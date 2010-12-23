Вещий сон

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:27

Елена Лис Просмотров: 91 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 12:26 by

Я всю свою жизнь считала себя классическим образцом типичного городского жителя. Мне нравились потоки постоянно снующих и куда-то спешащих вечно занятых людей, чёткая геометрия улиц, ровные шеренги фонарей и идеальные пропорции цветочных клумб. Нисколько меня не смущал и тот факт, что наш 4-х этажный дом сталинской постройки, стоял на проспекте, в центре города, и возле него постоянно кипела и бурлила жизнь, и тишины там не было от слова совсем:) Это и стало камнем преткновения в моей семейной жизни.Дело в том, что мой муж родился и вырос в деревне, в город же приехал на заработки, где мы с ним и познакомились, а впоследствии и сыграли свадьбу.Жить стали в городе, так как я просто не мыслила жизнь без "благ цивилизации". Но мужа постоянно тянуло назад в сельскую тишь. По ночам он не мог заснуть от шума транспорта и голосов припозднившихся гуляк, днём же всё это усиливалось в десятки раз.Но я оставалась непреклонной в своём желании не покидать город, и мужу оставалось только терпеть городскую сутолоку, ведь не разрушать же семью из-за расхождений о месте жительства.Так прошло 15 лет. У нас подрастали двое детей. И, однажды, насмотревшись по телевизору передач о деревенских прелестях, всё моё семейство буквально засыпало меня идиллическими рассказами о деревне и просьбами туда переехать.Такого тройного напора я выдержать уже не смогла и дала своё согласие на переезд.На следующий же день мы заключили контракт с риелторской фирмой на покупку дома. А ночью мне приснился сон, что я стою на небольшом балконе и любуюсь лебедями, плавающими по глади пруда, окружённого со всех сторон лесом. Во сне я понимала, что якобы нахожусь у себя дома и вышла просто полюбоваться этими величественными птицами необычайной красоты.Проснувшись, я подумала, что приняла правильное решение о переезде, так как испытывала от сна лишь положительные эмоции и умиротворение.Но поиски дома оказались не такими простыми и затянулись на полгода.Наша семья никак не могла сойтись во мнении, то одному не подходил район (дочке было далеко ездить до учёбы) , то дом не того размера, то маленький огород, то материал постройки не тот, то просто откровенная рухлядь. Не очень честные продавцы, пытались подсунуть бывших "погорельцев", отделанных сайдингом и выглядевших, как новые. Всякого жилья насмотрелись в общем.Уже разочаровавшись от просмотров, решили никуда не переезжать и поехали к риелторам, писать отказ от их услуг.И в самой конторе встретили женщину, дающую объявление о продаже дома. С её слов и по описанию, дом нам вроде подходил, и мы решили дать последний шанс своему желанию о переезде.Посмотрев дом, всё единогласно остались довольны.Подходил и размер дома, и наличие построек и насаждений, и величина участка, и его местоположение.Я же, осматривая дом, поднялась на второй этаж и увидела в окне ... пруд с лебедями из моего сна.Сам пруд, окружённый лесом, и даже движения плавающих лебедей - всё в точности воспроизводило моё сновидение, будто материализовавшись в реальности.Стоит ли говорить, что дом мы купили и живём в нём, а с апреля и до самых холодов, часто любуемся танцами на воде белоснежных лебедей.

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