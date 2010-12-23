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Сны

Вещий сон

Я всю свою жизнь считала себя классическим образцом типичного городского жителя. Мне нравились потоки постоянно снующих и куда-то спешащих вечно занятых людей, чёткая геометрия улиц, ровные шеренги фонарей и идеальные пропорции цветочных клумб. Нисколько меня не смущал и тот факт, что наш 4-х этажный дом сталинской постройки, стоял на проспекте, в центре города, и возле него постоянно кипела и бурлила жизнь, и тишины там не было от слова совсем:) Это и стало камнем преткновения в моей семейной жизни.

Дело в том, что мой муж родился и вырос в деревне, в город же приехал на заработки, где мы с ним и познакомились, а впоследствии и сыграли свадьбу.
Жить стали в городе, так как я просто не мыслила жизнь без "благ цивилизации". Но мужа постоянно тянуло назад в сельскую тишь. По ночам он не мог заснуть от шума транспорта и голосов припозднившихся гуляк, днём же всё это усиливалось в десятки раз.
Но я оставалась непреклонной в своём желании не покидать город, и мужу оставалось только терпеть городскую сутолоку, ведь не разрушать же семью из-за расхождений о месте жительства.

Так прошло 15 лет. У нас подрастали двое детей. И, однажды, насмотревшись по телевизору передач о деревенских прелестях, всё моё семейство буквально засыпало меня идиллическими рассказами о деревне и просьбами туда переехать.
Такого тройного напора я выдержать уже не смогла и дала своё согласие на переезд.

На следующий же день мы заключили контракт с риелторской фирмой на покупку дома. А ночью мне приснился сон, что я стою на небольшом балконе и любуюсь лебедями, плавающими по глади пруда, окружённого со всех сторон лесом. Во сне я понимала, что якобы нахожусь у себя дома и вышла просто полюбоваться этими величественными птицами необычайной красоты.
Проснувшись, я подумала, что приняла правильное решение о переезде, так как испытывала от сна лишь положительные эмоции и умиротворение.

Но поиски дома оказались не такими простыми и затянулись на полгода.
Наша семья никак не могла сойтись во мнении, то одному не подходил район (дочке было далеко ездить до учёбы) , то дом не того размера, то маленький огород, то материал постройки не тот, то просто откровенная рухлядь. Не очень честные продавцы, пытались подсунуть бывших "погорельцев", отделанных сайдингом и выглядевших, как новые. Всякого жилья насмотрелись в общем.

Уже разочаровавшись от просмотров, решили никуда не переезжать и поехали к риелторам, писать отказ от их услуг.
И в самой конторе встретили женщину, дающую объявление о продаже дома. С её слов и по описанию, дом нам вроде подходил, и мы решили дать последний шанс своему желанию о переезде.
Посмотрев дом, всё единогласно остались довольны.Подходил и размер дома, и наличие построек и насаждений, и величина участка, и его местоположение.
Я же, осматривая дом, поднялась на второй этаж и увидела в окне ... пруд с лебедями из моего сна.
Сам пруд, окружённый лесом, и даже движения плавающих лебедей - всё в точности воспроизводило моё сновидение, будто материализовавшись в реальности.

Стоит ли говорить, что дом мы купили и живём в нём, а с апреля и до самых холодов, часто любуемся танцами на воде белоснежных лебедей.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:26 by Елена ЛисПросмотров: 91Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Город село риэлторская фирма сон дом лебеди

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:34
+4
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 961
Какая милота. Аж до слёз. Лебеди, птички милые...
А у меня на даче тоже пруд есть, но в нем только пиявки и лягушки водются. Хорошая история, плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:41
+5
Онлайн
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Репутация: (303|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 616
Цитата: Баба Клава
А у меня на даче тоже пруд есть, но в нем только пиявки и лягушки водются.

а у меня лягухи и караси. Но как же красиво поют лягухи! Слушала бы и слушала, и соловья не надо. Иногда так орут, что ничего кроме них не слышно)
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#3 написал: Елена Лис
Сегодня, 12:43
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 20
Цитата: Баба Клава
Какая милота. Аж до слёз. Лебеди, птички милые...
А у меня на даче тоже пруд есть, но в нем только пиявки и лягушки водются. Хорошая история, плюс.

У нас там не только лебеди, а ещё и рыбы тьма водится. Там и местные купаются. Этот пруд не прямо на нашем участке. А у нас участок заканчивается ,и через пару-тройку метров этот водоём.Лягушек, кстати там тоже хватает, но пиявок, слава Богу не видела:)
Зарегистрирован: 26.10.2020
#4 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1236|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 850
Обожаю лебедей, хорошая история, плюс!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:04
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2955|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 961
Цитата: Елена Лис
пиявок, слава Богу не видела:)

Так лебледи сожрали небось. Не святым же духом они питаются.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#6 написал: Елена Лис
Сегодня, 13:37
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 20
Цитата: Баба Клава
Цитата: Елена Лис
пиявок, слава Богу не видела:)

Так лебледи сожрали небось. Не святым же духом они питаются.

Неееее,дУхов не едят,тем более святых:) Лебеди водорослями, ряской, да рыбёшкой иногда промышляют.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#7 написал: Йожык
Сегодня, 17:15
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Замечательная, красивая история! Очень приятно было читать. Сон, как говорится в руку. Что-то вас отводило, что бы другой дом не выбрали. А нынешний дом предназначался как буд-то специально для вас. Счастья вам и берегите свой очаг. И кто знает может домовой (как знать есть они или их нет) захотел видеть хозяевами только вас, вот и привел после стольких просмотров предложений именно в этот дом.
Зарегистрирован: 11.02.2019
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