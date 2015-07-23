Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Моя любовь из нереальности

Вот не было у меня такого никогда, ни во сне, ни наяву. Тем более сейчас, в мои 33 года, когда я прагматик до мозга костей, когда я во многом скептик, а по жизни – подустала.

Я не романтик, из фильмов люблю лишь триллеры и ужасы, и никогда не смотрела драм и мыльных сериалов, и не люблю женских причуд. И чуждо мне многое женское, все эти ногтики, косметика, разве что готовить люблю… Не романтик я, не нежная фея вообще.

Не влюблялась лет 15, хотя почти 5 лет назад встретила мужа. Но это было совсем не то, что чувствуют совсем молодые в свою первую влюбленность, совсем не то, так как мне было, на тот момент, 29 лет, и был определенный не особо веселый опыт. Это скорее был удачный кандидат, с которым живу и сейчас и мы воспитываем сына. И, тем более, я никогда не влюблялась ни в кого намного младше себя.

Никакими заболеваниями мозга или сердечнососудистой системы не страдаю, но, разве что, депрессия была, да, диагностировали, пила препарат для укрепления сна, после родов было. Но это же не шизофрения, не биполярка или прочее? Или это уже начинается?

В общем, застрявшая я в быту и моральной усталости тетя, которая вертится в этой жизни, пишет какие-то статейки для заработка на сайтах да занимается ребенком. Давно в моей жизни не было сильных чувств и эмоций, мужчин воспринимаю как достаточно предсказуемые и во многом скучные объекты, с которыми быт разбивает все.

До мужа жила 3 года в быту с другим, в общем, совместная жизнь – убийство любви, это я уже знаю. Последнюю яркую влюбленность, наверное, припомню в свои 14 лет, но я вообще уже давно не склонна к подобным переживаниям, и даже посмеялась бы над ними.

И, казалось бы, то, что я расскажу дальше, можно списать на сон, но почему он именно такой?

Ощущения во сне и после

Мои сны можно назвать сериалом. Каждая серия – это продолжение первой с кратким описанием событий предыдущей. Засыпая каждую ночь, я снова возвращаюсь в тот же сон, но события в нем развиваются далее.

Каждый сон – как провал в пустоту, как полное отключение от реальности. Не просто засыпание, когда ты во сне можешь перевернуться на блок, поправить подушку и дальше спать, нет. Засыпаю и просыпаюсь в одной и той же позе, при этом утром не могу прийти в себя, встать, почувствовать себя как тело, не могу, координация нарушена, но «затекания» конечностей нет.

Возвращение после такого сна в реальность сопровождается такой грустью, разочарованием, тоской и печалью, как будто меня спустили с небес на землю. Я каждый раз не могу поверить, что это был сон, каждый раз не хочу в это верить, до слез.

Не знаю с чем это сравнить, допустим, вы живете в кандалах, вы таскаете их за собой и вы уже привыкли, это ваша реальность, и другой вы не знаете, вам тяжело, но это жизнь.

И тут вам на секунду показали вас же, но без кандалов и с крыльями, вам так легко, хорошо, нереально, в груди такая любовь, которая просто разрывает, а вы никогда не знали, что такое вообще возможно. Что это такое, как это? Это за рамками привычного понимания.

А потом вас резко опустили в ваши же кандалы, как бы сказав: «Эй, подруга, не забывайся, рожденный ползать летать не может, вот твоя реальность, тут твое место, ты не умеешь летать, ау, ты че, воробьем себя возомнила?»

Когда живешь в привычных кандалах, лучше не знать о том, что бывают крылья. Очень резко и больно падать обратно.

Суть

В моих снах есть 17 летний парень (он сам сказал свой возраст). Я испытываю к нему такое возвышенное обожание, которое нельзя описать приземленными словами и чувствами, свойственными людям. Тут на земле мы все приземляем, описываем привычными терминами, даже опошляем, чтобы было проще и понятнее и чтобы ничего не пугало.

Мы знаем, что многих пугает неизвестность, поэтому каждому проще подогнать неизвестное под ряд привычных именно ему понятий, чтобы оно перестало настораживать. Либо мы пытаемся высмеять что-то, чтобы подогнать под свое личное восприятие, под ограничения своих шаблонов и своего мира.

Я не помню всех событий, помню одни отрывки:

Сидим с ним за столом в помещении, похожем на аудиторию, я говорю: «Я уже где-то записывала твой телефон и имя», - и он мне пишет его на бумажке, но, просыпаясь, я ничего о нем снова не помню.

Его друзья что-то кричат, типа «вы снова играете в персонажей, ты кто?» Я отвечаю: «Он соврал, я просто пришла, не играю».

Сидим в комнате, он ко мне спиной, разговариваем, но он не поворачивается, потом в комнату заходит девушка, я понимаю, что это его девушка, она говорит, что купила игрушки на елку (какую еще елку летом), встаю и ухожу. Усилием мысли я могу менять даже свой образ и одежду.

Захожу в лифт, но в нем нет кнопок, усилием мысли его закрываю, и он летит в любое место. Он не связан с конкретным домом, он просто летает в пространстве. Из лифта я пишу ему смс: «Не хотела мешать». Он отвечает: «Ты не мешаешь»…

Сидим с ним на пляже, вечер, сзади площадь, сцена, толпа, какой-то концерт, но вокруг нас тишина, он показывает кадры какого-то фильма на телефоне, я понимаю, что фильм грустный, нам грустно.

Мне постоянно кажется, что знаю я его давно, и каждое событие – это продолжение предыдущего, но при каких обстоятельствах я его узнала, как именно происходили предшествующие события – я не помню, хотя в голове они всплывают, как будто точно были.

И отчего такая любовь к несуществующему человеку, ведь его не существует ни в моей реальности, ни в моем окружении. Я ищу его глазами, верю, что почувствую, что он где-то есть, а может, у меня просто маразм рано начался?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:10 by LuminaryПросмотров: 126Комментарии: 13
+5

Ключевые слова: Сновидение сон влюбленность странные сны авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:11
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1793|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 2 484
Древние верили, что во сне душа покидает тело и скитается по иным мирам.
Зарегистрирован: 23.07.2015
            
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:28
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1710|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 6 106
Прочитав, только одна мысль. Слава Богу, что мне всё это незнакомо. Хоть я и не матерьял стока до мозга костей.
Верю как это больно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Luminary
Вчера, 21:44
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 234
Цитата: зелёное яблочко
Прочитав, только одна мысль. Слава Богу, что мне всё это незнакомо. Хоть я и не матерьял стока до мозга костей.
Верю как это больно.

Да, реальность не такая яркая в плане эмоций))

Цитата: Estellan
Древние верили, что во сне душа покидает тело и скитается по иным мирам.

Возможно, так и есть
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: conjure one
Вчера, 21:50
0
Группа: Модераторы
Репутация: (7186|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 803
За одну только откровенность можно поставить плюс. И про кандалы мне очень понравилось. Сумели вы найти сравнение. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: Estellan
Вчера, 21:53
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1793|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 2 484
Luminary
Я это к тому, что это может быть обычная параллельная "жизнь".)
Зарегистрирован: 23.07.2015
            
#6 написал: Luminary
Вчера, 22:37
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 234
Цитата: conjure one
За одну только откровенность можно поставить плюс. И про кандалы мне очень понравилось. Сумели вы найти сравнение. +++++

Спасибо, очень приятно.
Цитата: Estellan
Luminary
Я это к тому, что это может быть обычная параллельная "жизнь".)

Обычная?) Ничего себе. Для меня это очень необычно.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#7 написал: Амадео
Вчера, 22:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Это не маразм. У меня тоже самое.
С 9 лет я во снах видела одного и того же мальчика, который во сне рос со мной параллельно. В детстве посто к нему привязалась, детская симпатия. Затем влюбилась. Он каждый раз выглядел по-новому, был другим человеком (художником, адвокатом, рыбаком и т.д.), но я знала, что это все - он.
Понимаю все ваши чувства, так как и мне было невероятно больно просыпаться и понимать, что все это сон. Самое мучительное - 3-10 секунд сразу после пробуждения, когда его лицо все ещё стоит перед глазами. Ты понимаешь, что проснулась, но одной ногой ещё в грёзах, и от этого чуть слезы не льются.
Возможно, когда-то напишу об этом историю)) знайте, что вы не одна)
Зарегистрирован: 26.06.2020
#8 написал: Luminary
Вчера, 23:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 234
Цитата: Амадео
Это не маразм. У меня тоже самое.
С 9 лет я во снах видела одного и того же мальчика, который во сне рос со мной параллельно. В детстве посто к нему привязалась, детская симпатия. Затем влюбилась. Он каждый раз выглядел по-новому, был другим человеком (художником, адвокатом, рыбаком и т.д.), но я знала, что это все - он.
Понимаю все ваши чувства, так как и мне было невероятно больно просыпаться и понимать, что все это сон. Самое мучительное - 3-10 секунд сразу после пробуждения, когда его лицо все ещё стоит перед глазами. Ты понимаешь, что проснулась, но одной ногой ещё в грёзах, и от этого чуть слезы не льются.
Возможно, когда-то напишу об этом историю)) знайте, что вы не одна)

Будет очень интересно почитать!) да, по любому у кого то ещё бы это повторилось или повторялось, нас на планете много, и у людей, живущих даже на разных континентах, могут быть похожие мысли и события. Единственное, что странно, что это начало происходить во взрослом возрасте, а вот в подростковом и в детстве ничего такого не беспокоило.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#9 написал: kusi
Вчера, 23:10
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 165
Вот тему очень хорошую затронули) Мне года два подряд снился один и тот же человек во снах .И меня всегда вводили в ступор его слова "Мы встретимся с тобой за четвёртым океаном..." Я когда просыпалась задавала в пустоту вопрос"За четвёртым от меня океаном или по счёту?( когда пересеку четвёртый океан)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#10 написал: Luminary
Вчера, 23:28
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 234
Цитата: kusi
Вот тему очень хорошую затронули) Мне года два подряд снился один и тот же человек во снах .И меня всегда вводили в ступор его слова "Мы встретимся с тобой за четвёртым океаном..." Я когда просыпалась задавала в пустоту вопрос"За четвёртым от меня океаном или по счёту?( когда пересеку четвёртый океан)

А что в итоге? Вы в жизни его не встречали?
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#11 написал: Амадео
Вчера, 23:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Цитата: Luminary
Единственное, что странно, что это начало происходить во взрослом возрасте, а вот в подростковом и в детстве ничего такого не беспокоило.

Возможно, так ваше сознание требует любви? :) Вот и выдумало себе компаньона. Но, если честно, я немножко верю в параллельные вселенные, где гуляет наше неизвестное во время сна. Все может быть! Может, для вас это сейчас и нужно. Что-то в этом есть...)

Насчёт детства - мне моя ситуация тоже не ясна. Ладно бы ещё в подростковом возрасте - гормоны, романтика, хочется отношений и т.д. К чему бы такое видеть девочке 9 лет? hushed
Зарегистрирован: 26.06.2020
#12 написал: kusi
Вчера, 23:38
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 165
Цитата: Luminary
А что в итоге? Вы в жизни его не встречали?

Ещё нет.За спиной только три океана)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#13 написал: Luminary
Вчера, 23:50
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 234
Цитата: Амадео
Цитата: Luminary
Единственное, что странно, что это начало происходить во взрослом возрасте, а вот в подростковом и в детстве ничего такого не беспокоило.

Возможно, так ваше сознание требует любви? :) Вот и выдумало себе компаньона. Но, если честно, я немножко верю в параллельные вселенные, где гуляет наше неизвестное во время сна. Все может быть! Может, для вас это сейчас и нужно. Что-то в этом есть...)

Насчёт детства - мне моя ситуация тоже не ясна. Ладно бы ещё в подростковом возрасте - гормоны, романтика, хочется отношений и т.д. К чему бы такое видеть девочке 9 лет? hushed

Да, тут уж начинаешь думать про астрал))) но я не думаю, что это он, говорят, не каждый может туда попасть.

Цитата: kusi
Цитата: Luminary
А что в итоге? Вы в жизни его не встречали?

Ещё нет.За спиной только три океана)

Хм, а может даже эта фраза что то означает, то есть в ней что то зашифровано и не стоит принимать ее буквально, может океанами называются какие то здания, предметы, драгоценности, даже не знаю, мало ли что за метафора.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.