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Сны

Нечто

Был вечер. За окном был разноцветный полосатый закат. Солнце как будто уходило в никуда. А я в это время сидел за компьютером. Занимался разным. Например, смотрел ютуб. И тут я решил послушать музыку. Но как только я дослушал последнюю песню, я зашёл в свою библиотеку файлов посмотреть фотки. Когда я зашёл в папку "Фото", я обнаружил непонятные видео. Я вас крайне удивлю - они весили 0 БАЙТОВ! Там были какие-то страшные сцены. Было всё в красном фоне. Там были убийства, инквизиция, скелеты кипятили людей и много страшного. Как будто это всё было снято в аду. Я решил посмотреть их, хоть они и весили 0 байтов. Но как только я их включил, выдало ошибку: "Этих файлов не существует". Мне как-то не по себе стало. Кстати, этих видео было много, сколько - точно не знаю. Я их НЕ скачивал. Откуда они взялись у меня в компьютере - понятия не имею. Я ещё раз нажал для их просмотра. Снова выдало ошибку. Третий раз нажал - всё так же. Меня разрывал интерес: "Да что же это за видео такие?!?" Вдруг в правом нижнем углу монитора выдало: "Внимание! У Вас на компьютере опасный вирус! Немедленно удалите!" Я испугался. "А вдруг это реально какой-то вирус, который просто сломает мой компьютер?", - думал я.

Я незамедлительно стал удалять эти видео. Но когда я удалил почти все эти файлы, на экране появилась непонятная красная лента загрузки. Я рухнул со стула от испуга. Потом на мониторе был просто чёрный экран. Был он совсем недолго. Затем появилось видео с Майнкрафтом. Там были шейдеры, было очень красиво. Показывали природу этой игры, но там, в игре, был закат, как и у меня за окном. Видео прервалось, и резко появились таблички с ошибками. Компьютер окончательно отключился. Я был не на шутку напуган. "Ну что ж, без компьютера обойдусь", - подумал я. Я решил посмотреть телевизор. Включил его. Но через некоторое время каналы перестали показывать. Были только чёрные помехи. Я рандомно переключал каналы, но везде были только помехи. Я выключил телик и начал смотреть в окно. Закат был очень красивый, но мне было одновременно и не по себе. Вдруг всё небо резко превратилось в темноту. Было только солнце. Я чуть не сдох от чувства страха.

Солнце превратилось в чёрную дыру. "Это что такое?!?" - бормотал я себе под нос. Всё моё тело покрылось мурашками. И тут чёрная дыра начала приближаться к моему окну. Она уже засосала что-то на улице. Я закрыл шторы и убежал в коридор. Я проверил, закрыта ли входная дверь, чтоб никто нежелательный ко мне не зашёл. Я закрыл шторы во всех комнатах своей квартиры. Мне было очень страшно. И вдруг чёрная дыра начала засасывать мой дом, в том числе и мою квартиру. Я закрылся в комнате и заставил дверь разными предметами. Было чувство, как будто сейчас землетрясение. Вдруг телевизор включился сам собой. Он показывал, как эта чёрная дыра засосала уже где-то 10-ю часть Земли. Она приближалась ко мне в экране. И тут телевизор внезапно вырубился. Чёрная дыра добралась до моей комнаты. Бежать было некуда. Вдруг моя комната превратилась в помещение без окон и дверей. Было просто 4 стены, потолок да пол. Я был замурован. Я сидел в этой комнате очень долго. И тут она начала распадается на маленькие квадратики. Как только расслоился потолок, стены начали расслаиваться очень быстро.

И уже где-то через полчаса был только пол. Он просто исчез. Я начал падать. В никуда. И вдруг я полетел в непонятное измерение, где были непонятные геометрические фигуры. Были очень яркие цвета. Я падал в разные измерения, причём с очень большой скоростью. Потом и вовсе отключился. И тут я проснулся под громкий звук будильника в своей кровати. "Это был всего-навсего сон?", - спросил себя я. Я понял, что это, и правда, был сон. Кошмарный. Я был неимоверно рад. Но когда я включил компьютер, там были те самые файлы, о которых я говорил вначале...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:53 by Хранилище ужасовПросмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чёрная дыра кошмарный сон файлы авторская история

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