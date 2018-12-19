Портрет цыганки

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 2 -1 Сегодня, 14:14 by

В конце 90-х послали нас с коллегой в командировку в Киев. Ехали в поезде, а на станции девчонка-продавец с газетами в вагон забежала. Ну и коллега мой купил у нее газету с местными новостями.На развороте газеты был напечатан портрет цыганки и к нему статья. Она гласила о том, что молодая семья на чердаке дома, доставшегося якобы им в наследство, наводила порядок и нашла этот портрет. Портрет оттерли от пыли и повесили в доме.И тут их стали преследовать удачи одна за другой. И в лотерею выиграли, и в должности мужа повысили. Короче, счастливый портрет. И писалось о том, что если вырезать портрет из газеты и повесить дома, то тоже будет якобы везти. Я прочитала и забыла.Но мой коллега, приехав из командировки, повесил эту вырезку из газеты с портретом у себя над кроватью. Прошло недели две или три. И вот он мне как- то за чашкой кофе на работе рассказал следующее…«Приехал я из очередной командировки, устал, замёрз. Принял душ и упал спать. Засыпаю и слышу, как дверь балконная открывается и тюль поднимается. А была зима и дверь на балкон естественно закрыта на задвижку была. Случайно она не могла открыться.Открываю глаза, а со стороны балкона цыганка эта ко мне плывёт. Именно плывет по воздуху, а не идёт. Одета в длинное белое воздушное платье. Волосы распущены и огромные чёрные глаза. В точности как на портрете.Я сначала так удивился, что даже пугаться лень было. До такой степени устал. Я смотрю на нее и мысленно говорю: «иди ко мне». Она подплыла ко мне, легла рядом, голову на плечо положила и все».Моего коллегу сон вырубил до утра. После этого портрет из газеты он убрал, конечно, от изголовья кровати. Говорил, что было интересно, но повтора не хотелось бы.Автор - Ваше Величество.

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