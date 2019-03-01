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Сны

Весточка

Так распорядилась судьба, что своего дедушку по папиной линии я никогда не видела – он умер еще до моего рождения. Поэтому о нем я узнавала лишь из рассказов папы, а на память остались фотографии да его боевые награды как ветерана ВОВ.

Когда мне было то ли 14, то ли 15 лет, произошел любопытный случай.
Снится мне сон. Я стою в коридоре своей школы. Вокруг носятся ребята из параллельных классов, потому я понимаю, что идет перемена. В руке у меня черно-белый кнопочный телефон (тогда раскладушек и смартфонов еще не было). Посмотрев на телефон, я, повинуясь внутреннему зову, начинаю набирать номер. Странное дело: вижу, что мои пальцы нажимают цифры, но какие – не разобрать. Клавиатура расплывается перед глазами, но я продолжаю набирать комбинацию. Кому же я собираюсь звонить – не имею представления, лишь четко ощущаю: нужно позвонить.

После нескольких гудков отвечает мне мужской голос. В эту же секунду возникает железобетонная уверенность: это дедушка. Почему я так решила, если и голоса его никогда не слышала – не знаю.
В трубке слышатся треск и помехи. Дедушка бодро спрашивает:
- Как там твои дела?
Странно, нет у меня ни чувства страха, ни особенной радости от такого разговора. С примесью недоверия, надежды и любопытства, я вежливо отвечаю:
- Хорошо, спасибо. А Вы как?
Дедушка начинает что-то говорить, но помехи в телефоне усиливаются. Словно пытаешься настроить радио, но в ответ раздается лишь треск. Голос стал тише и невнятнее, пока этот назойливый шум попросту не заглушил дедушкины слова. Так ничего я и не разобрала.

Утром я еще раз попыталась воспроизвести в памяти то, что пытался передать дедушка, но безуспешно. А жаль: а вдруг это и вправду был папин папа? Может, он таким образом пытался передать что-то важное. С другой стороны, это могла быть игра подсознания. А вы как считаете?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:45 by АннемарияПросмотров: 37Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон телефон дедушка авторская история

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