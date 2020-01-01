Как бы и не сон...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:51

Причина: Изменен раздел

Lizaa Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:51 by

Произошло это в 2019 году, март или апрель - точно не помню.Случился у меня выходной в середине недели. Конечно же с самого утра взялась дом генералить и к обеду устала прилично. Решила прилечь отдохнуть, точно помню - это было около 16 часов.Только глаза закрыла, сразу открываю и вижу, что нахожусь под обвалившимся панельным домом. Кругом всё серое и пыльное. Понимаю, что не чувствую ничего ниже поясницы. И дышать тяжеловато... Слышу, рядом кто-то шевелится: девушка, состояние совсем плохое, вот-вот сознание потеряет. Я всю жизнь медиком проработала, нас учили, что в экстренных ситуациях делать. И я начинаю с ней разговаривать, как бы отвлекая, но чтобы она "на связи" была, то есть в сознании. Чувствую даже какой-то сквозняк появился, как будто нас обнаружили и плиты убирают...Проснулась, волосы дыбом, спать больше не хотелось. Потом как-то отвлеклась, успокоилась.Вечером того же дня сижу и смотрю новости. И вдруг рассказывают, как сегодня в 16:30 в одном городе (из этических соображений название не пишу, так как не в нашей стране даже было) обвалился жилой четырехэтажный дом, все живы...

Ключевые слова: Сон дом девушка обвал авторская история

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