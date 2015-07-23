ПредчувствиеЖивёшь вроде и уже не вспоминаешь, а потом нахлынет - становится грустно так. Потому что некогда близкий человек вдруг заболит, как фантомная конечность...
Есть у меня в друзьях одна "мёртвая страница". Удалить рука, наверное, никогда не поднимется.
Не очень помню, где и как мы познакомились. Помню только, что было это очень давно. Его звали Romi, и фамилия созвучная с Капулетти. Романтик такой, до мозга костей - всё мечтал о семье и детях. На русском языке лучше многих русских говорил. Даже стихи писал. Они теперь читаются, как "приветы" с того света.
Засыпаешь, так легко и просто
Пожирая чистых душ, сердец!
Рассуждаешь, шаг, смешно и тошно,
Понимая, что я и так мертвец.
Или вот это, до дрожи :
Рожденный для любви.
Ночь, в окно светит луна,
Я одинок как никогда.
Помнишь ли ты, моя милая,
Ждали свет луны вместе, ты и я.
Рожден для любви, умру я любя.
Даже если ты жива,
Нахожусь в могиле я.
Люблю, люблю, люблю.
Люблю я тебя...
...В начале лета ты ещё писал мне, что хочешь жениться. Даже на мне. А в августе утонул в одном из озёр Германии.
"Мы так и не узнали, как это быть вместе".
Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:00 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 60Комментарии: 3
Ключевые слова: Предчувствие фантом любовь авторский стих