугает в таких снах не столько невозможность выйти из подъезда, сколько страх высоты, которую приходится преодолевать. К слову, эта фобия присутствует у меня и наяву - я настолько панически боюсь высоты, что даже, став на невысокую табуретку, мне надо за что-то держаться рукой, а лучше двумя - так сильно кружится голова от страха.Итак, я в подъезде, передо мной лестницы, которые обрываются и ведут в пустоту/пропасть, все по накатанной. Внезапно во сне я вспоминаю, что у меня в кармане телефон, и что я могу забить в поисковике выход из этой ситуации. Наверное это еще было не осознанное сновидение, но уже какой-то переход к нему.Достаю телефон, захожу в инет и сразу же вижу что-то типа советов по поведению в ОС. Безо всякого поиска, просто на заглавной странице. В этот момент я четко осознала, что сплю. Советы не читала, они возникли в голове сами собой (скорее всего, когда-то давно читала нечто подобное, и мозг выдал эту инфу из загашников памяти).В общем, перестала бояться. Поняла, что все сейчас будет так, как я хочу. В этот момент лестницы внезапно выравнялись, а ещё рядом появился лифт. Подъезд стал мирным, дружелюбным и готов был выпустить меня вполне человеческими путями. То есть я для этого ничего не делала, никаких взмахов волшебной палочкой, все произошло внезапно, как только я осознала, что сплю.Проснулась с ощущением какой-то победы, что ли) Победы над самой собой, своими страхами.Фобия, к слову, никуда не делась - высоты наяву как боялась, так и продолжаю). Но дурацкие лестницы больше пока не снились. Надеюсь, что и не будут больше.

Ключевые слова: Сны ОС лестница ступени кошмар

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