Странный звонок

LEXX177 Просмотров: 418 Комментарии: 6 +13 Сегодня, 18:15 by

В общем, в 2004 году переехал я в Краснодар жить. Стал снимать с друзьями квартиру. Появилась девушка, и как-то так сложилось, что по субботам у нас небольшие сабантуи были с просмотром фильмов и пивом. Так что не скучали. Выпивать-то выпивали, но не до состояния ковра и убитой собаки. На тот момент у меня был первый телефон после службы МОТОРОЛЛА. Номер знали очень мало людей: человек 10 с Краснодара да мама с братьями. Так вот спали мы уже, как вдруг зазвонил телефон, я спросонья потянулся к нему, чтоб не разбудить никого, беру трубку;- Да. Кто говорит? - спрашиваю, а в ответ мне голос бывшей жены, с которой до армии был женат. Немножко офигел от такого звонка, а мне в ответ:- Ты че, спишь? Бабу привел какую-то? Ты охренел?И тут я полностью охренел, так как знал, что номер мой она не знает! Начинаю судорожно соображать, как она номер узнала, откуда, кто сказал. Начинаю просыпаться, слушая всякую фигню. Думал, на балкон выйти покурить, поговорить, но фраза одна останавливает, и я вообще офигел:- Иди дверь открой, впусти меня или выйди поговорить!Я в ступоре полном. Стою в коридоре, смотрю на входную дверь. Пытаюсь что-то сказать в ответ, но ничего понять не могу. Откуда она знает мой номер? Откуда знает, где я живу? Как в подъезд вошла без ключа? Я по полной в шоке!!! Еще и от ручки от первой двери, что в тамбуре, скрип идет. Я не понимал, что происходит, уже полностью проснулся. Выходит девушка моя и спрашивает меня:- Ты что в коридоре делаешь и с кем говоришь?Я пытаюсь что-то объяснить, показываю телефон, а он вообще выключен!!! Смотрю на телефон, на подругу и понять ничего не могу.Закончилось тем, что поспать мне дальше не удалось. Уснуть не мог. В голову гадость всякая лезла. Думал, что перепил я, но вроде выпил всего-то пару кружек пива и того литр. Ну, мелочь же.Так и думай, что есть, чего нет. Не только я странные звонки получал, как я понимаю из прочтённых рассказов тут. Не знаю, выдумка или правду люди пишут. Я написал то, что было. Знаю одно, что не только я странный звонок получил, а и рассказывали друзья о подобных случаях.П.С. Рассказы, которые тут прочел: "Выходи" и "Сочельник".

Ключевые слова: Звонок бывшая жена девушка алкоголь авторская история

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