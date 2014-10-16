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Истории из жизни

Перед смертью

Моя бабушка умерла 4 года назад в возрасте 78 лет. Незадолго до смерти она немного тронулась умом - заговариваться стала, а за месяц тронулась совсем и беспросветно - никого и ничего не узнавала, помнила в основном события детства и глубокой молодости, что до замужества ещё. Моя мама и тётя дежурили у неё беспрерывно посменно, маму мою она узнавала, а младшую дочь почему-то совершенно нет. Но очень хорошо помнила дедушку, своего мужа, который почил более чем за три года до неё, спрашивала где он и очень удивлялась, когда узнавала, что его уже нет и возмущалась почему ей "не сказали" об этом. Но тут же об этом забывала.

И вот периодически стала говорить, что дедушка приходит. Рассказывала с энтузиазмом, что он приходил сегодня с утра с мужиками, "сидели разговаривали, накурили полную кухню!". Причём называла имена конкретных товарищей, с которыми дедушка при жизни немного общался, но одного не было на этом свете уже лет 25, а второго года два.

А однажды, сидя у окна, она задумчиво смотрела на заснеженную возвышенность за деревней, на которой находилось кладбище и стала рассказывать моей маме, что они (бабушка с какими-то ещё людьми) ходят туда на работу. Мама поддержала разговор и в шутку стала задавать вопросы:

- А что ж вы там делаете?

- Сейчас снег между домами чистим, вон сколько навалило. Там столько домов, много новых - каменных!

Мама:

- Вам и зарплату там платят?

Бабушка:

- Нет, только кормят.

- А чем же кормят-то?

- Борщ давали - хороший, с мясом, лапшу - тоже с мясом, кашу и компот.

Мама ошалела - бабушка перечислила все поминальные блюда! Причём на полном серьёзе. А про каменные дома мы позже подумали - вероятнее всего, это памятники...

scale_1200

Что за видения посещали бабушку за короткое время до кончины? Возможно, её душа уже частично витала где-то там, по своим "делам". Возможно, наше время здесь расписано и её уже там ждали...

Автор неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - 4-05-2020, 06:08
4-05-2020, 06:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 2 525Комментарии: 12
+30

Ключевые слова: Бабушка дед видения каменные дома поминальные блюда душа кладбище

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Комментарии

#1 написал: daytaler
4 мая 2020 09:18
0
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Почему возможно?Расписано.Время мышления всем установлено разное.Каждый должен научится распознавать мысль, и осознанно наделять её силой своего внимания.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Talisha
4 мая 2020 10:56
+4
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Комментариев: 4 285
Заблудиться в лабиринтах разума просто,если разум живет с духом вразнобой.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Kinigos
4 мая 2020 11:17
+5
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 575
Естественный ход жизни, переломный момент.
Оказывается, наши казенные столовые всех кормят поминальными обедами...!
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#4 написал: NEMO 1
4 мая 2020 12:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Виртуальная реальность)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#5 написал: АняДаг
4 мая 2020 15:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Какой трогательный рассказ.. верю.
Зарегистрирован: 4.07.2017
#6 написал: верю-не верю
4 мая 2020 22:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 602
Грустно вспоминать об ушедших facepalm Истории плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#7 написал: Мастер Талий
Вчера, 01:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 96
А мне вспомнилось, как к бабусе моей тоже покойный дед во снах приходил, да не только к ней.

Дед, насколько помню, прямо в квартире помер.

Сны начались буквально через пару дней после смерти. Сначала бабке снился. Во сне стоял, да говорил: "Томка, давай ко мне. Мне плохо тут без тебя". Такое часто бывало.

Дальше уже моей матушке иногда снился. Расскажу, что помню. Сложновато рассказывать с чужих слов, но попробую описать. Снится матушке такой сон: Лежит она на кровати, лицом к стене. На неё что-то наваливается. Она сразу спрашивает: "Чего надо?". А ей голос деда и говорит: "А где моя Тома? Почему не идёт ко мне?". Дальше уже не вспомню.

Мне тоже снился. Ничего не говорил. Смотрел с расстояния и улыбался. Я тогда мелкий был, лет 13.

Жутковато, как по мне. Но, слава Богу, все живы и здоровы.
Зарегистрирован: 11.05.2019
#8 написал: daytaler
Вчера, 01:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Цитата: Мастер Талий
Но, слава Богу, все живы и здоровы.

Все так, все верно.Кто мысленно подготавливается к смерти (выходу), а кто в мыслях прячется от нее.

Цитата: Talisha
Заблудиться в лабиринтах разума просто,если разум живет с духом вразнобой.

Практически все население планеты, блуждает в потемках плотских желаний.Как людям выйти с лабиринта, выстроенного инстинктом зверя?
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#9 написал: Kinigos
Вчера, 03:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 575
Цитата: daytaler
Как людям выйти с лабиринта, выстроенного инстинктом зверя?

По левой стороне идите. Ну или по правой, главное, по одной.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#10 написал: Screamy Dreamy
Вчера, 17:06
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
- Борщ давали - хороший, с мясом, лапшу - тоже с мясом, кашу и компот.


Обычное меню в заводских столовках.
Зарегистрирован: 1.12.2019
#11 написал: Бастинда
Вчера, 19:10
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 399
Самое страшное, что может случится с человеком - это на старости лет впасть в невменяемость. Ведь смерть - это вершина жизни, так её и встречать надо достойно. Это сугубо моё мнение, а вцы думайте, как хотите.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#12 написал: daytaler
Сегодня, 01:31
0
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Цитата: Бастинда
Ведь смерть - это

Смерть — это подведение итогов.Что успел записать на флешку-память, то и будут слушать и смотреть стражи после отсоединения от компьютера-плоть.

Цитата: Бастинда
впасть в невменяемость

Выпасть из логических алгоритмов предустановленных толпой, которые навязанные как нормы поведения.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
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