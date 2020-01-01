Пришел попрощаться

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:13

Cosmocosmos Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:13 by

Вот-вот должен был начаться обед, и мы с коллегой разговорились на различные темы. И тут я поделилась своими странными снами (они не связаны с мистикой), в ответ поступил не менее странный рассказ о сне из детства.Итак, Валерия (вымышленное имя, ну так, на всякий случай) родилась в небольшом поселке в приморье и будучи маленькой девочкой приволокла домой котенка с улицы. А котя был хорош: черненький, с белой грудкой и белыми лапками, с выразительными зелеными глазами. Дома его, конечно, все приняли. А как тут устоять? Котик был очень активным, неприхотливым, а в качестве хозяйки воспринимал только Леру, слушался только ее и спал с ней каждую ночь.Шло время, котейка рос, всех радовал своим присутствием, да и сам радовался жизни, но произошел переломный момент... В один прекрасный день кот пришел домой какой-то ослабленный, замученный, вялый. Не ел, не пил, только чах на глазах, но каждую ночь преданно запрыгивал к своей верной хозяйке на кровать и спал у нее под бочком. И вот котика не стало: вероятно, отравил кто-то, кто его знает...Лера очень много плакала, безумно тосковала, не могла смириться с потерей. Каждую ночь на протяжение двух месяцев ей снился один и тот же сон: Лера спит у себя дома и просыпается от того, что кто-то смотрит в окно и скребется, она открывает глаза и видит своего верного черно-белого друга. Не долго думая, она бежит к окну, чтобы открыть его и запустить кота, но вовремя понимает, что такого быть не может, он мертв... И на протяжении всего сна она разговаривает со своим котом (он ей отвечает на человеческом языке), рассказывает, что у нее нового, как дела и как она по нему скучает. И каждый раз Лера плачет и просыпается от того, что ее душат слезы.И вот, по истечению двух месяцев ей снится заключительный сон, в котором все происходит по старому сценарию, но совсем с другим исходом. Кот так же приходит к ней ночью, сидит за окном и первым начинает диалог: "Я пришел попрощаться, меня уже ждут, я больше никогда не вернусь. Прощай". В ответ Лера и слово вымолвить не может, начинает реветь и, как обычно, просыпается от собственных слез.А ведь действительно, с тех пор кот больше к ней не приходил, а Валерии стало гораздо легче, она больше не плачет и не убивается по утрате своего любимого и пушистого друга.

Ключевые слова: Кот смерть прощание авторская история

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