Сон

Летяга Просмотров: 156 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:15 by

Ищем с женой дом для покупки. Вроде нашли вариант за городом. Отдали аванс. Оформляем документы. Перед этим кучу домов посмотрели. Но решили все таки брать этот. И вот снится мне сегодня сон. Далее его описание.Подсказал мне знакомый, что в центре города дом продается. Отличное расположение, дешевле чем выбранный нами вариант. Участок семь соток. Приезжаем смотреть. С виду неказистый, маленький такой, с закрытыми ставнями на окнах. Заходим внутрь. А внутри все иначе. Отличный ремонт, окна на все стороны, большое пространство, большое количество комнат. Как будто знаете, как в Гарри Поттере с их палаткой. Ещё и мебель новая остается. И расположение комнат такое как я бы и хотел. А тут ещё и оказывается второй этаж есть. Поднимаемся туда, а в одной из комнат выход на балкон. Выхожу на балкон, а там такой вид.. Озеро голубое прям сзади дома. Очень красочно. Мне даже по-моему во сне дух захватило. Шикарный дом. На вопрос, где прошлые хозяева, странная женщина риелтор ответила "уехали", словно отмахнувшись от нас ответом.Решили брать. Заехали, первое время все было замечательно. А потом я узнал тайну дома. И для нашей семьи она оказалась фатальной. В один из дней жена пошла проверить нашего ребенка в детскую. Комната соседняя, все слышно. А тут ушла, и гробовая тишина. Пять минут, десять, двадцать... Решил проверить, что там у них. Вышел в коридор, а двери в детскую нет. Просто нет, вместо нее стена. Несколько минут ошалело смотрел в стену. Начал стучать по стене. Ноль результатов, ноль звуков внутри. Пошел по стене, с мыслями что я немного поехал крышей. Захожу за угол.. Вход за углом! Но ведь я не сумасшедший, я точно помню где был вход. Открываю дверь. Это совершенно другая комната. Кабинет с отличной обстановкой, ремонтом и мебелью. Все изумительно, также как и во всем этом гребанном доме. Кабинет пуст, в нем никого. Несколько часов я провёл в прострации, не понимая что происходит. Окно в детской было глухое, выход на лестницу все время был в пределах моего взора. Да и откуда взялся этот чертов кабинет? Несмотря на это, обыскал дом. Пусто.Вошёл в кабинет, сел в кресло. Довольно удобное. Закрыл на мгновение глаза. Подняв веки, я понял куда все делись. Моя семья и прошлые хозяева. Этот дом сожрал их. Так как и сейчас меня. Выход из кабинета пропал. Пропало и окно. Вокруг только толстые стены и потолки. Все кончено. Кресло словно держит меня и я погружаюсь в него все глубже и глубже.P.s. первый раз в жизни приснился такой сон. Настолько наполненный деталями. Настолько реальный.Автор - DeXTeR199209.

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