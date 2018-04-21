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Истории из жизни

Необычный сонный паралич

Будучи студентами, мы с братом снимали однокомнатную квартиру. Уже сам процесс заселения напоминал набивший оскомину сюжет ужастика: слёзы старушки, хозяйки квартиры, толстый слой пыли на предметах и полу.

Как оказалось, бывшего хозяина квартиры - сына неутешной старушки - уже три года как упекли в психушку, и за это время в квартире никто не жил. Сама обстановка запущенности помещения и пережитой беды наводила на мрачные мысли.

Первое время ничего странного не происходило. Лишь однажды приснился сон, что, зайдя ночью в туалет, я увидел вместо боковой стены странный коридор, уходящий куда-то в темноту. Да и пару раз наяву чувствовал чьё-то присутствие, хотя в доме, кроме меня, никого не было. Затем, однако, последовали странные явления. Все они начинались всегда одинаково — с сонного паралича.

Он обычно сопровождался сильным и интенсивным давлением на грудную клетку. Но в следующий раз некая сила стала прощупывать мои внутренности – как будто кто-то поочередно мял желудок, сердце, печень и другие внутренние органы. Третья и последняя встреча была самой страшной. В тот раз я спал на балконе. Проснувшись, увидел, что никто не спит: во дворе играли дети, мужики забивали домино, в окнах горел свет, слышалась музыка. И тут опять всё тело охватил паралич.

Непонятная сила уже не прощупывала, а буквально жгла внутренности. Было не столько больно, сколько жутко неприятно от необычного контакта, чем-то напоминающего слабый электрический разряд. С огромным трудом удалось приоткрыть веки. Тут в глаза ударил невероятно мощный белый свет. От страха ослепнуть вновь поспешно опустил веки. Окоченевшее тело периодически схватывали судороги. Наконец я проснулся по-настоящему: на улице было темно и тихо, город спал.

Долго не мог понять, что это было за явление. С братом ничего подобного не происходило, хотя он спал рядом, в той же комнате. Но вот один раз у нас загостил допоздна однокашник, и мы предложили ему переночевать. Тот согласился, о чём позднее очень пожалел.
Утром Володя, так его звали, рассказал жуткую историю, что ночью его всего парализовало, а по телу бегали "маленькие светящиеся человечки", которые беспрепятственно проникали во внутрь тела и прощупывали внутренние органы. Что это были за существа - пришельцы или местные барабашки - до сих пор для меня остаётся тайной.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14 by HelldogПросмотров: 199Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Паралич давление человечки сон присутствие

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Комментарии

#1 написал: metlbist
Сегодня, 16:23
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Публикаций: 1
Комментариев: 3
Маленькие светящиеся человечки? Да ещё и бегали? К Володе, наверно, царица русской крипоты заходила. Как её там? А! - Белая Горячка!
Ну а если серьёзно, то вполне неплохо, но немного скомкано. 8 из 10.
Зарегистрирован: 21.04.2018
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