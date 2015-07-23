Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Предчувствие

Живёшь вроде и уже не вспоминаешь, а потом нахлынет - становится грустно так. Потому что некогда близкий человек вдруг заболит, как фантомная конечность...

Есть у меня в друзьях одна "мёртвая страница". Удалить рука, наверное, никогда не поднимется.

Не очень помню, где и как мы познакомились. Помню только, что было это очень давно. Его звали Romi, и фамилия созвучная с Капулетти. Романтик такой, до мозга костей - всё мечтал о семье и детях. На русском языке лучше многих русских говорил. Даже стихи писал. Они теперь читаются, как "приветы" с того света.

Засыпаешь, так легко и просто
Пожирая чистых душ, сердец!
Рассуждаешь, шаг, смешно и тошно,
Понимая, что я и так мертвец.

Или вот это, до дрожи :

Рожденный для любви.

Ночь, в окно светит луна,
Я одинок как никогда.
Помнишь ли ты, моя милая,
Ждали свет луны вместе, ты и я.

Рожден для любви, умру я любя.
Даже если ты жива,
Нахожусь в могиле я.
Люблю, люблю, люблю.
Люблю я тебя...

...В начале лета ты ещё писал мне, что хочешь жениться. Даже на мне. А в августе утонул в одном из озёр Германии.

"Мы так и не узнали, как это быть вместе".

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:00 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 60Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Предчувствие фантом любовь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 16:23
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1095|0)
Публикаций: 128
Комментариев: 1 353
Не совсем понял, за что тут собственно цеплять мистику?
Парень писал стихи о смерти а потом умер? Многие пишут такие стихи, а у некоторых даже совпадает причина смерти с описанной в стихах. Он писал, что утонул?
Боюсь что тут не предчувствие. Оно выглядит совершенно иначе.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:28
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1091|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 082
Цитата: Estellan
Боюсь что тут не предчувствие. Оно выглядит совершенно иначе.

Вот это точно, не дай Бог!
И вообще, стихи это были или не стихи, я не поняла noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Estellan
Сегодня, 20:07
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1095|0)
Публикаций: 128
Комментариев: 1 353
зелёное яблочко
Я чужие стихи обычно не сужу, ибо сам на уровне "раз, два, три ,четыре, пять. С детства с рифмой я дружу.")))
Но вот откровенной мистики в рассказе не увидел. Может это природная подслеповатость.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.