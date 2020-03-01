Проекция из сна

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:54

Слепой стрелец Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:54 by

На днях сон приснился странный, о чем он и сколько серий точно не помню, но последний эпизод его до сих пор качественной картинкой стоит перед глазами: я иду по темной комнате, которую скудно освещают уличные фонари. Комната пуста и, видимо, давно покинута людьми, на что указывает вековой слой пыли на полу, почти по центру, словно лошадь в магазине, развернутое как бы по диагонали стоит кресло, к ножке которого прислонена какая-то картина. Рядом валяются небольшие стопки бумаг, погребенные под все тем же покрывалом пыли. Я прохожу по комнате, иду в сторону проема ведущего в коридор (только когда проснулся я понял, что видел зал нашей Нижневартовской квартиры, в которой пролетело мое детство) и, проходя мимо кресла, замечаю тянущуюся, словно парус к моим ногам, паутинку, сотканную между пыльной рамой картины и ножкой кресла. Я поворачиваюсь к ней и приседаю, в центре надутого паруса паутины сидит паучок. Какое-то неуловимое движение воздушных масс тянет паутину к моему лицу. Мне весело, я начинаю слегка дуть в центр паутины, пытаясь переместить ее подальше от себя, но капитан-паук в центре паруса, вопреки логике, начинает ускорятся, моментально приближаясь ко мне. В тусклом свете я отчетливо вижу приближающееся тельце членистоногого. От неожиданности проснувшись, во всех деталях вижу коричневое тельце паука, его перебирающие лапки, сверкающую броню хитина в утреннем свете, на фоне светлых обоев стены у дивана. Первая мысль, которая приходит в голову, уже за пределами сна - это то, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств, именно в это мгновение, точно такой же как и во сне паучок, зависнув на своей тонкой паутинке, действительно оказался перед моими глазами в реальном мире. Но тут восьминогое создание стало перемещаться от меня в сторону сены, по мере удаления уменьшаясь в размерах, пока совершенно не исчезло. Я подскочил на кровати, шаря руками по подушке и одеялу, по своему лицу, пристально осматривая свои руки и все вокруг себя, но паучок переместился туда, откуда и пришел - в мой, прерванный и уже оставшийся в прошлом, сон.

Ключевые слова: Сон паучок паутина реальный мир глаза авторская история

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