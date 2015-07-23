Моя любовь из нереальности

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Luminary Просмотров: 126 Комментарии: 13 +5 Вчера, 21:10 by

Вот не было у меня такого никогда, ни во сне, ни наяву. Тем более сейчас, в мои 33 года, когда я прагматик до мозга костей, когда я во многом скептик, а по жизни – подустала.Я не романтик, из фильмов люблю лишь триллеры и ужасы, и никогда не смотрела драм и мыльных сериалов, и не люблю женских причуд. И чуждо мне многое женское, все эти ногтики, косметика, разве что готовить люблю… Не романтик я, не нежная фея вообще.Не влюблялась лет 15, хотя почти 5 лет назад встретила мужа. Но это было совсем не то, что чувствуют совсем молодые в свою первую влюбленность, совсем не то, так как мне было, на тот момент, 29 лет, и был определенный не особо веселый опыт. Это скорее был удачный кандидат, с которым живу и сейчас и мы воспитываем сына. И, тем более, я никогда не влюблялась ни в кого намного младше себя.Никакими заболеваниями мозга или сердечнососудистой системы не страдаю, но, разве что, депрессия была, да, диагностировали, пила препарат для укрепления сна, после родов было. Но это же не шизофрения, не биполярка или прочее? Или это уже начинается?В общем, застрявшая я в быту и моральной усталости тетя, которая вертится в этой жизни, пишет какие-то статейки для заработка на сайтах да занимается ребенком. Давно в моей жизни не было сильных чувств и эмоций, мужчин воспринимаю как достаточно предсказуемые и во многом скучные объекты, с которыми быт разбивает все.До мужа жила 3 года в быту с другим, в общем, совместная жизнь – убийство любви, это я уже знаю. Последнюю яркую влюбленность, наверное, припомню в свои 14 лет, но я вообще уже давно не склонна к подобным переживаниям, и даже посмеялась бы над ними.И, казалось бы, то, что я расскажу дальше, можно списать на сон, но почему он именно такой?Мои сны можно назвать сериалом. Каждая серия – это продолжение первой с кратким описанием событий предыдущей. Засыпая каждую ночь, я снова возвращаюсь в тот же сон, но события в нем развиваются далее.Каждый сон – как провал в пустоту, как полное отключение от реальности. Не просто засыпание, когда ты во сне можешь перевернуться на блок, поправить подушку и дальше спать, нет. Засыпаю и просыпаюсь в одной и той же позе, при этом утром не могу прийти в себя, встать, почувствовать себя как тело, не могу, координация нарушена, но «затекания» конечностей нет.Возвращение после такого сна в реальность сопровождается такой грустью, разочарованием, тоской и печалью, как будто меня спустили с небес на землю. Я каждый раз не могу поверить, что это был сон, каждый раз не хочу в это верить, до слез.Не знаю с чем это сравнить, допустим, вы живете в кандалах, вы таскаете их за собой и вы уже привыкли, это ваша реальность, и другой вы не знаете, вам тяжело, но это жизнь.И тут вам на секунду показали вас же, но без кандалов и с крыльями, вам так легко, хорошо, нереально, в груди такая любовь, которая просто разрывает, а вы никогда не знали, что такое вообще возможно. Что это такое, как это? Это за рамками привычного понимания.А потом вас резко опустили в ваши же кандалы, как бы сказав: «Эй, подруга, не забывайся, рожденный ползать летать не может, вот твоя реальность, тут твое место, ты не умеешь летать, ау, ты че, воробьем себя возомнила?»Когда живешь в привычных кандалах, лучше не знать о том, что бывают крылья. Очень резко и больно падать обратно.В моих снах есть 17 летний парень (он сам сказал свой возраст). Я испытываю к нему такое возвышенное обожание, которое нельзя описать приземленными словами и чувствами, свойственными людям. Тут на земле мы все приземляем, описываем привычными терминами, даже опошляем, чтобы было проще и понятнее и чтобы ничего не пугало.Мы знаем, что многих пугает неизвестность, поэтому каждому проще подогнать неизвестное под ряд привычных именно ему понятий, чтобы оно перестало настораживать. Либо мы пытаемся высмеять что-то, чтобы подогнать под свое личное восприятие, под ограничения своих шаблонов и своего мира.Я не помню всех событий, помню одни отрывки:Сидим с ним за столом в помещении, похожем на аудиторию, я говорю: «Я уже где-то записывала твой телефон и имя», - и он мне пишет его на бумажке, но, просыпаясь, я ничего о нем снова не помню.Его друзья что-то кричат, типа «вы снова играете в персонажей, ты кто?» Я отвечаю: «Он соврал, я просто пришла, не играю».Сидим в комнате, он ко мне спиной, разговариваем, но он не поворачивается, потом в комнату заходит девушка, я понимаю, что это его девушка, она говорит, что купила игрушки на елку (какую еще елку летом), встаю и ухожу. Усилием мысли я могу менять даже свой образ и одежду.Захожу в лифт, но в нем нет кнопок, усилием мысли его закрываю, и он летит в любое место. Он не связан с конкретным домом, он просто летает в пространстве. Из лифта я пишу ему смс: «Не хотела мешать». Он отвечает: «Ты не мешаешь»…Сидим с ним на пляже, вечер, сзади площадь, сцена, толпа, какой-то концерт, но вокруг нас тишина, он показывает кадры какого-то фильма на телефоне, я понимаю, что фильм грустный, нам грустно.Мне постоянно кажется, что знаю я его давно, и каждое событие – это продолжение предыдущего, но при каких обстоятельствах я его узнала, как именно происходили предшествующие события – я не помню, хотя в голове они всплывают, как будто точно были.И отчего такая любовь к несуществующему человеку, ведь его не существует ни в моей реальности, ни в моем окружении. Я ищу его глазами, верю, что почувствую, что он где-то есть, а может, у меня просто маразм рано начался?

Ключевые слова: Сновидение сон влюбленность странные сны авторская история

Другие, подобные истории: