Предчувствие

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Наркомат_просвещения Просмотров: 60 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 10:00 by

Живёшь вроде и уже не вспоминаешь, а потом нахлынет - становится грустно так. Потому что некогда близкий человек вдруг заболит, как фантомная конечность...Есть у меня в друзьях одна "мёртвая страница". Удалить рука, наверное, никогда не поднимется.Не очень помню, где и как мы познакомились. Помню только, что было это очень давно. Его звали Romi, и фамилия созвучная с Капулетти. Романтик такой, до мозга костей - всё мечтал о семье и детях. На русском языке лучше многих русских говорил. Даже стихи писал. Они теперь читаются, как "приветы" с того света.Засыпаешь, так легко и простоПожирая чистых душ, сердец!Рассуждаешь, шаг, смешно и тошно,Понимая, что я и так мертвец.Или вот это, до дрожи :Рожденный для любви.Ночь, в окно светит луна,Я одинок как никогда.Помнишь ли ты, моя милая,Ждали свет луны вместе, ты и я.Рожден для любви, умру я любя.Даже если ты жива,Нахожусь в могиле я.Люблю, люблю, люблю.Люблю я тебя......В начале лета ты ещё писал мне, что хочешь жениться. Даже на мне. А в августе утонул в одном из озёр Германии."Мы так и не узнали, как это быть вместе".

Ключевые слова: Предчувствие фантом любовь авторский стих

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