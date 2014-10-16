Перед смертью

Новость отредактировал Elfin - 4-05-2020, 06:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 2 525 Комментарии: 12 +30 4-05-2020, 06:08 by

Моя бабушка умерла 4 года назад в возрасте 78 лет. Незадолго до смерти она немного тронулась умом - заговариваться стала, а за месяц тронулась совсем и беспросветно - никого и ничего не узнавала, помнила в основном события детства и глубокой молодости, что до замужества ещё. Моя мама и тётя дежурили у неё беспрерывно посменно, маму мою она узнавала, а младшую дочь почему-то совершенно нет. Но очень хорошо помнила дедушку, своего мужа, который почил более чем за три года до неё, спрашивала где он и очень удивлялась, когда узнавала, что его уже нет и возмущалась почему ей "не сказали" об этом. Но тут же об этом забывала.И вот периодически стала говорить, что дедушка приходит. Рассказывала с энтузиазмом, что он приходил сегодня с утра с мужиками, "сидели разговаривали, накурили полную кухню!". Причём называла имена конкретных товарищей, с которыми дедушка при жизни немного общался, но одного не было на этом свете уже лет 25, а второго года два.А однажды, сидя у окна, она задумчиво смотрела на заснеженную возвышенность за деревней, на которой находилось кладбище и стала рассказывать моей маме, что они (бабушка с какими-то ещё людьми) ходят туда на работу. Мама поддержала разговор и в шутку стала задавать вопросы:- А что ж вы там делаете?- Сейчас снег между домами чистим, вон сколько навалило. Там столько домов, много новых - каменных!Мама:- Вам и зарплату там платят?Бабушка:- Нет, только кормят.- А чем же кормят-то?- Борщ давали - хороший, с мясом, лапшу - тоже с мясом, кашу и компот.Мама ошалела - бабушка перечислила все поминальные блюда! Причём на полном серьёзе. А про каменные дома мы позже подумали - вероятнее всего, это памятники...Что за видения посещали бабушку за короткое время до кончины? Возможно, её душа уже частично витала где-то там, по своим "делам". Возможно, наше время здесь расписано и её уже там ждали...Автор неизвестен.

Ключевые слова: Бабушка дед видения каменные дома поминальные блюда душа кладбище

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