Оно кашлянуло и ушло

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:06

Тот самый Галаперидол Просмотров: 302 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 11:06 by

Когда-то давно, когда я был молод и горяч, я учился в академии в Москве. Там же у меня была девушка. У нее там была подруга, они вообще были однокурсницы... Или у них общие занятия были... Или они жили по соседству... Короче, они общались и довольно успешно. Историю эту КРАТЕНЬКУЮ рассказала как раз та самая подруга. С ее слов это было так:Сейчас я живу с парнем, он работает и учится, видимся вечером, ведь я целыми днями на парах, а утром он уходит еще до того, как я просыпаюсь. В один момент произошла странная фигня, странная, потому что... Просто никак не объяснить, оно просто случилось.В одно утро я проснулась от того, что хлопнула дверь, сквозь сон я быстро поняла, что Дима ушел, и я тут же вырубилась. Минут за двадцать, наверное, до будильника я просыпаюсь, свет попадает в комнату через окно и кажется мне просто слепящим спросонья. Напротив кровати выход в коридор, и я очень размыто, едва улавливая геометрию помещения, вижу дверной проем... И тут я слышу кашель, такой глубокой, как будто кто-то захлебнулся... И в двери появляется темный силуэт, по-видимому, кашлял он, и сквозь кашель спрашивает меня: "Где Дима?" Я, если честно, была очень сонная и сказала что-то вроде: "Он там... ну это... короче, ушел", и кашель прекратился, и я снова провалилась в сон. И тут зазвонил будильник через минут 10, и я вскочила.Мне не было страшно или тревожно, просто я помню этот силуэт и кашель, а ещё интереснее то, что оно спросило, где мой парень.Вечером я рассказала это ему, он сказал что-то вроде: "Ты со своими курсачами скоро башкой совсем поедешь", и мы поржали. Дальше ничего не происходило подобного.П.С.: она отличница была на тот момент и шла к красному диплому, может, и вправду это все от учебы?

Ключевые слова: Кашель странное силуэт авторская история

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