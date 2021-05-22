Как я едва не умер

Новость отредактировал Estellan - 22-05-2021, 21:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 269 Комментарии: 0 +2 22-05-2021, 21:19 by

Буквально в четверг это было. 1 час ночи, втыкаю в телефон, все нормально. Встаю попить воды, и тут… Резкая боль в голове и глазах, их я вообще закрыть не могу. Начинает трястись все тело, ноги не держат. Из последних сил вызываю скорую. Капельница прямо в машине, четыре горьких таблетки под язык и еще одна с собой. Говорить смог только минут через 30. Вернулся, в больницу не забрали. Аритмия, скачок ВСД, пульс 155, давление 180. Но будто бы этого было мало. Дальше – сон.Мне кажется, после очередного такого сна я уже не проснусь.Короче, я отказываюсь в какой-то заброшке. Там идёт что-то вроде игры. Есть дети. Поле. Деревня. Школа. Странная школа. И история про какую-то тьму. Есть двери, в заграждениях, куда надо успеть пройти. Дети повторяли что-то вроде "следи за тьмой". И один из них со смехом меня не пускал в следующую дверь. И девушка, откуда-то я ее знал и люто ненавидел. Она была кем-то вроде проводника на следующий этап. И она меня хотела пропустить. А я ей: "Я тебя знаю. Я тебя убью". Она улыбается. В самом конце поля остаются те, кто "идёт на удобрение". Сон этот продолжается у меня периодически. И сегодня я остался "в конце удобрения". Вспышка, глаза болят, я ору "выпустите меня. Где соседи? Где будильник?!" и лишь си огромным трудом просыпаюсь. Сон этот повторяется уже трижды.Причем, что интересно, там совершенно непонятно, что хуже, дойти до конца или остаться "среди удобрения".И голос во время движения у меня был очень слаб. И лишь когда я начал орать, он прорезался.Ещё была вспышка, нужно было при этом заклеить скотчем глаза.И два куба с выбиваемым количеством продолжений. И глаза щипало, когда все же проснулся.

Ключевые слова: Сон заброшка игра авторская история

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