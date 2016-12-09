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Сны

Сон

Ищем с женой дом для покупки. Вроде нашли вариант за городом. Отдали аванс. Оформляем документы. Перед этим кучу домов посмотрели. Но решили все таки брать этот. И вот снится мне сегодня сон. Далее его описание.

Подсказал мне знакомый, что в центре города дом продается. Отличное расположение, дешевле чем выбранный нами вариант. Участок семь соток. Приезжаем смотреть. С виду неказистый, маленький такой, с закрытыми ставнями на окнах. Заходим внутрь. А внутри все иначе. Отличный ремонт, окна на все стороны, большое пространство, большое количество комнат. Как будто знаете, как в Гарри Поттере с их палаткой. Ещё и мебель новая остается. И расположение комнат такое как я бы и хотел. А тут ещё и оказывается второй этаж есть. Поднимаемся туда, а в одной из комнат выход на балкон. Выхожу на балкон, а там такой вид.. Озеро голубое прям сзади дома. Очень красочно. Мне даже по-моему во сне дух захватило. Шикарный дом. На вопрос, где прошлые хозяева, странная женщина риелтор ответила "уехали", словно отмахнувшись от нас ответом.

Решили брать. Заехали, первое время все было замечательно. А потом я узнал тайну дома. И для нашей семьи она оказалась фатальной. В один из дней жена пошла проверить нашего ребенка в детскую. Комната соседняя, все слышно. А тут ушла, и гробовая тишина. Пять минут, десять, двадцать... Решил проверить, что там у них. Вышел в коридор, а двери в детскую нет. Просто нет, вместо нее стена. Несколько минут ошалело смотрел в стену. Начал стучать по стене. Ноль результатов, ноль звуков внутри. Пошел по стене, с мыслями что я немного поехал крышей. Захожу за угол.. Вход за углом! Но ведь я не сумасшедший, я точно помню где был вход. Открываю дверь. Это совершенно другая комната. Кабинет с отличной обстановкой, ремонтом и мебелью. Все изумительно, также как и во всем этом гребанном доме. Кабинет пуст, в нем никого. Несколько часов я провёл в прострации, не понимая что происходит. Окно в детской было глухое, выход на лестницу все время был в пределах моего взора. Да и откуда взялся этот чертов кабинет? Несмотря на это, обыскал дом. Пусто.
Вошёл в кабинет, сел в кресло. Довольно удобное. Закрыл на мгновение глаза. Подняв веки, я понял куда все делись. Моя семья и прошлые хозяева. Этот дом сожрал их. Так как и сейчас меня. Выход из кабинета пропал. Пропало и окно. Вокруг только толстые стены и потолки. Все кончено. Кресло словно держит меня и я погружаюсь в него все глубже и глубже.

P.s. первый раз в жизни приснился такой сон. Настолько наполненный деталями. Настолько реальный.


Автор - DeXTeR199209.
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Вчера, 18:15 by ЛетягаПросмотров: 156Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Сон дом риэлтор детская кабинет

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:00
+1
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Комментариев: 5 713
Видимо автору настолько осточертело выбирать дом (выбор жрал время, силы, эмоции) , что во сне дом сожрал его. + страшный сон
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: AZO
Сегодня, 14:19
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Сон - ловушка... У меня был период жизни с такими снами. Со временем начал видеть наперед, что это ловушка и соответственно избегать их. Странное ощущение обычно возникает при этом, типа Дежавю.
Зарегистрирован: 29.04.2021
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