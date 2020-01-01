Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Как бы и не сон...

Произошло это в 2019 году, март или апрель - точно не помню.

Случился у меня выходной в середине недели. Конечно же с самого утра взялась дом генералить и к обеду устала прилично. Решила прилечь отдохнуть, точно помню - это было около 16 часов.

Только глаза закрыла, сразу открываю и вижу, что нахожусь под обвалившимся панельным домом. Кругом всё серое и пыльное. Понимаю, что не чувствую ничего ниже поясницы. И дышать тяжеловато... Слышу, рядом кто-то шевелится: девушка, состояние совсем плохое, вот-вот сознание потеряет. Я всю жизнь медиком проработала, нас учили, что в экстренных ситуациях делать. И я начинаю с ней разговаривать, как бы отвлекая, но чтобы она "на связи" была, то есть в сознании. Чувствую даже какой-то сквозняк появился, как будто нас обнаружили и плиты убирают...

Проснулась, волосы дыбом, спать больше не хотелось. Потом как-то отвлеклась, успокоилась.

Вечером того же дня сижу и смотрю новости. И вдруг рассказывают, как сегодня в 16:30 в одном городе (из этических соображений название не пишу, так как не в нашей стране даже было) обвалился жилой четырехэтажный дом, все живы...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:51
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 05:51 by LizaaПросмотров: 18Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Сон дом девушка обвал авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.