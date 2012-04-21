Новая работа

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:08

KaprizZz Просмотров: 89 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:08 by

В прошлом году, а точнее в начале марта 2020 года, перед самым карантином, приснился мне сон очень яркий и запоминающийся, далее сам сон:Сижу я на работе в офисе, и приспичило мне по нужде. Я встала, зашла в соседний кабинет в отдел HR и позвала одну из сотрудниц сходить со мной в дамскую комнату (не знаю зачем я ее звала, но видимо во сне так надо было). Мы прошли по коридору к туалету, а там очередь была (в реальной жизни в офисе часто проводились тренинги и очереди в туалет были достаточно часто, и офисники пользовались уборными на соседних этажах), и мы как обычно поднялись этажом выше. Как ни странно, но с лестничного пролета мы попали не в коридор, а в какой-то большой офис, я остановилась в удивлении рассматривать что за новшество на этаже, а сотрудница меня поторопила: «Пошли быстрей! Че встала?!». Мы зашли в туалет, а там… ОФИС! По периметру стен кабинки, а по центру – столы с компьютерами, мониторами и всем причитающимся для офиса, и за одним из столов сидела женщина и работала. И как-то все было так расположено, что ко всем кабинкам достаточно плотно стояли стулья и столы. Сотрудница, ни капельки не удивившись, скрылась в одной из этих кабинок. А я долго стояла и выбирала, в какую бы зайти, чтобы не двигать лишний раз стулья. И тут эта женщина поднимает голову, смотрит на меня, потом достает откуда-то из-под стола унитаз, ставит его около одного из столов и говорит: «Вот! Работать будешь здесь!» - и опять принимается за работу. Я сажусь на этот унитаз и вижу, что между столами дорожка простелена и какая-то она грязная… пыльная… и на ней лежит серебряный крестик, точно такой, как я ношу. Я удивилась, подумала, что это я потеряла, проверила – мой на месте. Ну, думаю, подниму... присела около этой дорожки, подняла крестик, смотрю, а там еще очень много маленьких-маленьких золотых крестиков… я думаю вот счастье-то привалило, и начала их собирать, и замечаю, что под дорожкой тоже что-то лежит, я приподнимаю дорожку, а там грязь, пыль, мусор. Я где-то беру тряпочку и начинаю протирать эту пыль, но чем дальше я поднимаю дорожку, тем больше грязи под ней, и почему-то я все с большим и большим усердием тру пол, чищу его от грязи и мусора в надежде, что сейчас будет чисто и хорошо. В итоге я устаю так сильно, что просто опускаю эту дорожку на место с мыслями «Да ну ее нафиг, не поломойкой же я сюда пришла работать!». В это время сотрудница вышла из кабинки и позвала меня уйти назад на рабочее место. Сон на этом прервал будильник…Через 2 недели было объявлено, что город закрывается на карантин, 80% офиса сократили, и я как раз попала в этот процент. Посидела, погоревала… и полезла на сайт обновлять свое резюме. Позвонили мне буквально через мин 15 после обновления и пригласили на собеседование. Это было мое первое и последние, на тот момент, собеседование, я сразу же вышла к ним на работу. В общем компания, в которую я устроилась, занималась сантехникой, с Германии и Чехии возили унитазы и душевые кабинки (ну и все составляющие: краны, лейки и все, что нужно для ванной комнаты и туалета).Через 3 недели я получила производственную травму и очень сильно сломала ногу… нога была прям раздроблена, была сложная операция, где меня нашпиговали всякими штифтами, пластинами и болтами… 4 месяца в гипсе и еще 3 на костылях. Так как мне пообещали, что все оплатят и мое рабочее место будет всегда за мной, оформлять как производственную травму я не стала, операцию и правда оплатили, и пока я сидела в гипсе, мое рабочее место пустовало, на работу я вышла через 3 месяца после травмы и целый месяц с гипсом ходила на работу. И тут началось, наверное, самое страшное. Руководитель начала меня просто гнобить… у меня складывалось ощущение, что как будто я ее раздражала просто своим присутствием… и как во сне с дорожкой все надеялась, что сейчас переживу этот период, покажу свой профессионализм, и она успокоится и будет все хорошо, но чем дальше… Тем больше грязи. Я пыталась жаловаться руководству, но от этого становилось только хуже. Я опять уходила на больничные… плакала, переживала и в итоге плюнула на все это и уволилась. Очень переживала, что на костылях не смогу найти новую работу, но мне как-то повезло, и меня пригласили в крупную компанию, в которой работаю по сей день.Но вот думаю… Что такое сны? Если это подсознание, и сон это всего лишь переваривание полученной информации, то откуда мое подсознание могло знать, что устроюсь работать именно на «унитазы», и что кроме «грязи» ничего хорошего там не будет?

Ключевые слова: Работа унитаз увольнение травма авторская история

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