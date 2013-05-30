Вояж к умершим

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:31

Eifersucht Просмотров: 129 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:26 by

Сон.Мы снова встретились,и нас везла машина грузовая.Влюбились мы — в который раз.Но ты меня не узнавала.Ты привезла меня домой.Любила и любовь давала.Мы годы прожили с тобой,но ты меня не узнавала!(Андрей Вознесенский).В этой истории содержится два сновидения. Они, к сожалению, без осознанности. Публикую лишь для того, что в этих снах есть нечто необъяснимое. Перед каждым сном будет небольшое пояснение из реальности, имена и места работы изменены.Итак, пояснение к первому сну.Прямо перед самой армией я дружил с девушкой Олей старше себя на три года. Мне тогда было 18, ей – 21. Она к тому времени окончила институт и проходила практику. Мы просто общались, ходили в кино, обсуждали фильмы, виделись на дискотеках. Были в разных компаниях, потому встречи носили скорее эпизодический характер, чем запланированный. Тем более, у меня была любовь совсем к другой девушке. Между нами с этой Олей ничего не было личного. Но с ней было довольно-таки интересно. И как-то я её провожал домой, и во время расставания мы поцеловались. Дальше поцелуев ничего не зашло, меня через пару дней призвали в армию. Ольге я не писал. Когда пришёл из армии, случайно встретил её на улице, поздоровался, но она не ответила. От друзей узнал, что она вышла замуж и родила сына.Я уехал учиться. Женился, устроился работать. Не видел эту Ольгу довольно-таки долго, с самой той встречи на улице. В одноклассниках нашёл её младшую сестру, которая написала мне, что Ольга умерла от рака груди 4 стадии. Примерно, через три года после её смерти приснился мне сон.1 сон.Какое-то невероятное застолье. Я сижу за столом, который ломится от спиртного и многочисленных закусок. Шумно кругом, очень много народу. Все весело общаются между собой. Через четыре человека напротив меня сидит эта Ольга. Во сне я очень удивился, ведь Ольга умерла. Она отличалась от окружающих необычайной «подсветкой» лица. Все присутствующие были серыми, а Ольга озарялась светло-жёлтым светом. Она молчала, была скромной и неотрывно смотрела на меня. И было ещё такое ощущение, что она пряталась, смотрела, как бы это сказать, словно из-за угла. Мне хотелось пообщаться с ней, но никак не получалось из-за этого застолья.Я проснулся.Пояснения ко второму сну.После окончания учебного заведения, я по договору попал на предприятие, где директором был Виктор Павлович Чернов. У Виктора Павловича была любовница Светлана. Ему было 50 лет, ей – 22. Молодая, красивая сотрудница встречалась с директором в открытую. В принципе, была бы красивая пара, если случилось бы всё серьёзно. А так, у Виктора Павловича была семья: жена, дети. Уходить из семьи директор не собирался. Ну, я считал, что и встречаться тогда с девушкой и портить ей жизнь тоже не стоило. (Так считаю и сейчас). Но им же было не приказать, чтобы не путались. Кроме того, он упорно ревновал свою Светлану даже к столбам.Вскоре эта Светлана погибла в автокатастрофе: ехала с водителем на уазике за продуктами, столкнулись с встречной машиной, помимо неё погиб и водитель.Виктор Павлович месяц ходил в трауре. Запил. Через пару лет выгнали с работы. Устроился на другую работу, но рангом ниже, был очень дисциплинированным, но заболели ноги, ушёл на инвалидность. Жена его отправила в интернат, где он и умер.2 сон.Гуляю по городу. Лето, тепло, зелёные листья на деревьях, ветер шуршит ветками, солнце светит, на небе редкие облака. Иду мимо детского сада, далее около трехэтажного дома сталинской постройки, вижу Виктора Павловича и Светлану. Причём, Светлана отошла подальше и ждёт своего спутника, а Виктор Павлович, несколько задержавшись для разговоров с собеседниками, направляется к Светлане. Он в бежевом, выцветшем и потёртом пиджаке без ворота, несколько напряжён, видны капельки пота на его шее.Я прохожу мимо, потом ловлю себя на мысли, что они ж умерли давно, что надо бы с ними хоть поздороваться, переговорить, что и как, хотя бы узнать, какое время сейчас здесь. Возвращаюсь, подхожу, здороваюсь, они, увидев меня, ретируются, отходят. К первой подхожу Светлане, потому что так просто получилось, так как Виктор Павлович ретируется быстрее. Она невероятно красива и молода в таком цветастом платье. Рядом с нами грубый деревянный забор из толстых досок в облупленной голубой краске, в отдалённом месте виден большой проём, где доски отсутствуют. Светлана в ответ на мой подход, упорно держит дистанцию, отходя к забору. Упирается спиной в забор и начинает отходить по ходу забора. Не видя проёма, она сползает в него по косяку и упирается спиной в поперечную нижнюю балку.- Света, скажи, пожалуйста, какое сегодня число? – спрашиваю я.Она в недоумении смотрит на меня, пожимая плечами, разводит руки. Мимика её выражает упорную задумчивость, словно девушка пытается вспомнить число.- Ну... не знаю… Когда ж это случилось?.. – произносит она.- Что случилось?.. – отвечаю вопросом на вопрос.- Ну... вот это… Кажется сегодня 26 сентября.- А год? Какой сегодня год? – не унимаюсь я.- Кажется... 2016…Я переключаюсь на Виктора Павловича. Пытаюсь обратиться к нему. Но он стремительно отбегает. Направляется к песочнице, где какое-то возвышение из досок. Он что-то агрессивно настроен и в порыве гнева из строения выкидывает детские вещи. Оба подсвечены светло-жёлтым светом. Я решаю уходить, потому что толку от этого контакта мало. Миную детский сад, с другой стороны находится будка электроподстанции, примыкает площадь. Ходят люди. Около будки стоит незнакомый мужик, лет эдак тридцати пяти, в кожаной тёмной куртке, руки держит в замке перед грудью. Я подхожу к нему и спрашиваю:- Какое сегодня число?Он освобождает руки от замка, разводит ими, пожимая плечами, изображает мимику упорного вспоминания.- Назови, пожалуйста, хотя бы год?Он молча отталкивает меня двумя руками.Бросив занятие вспомнить, он лезет в свой внутренний карман, достаёт бумажник, вытаскивает оттуда пятьдесят рублей, купюра почему-то перегнута вдоль, а не поперёк, протягивает мне. Я отказываюсь и отступаю, он размахивает рукой, я, пытаясь увернуться от удара, отпрыгиваю и поворачиваюсь, он всё-таки достаёт меня ударом ладони по лопатке. Замечаю, что у мужика и окружающих людей серые лица.Опять иду обратно к забору, но Виктора Павловича со Светой уже нет. Смотрю, что же он разбрасывал? Вижу детские чепчики, забытые мелкие детские вещи. Около песочницы скамья, на ней уже сидят серые подвижные подростки.Просыпаюсь у себя в постели в 2021 году, как и положено.

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