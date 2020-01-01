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Сны

Религиозные сны

Не знаю, есть ли Бог, но вот, однажды, я увидел необычный сон. Произошло это когда я был в Великом Новгороде и собирался поехать с другом на экскурсию на Валдай, где есть Иверский монастырь.

Так вот, снится мне за несколько часов до поездки в монастырь, будто я вытаскиваю у себя из горла черные жгуты или волосы, или пиявки (отвратительные ощущения) и некоторые не могу вытащить, так как они прицепились к внутренностям. Потом видел кричащего черта. Выглядит как человек, с черной, как головешка кожей, красным ртом, что у меня было ощущение, что он - сумасшедший пьяный. И орал он от боли и гнева. До поездки я ни о чем таком религиозном точно не думал.

После поездки (походили по храму, покланялись там иконам и т. д. и выпили святой воды), увидел другой сон.
Помещение, просторное, как кабина космического корабля, потому что окно широкое и ощущение, что это все в космосе. То ли мебель, то ли что-то коричневого цвета без узоров и все помещение в темных, но одновременно чистых тонах. Диван, а на нём сидит Бог, а я у него на коленках). Бога лица я не видел, но четко помню, что была белая, ослепительная, аккуратная борода... Что он говорил я уже не помню (не записал сон), но что-то вроде того, что ему больно, если людям больно, но он должен быть строгим, как отец.

Совет себе и другим: если увидите сон, то сразу записывайте.

Сегодня, 19:57 by lakerПросмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бог чёрт православие религия сон авторская история

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