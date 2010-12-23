Бабушка и после смерти находилась рядом

Сделано_в_СССР Просмотров: 83 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:19 by

Сколько себя помню, я была очень чувствительным ребенком, вечно всего боялась и все мерещилось. Когда стала взрослеть, чувствительность никуда не делась, а наоборот стала более осознанной, если можно так выразиться. К каким-то событиям мне снятся сны, как правило, они «читаемы». Покойная уже бабуля научила меня в них немного разбираться.Двухтысячный год стал очень тяжелым годом для нашей семьи. Умерла моя бабуля, которая смотрела меня с рождения. Началось с того, что она сильно заболела, но вскоре пошла на поправку, стала ходить по дому. Мы все облегченно вздохнули. Но вдруг мне снится сон, что у меня выкидыш, море крови. По словам бабушки (я уже жила отдельно вместе с мужем), умрет кто-то кровный. Бабули не стало через два дня.Потеря родного человека для меня было впервые за мою жизнь (мне 21 год). Описывать все, что чувствовала наша семья, нет смысла, думаю, и так понятно. Но у меня начался в квартире, где мы жили с мужем, самый настоящий ужас. Я постоянно чувствовала бабушку везде за спиной. Когда мыла посуду, одевалась в коридоре. Волосы вставали дыбом от страха. Она мне постоянно снилась.Думала, что сойду с ума. Не знаю почему, но я собралась и приехала на кладбище к бабушке и очень слезно попросила оставить меня в покое, потому что я боюсь. С этого же вечера я перестала чувствовать ее рядом. Но сны продолжались.Автор - hristina.

Ключевые слова: Семья бабушка сон смерть страх кладбище просьба

Другие, подобные истории: