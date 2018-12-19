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Сны

Портрет цыганки

В конце 90-х послали нас с коллегой в командировку в Киев. Ехали в поезде, а на станции девчонка-продавец с газетами в вагон забежала. Ну и коллега мой купил у нее газету с местными новостями.

На развороте газеты был напечатан портрет цыганки и к нему статья. Она гласила о том, что молодая семья на чердаке дома, доставшегося якобы им в наследство, наводила порядок и нашла этот портрет. Портрет оттерли от пыли и повесили в доме.

И тут их стали преследовать удачи одна за другой. И в лотерею выиграли, и в должности мужа повысили. Короче, счастливый портрет. И писалось о том, что если вырезать портрет из газеты и повесить дома, то тоже будет якобы везти. Я прочитала и забыла.

Но мой коллега, приехав из командировки, повесил эту вырезку из газеты с портретом у себя над кроватью. Прошло недели две или три. И вот он мне как- то за чашкой кофе на работе рассказал следующее…

«Приехал я из очередной командировки, устал, замёрз. Принял душ и упал спать. Засыпаю и слышу, как дверь балконная открывается и тюль поднимается. А была зима и дверь на балкон естественно закрыта на задвижку была. Случайно она не могла открыться.

Открываю глаза, а со стороны балкона цыганка эта ко мне плывёт. Именно плывет по воздуху, а не идёт. Одета в длинное белое воздушное платье. Волосы распущены и огромные чёрные глаза. В точности как на портрете.

Я сначала так удивился, что даже пугаться лень было. До такой степени устал. Я смотрю на нее и мысленно говорю: «иди ко мне». Она подплыла ко мне, легла рядом, голову на плечо положила и все».

Моего коллегу сон вырубил до утра. После этого портрет из газеты он убрал, конечно, от изголовья кровати. Говорил, что было интересно, но повтора не хотелось бы.

Автор - Ваше Величество.
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Сегодня, 14:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 2
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Ключевые слова: 90-е годы командировка поезд газета статья портрет цыганки удача балкон призрак

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Сегодня, 16:10
0
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Комментариев: 622
А почему эротические сцены из рассказа изъяли?! Требую полной авторской версии yaaah
А то как для детей - голову только на плечо положила... Давайте не темните там, хочу продолжения!
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:37
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Публикаций: 913
Комментариев: 9 302
Цитата: Nlo
А почему эротические сцены из рассказа изъяли?!

На Источнике тоже так)) Где-то раньше потеряли, не у нас)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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