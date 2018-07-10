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Истории из жизни

Оно кашлянуло и ушло

Когда-то давно, когда я был молод и горяч, я учился в академии в Москве. Там же у меня была девушка. У нее там была подруга, они вообще были однокурсницы... Или у них общие занятия были... Или они жили по соседству... Короче, они общались и довольно успешно. Историю эту КРАТЕНЬКУЮ рассказала как раз та самая подруга. С ее слов это было так:

Сейчас я живу с парнем, он работает и учится, видимся вечером, ведь я целыми днями на парах, а утром он уходит еще до того, как я просыпаюсь. В один момент произошла странная фигня, странная, потому что... Просто никак не объяснить, оно просто случилось.

В одно утро я проснулась от того, что хлопнула дверь, сквозь сон я быстро поняла, что Дима ушел, и я тут же вырубилась. Минут за двадцать, наверное, до будильника я просыпаюсь, свет попадает в комнату через окно и кажется мне просто слепящим спросонья. Напротив кровати выход в коридор, и я очень размыто, едва улавливая геометрию помещения, вижу дверной проем... И тут я слышу кашель, такой глубокой, как будто кто-то захлебнулся... И в двери появляется темный силуэт, по-видимому, кашлял он, и сквозь кашель спрашивает меня: "Где Дима?" Я, если честно, была очень сонная и сказала что-то вроде: "Он там... ну это... короче, ушел", и кашель прекратился, и я снова провалилась в сон. И тут зазвонил будильник через минут 10, и я вскочила.

Мне не было страшно или тревожно, просто я помню этот силуэт и кашель, а ещё интереснее то, что оно спросило, где мой парень.

Вечером я рассказала это ему, он сказал что-то вроде: "Ты со своими курсачами скоро башкой совсем поедешь", и мы поржали. Дальше ничего не происходило подобного.

П.С.: она отличница была на тот момент и шла к красному диплому, может, и вправду это все от учебы?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06 by Тот самый ГалаперидолПросмотров: 302Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Кашель странное силуэт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:47
+5
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 360
Опять этот мужик в черном. Шарохается по квартирам))).
Не далее, как в понедельник в 4.35 начала просыпаться. Слышу, по стеклу барабанит дождик, а мне в 5 вставать выгуливать пёселя. В полудреме думаю, еще посплю. И вдруг ощущаю, что мне на ногу прыгает кто-то маленький четырехлапый. Сперва две тоненькие ножки, а потом ещё две поставил и переступил с ножки на ножку. В полудрёме думаю: "Кузя"(кошка родителей мужа). И тут как током шибануло - я же дома сплю! Никаких кошек у нас нет!. Подорвалась, сердце выпрыгивает, на ноге естественно никого. Зато время на часах запомнила. На следующую ночь почти не спала. С замиранием всё ждала, когда опять запрыгнет. Не дождалась, да и особо не хотелось, так как подобного натерпелась ранее.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 11:54
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2831|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 9 416
Может, приснилось, а может, и нет))). А вдруг Дима, уходя, забыл закрыть дверь? Какой-то знакомый пришел, за ручку дёрг-дёрг. О! Открыто! Зашел - темно. Специально покашлял, чтобы известить хозяев о своём прибытии. Убедившись в отстутствии своего товарища, немедленно удалился.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (169|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 508
Кашлянуло и ушло...Хорошо, что не пукнуло (простите) wink
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 360
Цитата: МертвецкиЖив
Хорошо, что не пукнул (простите)


Как-то слушали радио, когда ехали в машине, там пересказывали мультфильм про Винни-Пуха, когда тот пришел к Кролику в гости. Финал был приблизительно такой: "Наглый медведь пришел без приглашения к Кролику, сожрал все запасы, когда вылазил, застрял в дверях, напер..л в нору и ушел!"
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (169|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 508
Цитата: Light_a_dark
Цитата: МертвецкиЖив
Хорошо, что не пукнул (простите)


Как-то слушали радио, когда ехали в машине, там пересказывали мультфильм про Винни-Пуха, когда тот пришел к Кролику в гости. Финал был приблизительно такой: "Наглый медведь пришел без приглашения к Кролику, сожрал все запасы, когда вылазил, застрял в дверях, напер..л в нору и ушел!"

А что скажет на это сам винни пух? Интересно... smile
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: Joss
Сегодня, 12:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (222|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 081
Цитата: Winnie-the-Pooh
Может, приснилось, а может, и нет))). А вдруг Дима, уходя, забыл закрыть дверь? Какой-то знакомый пришел, за ручку дёрг-дёрг. О! Открыто! Зашел - темно. Специально покашлял, чтобы известить хозяев о своём прибытии. Убедившись в отстутствии своего товарища, немедленно удалился.


Вполне адекватная и разумная версия. + за коммент.
Но, т.к. мы на мистическом сайте.
Предложу такой вариант: Это хорошо, что Дмитрий ушел раньше, чем мужик за ним пришел. а то и беда могла случиться. Это вестник был.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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