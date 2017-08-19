Очередная неделя, очередной осознанный сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

NoMed_32 Просмотров: 62 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:29 by

И снова здравствуйте. В своей предыдущей публикации я обещал, что расскажу вам про несколько своих осознанных сновидений, но, с того момента мне продолжали сниться такие сны, поэтому расскажу поподробнее о своём третьем сне и кое-что добавлю насчёт темы самих ОС.Заснул, приснился какой-то страшный сон, проснулся. Очень сильно запульсировала голова, также был шум в ушах (может, даже в жизни, не знаю), опять заснул, опять какой-то страшный сон. Не знаю, сколько было итераций, но вот я окончательно проснулся, а за окном уже было темно. Я даже удивился, что так долго проспал, взглянул на время, увидел, что только 4 вечера, и удивился ещё больше. Пошёл на кухню, попить воды, вижу, на улице рядом с моим окном что-то искрится, и понимаю, что этажом ниже горит квартира, тут же искры начинают проникать в мою квартиру, и квартира начинает гореть. Я сразу же выбежал из квартиры и увидел, что общий коридор на 3/4 сократился, а впереди вместо прохода была моя же дверь.Пожалуй, стоит добавить, что общий коридор у нас не типичный для обычных "хрущёвок". На каждом из этажей есть две двери, внутри которых сам общий коридор, который достаточно длинный, а по сторонам этого коридора находятся квартиры, моя же находится дальше всех, и было необычно увидеть, что общий коридор стал по размерам как обычная комната, только внутри этой "комнаты" находились другие квартиры.Тут я уже понял, что это сон, и что нужно бежать, мне резко в голову ударил адреналин. В общем коридоре была соседская дверь справа, причём была открыта, забежал туда, там ещё куча дверей. Во время всей этой беготни было ощущение чувства погони, будто меня кто-то преследует. В общем, так бегал, пока не забрёл в санузел, закрыл дверь и стал думать как проснуться. Интерьер был классическим для хоррор фильмов: стены и пол покрыты разбитой плиткой, грязная раковина и покрытое тонким слоем пыли зеркало. Проснуться долго не получалось, но я всё-таки смог, хотя метод был не самым приятным, описывать я его не стану, уж извините.Забавно, что просыпался внутри сна я на том же месте, где спал в действительности, я, и правда, не мог долгое время понять, что сплю. Так же, как назло, внутри страшных ОС время течёт очень медленно, и я очень долго не мог выбраться.Как и говорил ранее, осознанные сны мне снились и снятся до сих пор, в какой-то степени это уже стало даже обыденностью. Я уже сбился со счёта, сколько таких снов мне приснилось, но я выявил некоторые интересные закономерности:1) Осознанный сон тяжело отличить от реальности.Да, звучит банально, но реализма к осознанным снам добавляет тот факт, что ты просыпаешься внутри сна чуть ли не в той же позе, что и уснул. Также такие сны на вид очень реалистичные, но порой бывает, что мозг может выдать всякий бред, либо какая-то вещь упущена, и приходит понимание, что ты во сне.Скажу более, в реальности я просыпаюсь в той же позе, что и просыпался внутри сна, и не сразу доходит, что я на самом деле проснулся.2) Воссоздать свой сон не так просто.Когда я пытался перенести себя в другое место или даже просто заставить какой-нибудь предмет появиться, у меня это не всегда выходит. Либо мой разум очень вредный, и хочет во сне мне максимально навредить, чтобы выкинуть меня из состояния ОС (что ни разу не выходило, хотя я и сам был только за), либо я просто не мог вспомнить как в точности выглядит этот предмет, и из-за этого он не появлялся (да, удивительно, но чтобы создать сон, который ты хочешь, нужно неплохо его обдумать).3) Вспоминать нужную информацию тоже непросто.Тут почти всё, как и в предыдущем пункте, только в основном тебе мешает именно разум. Как только я хотел вспомнить прошедшую лекцию или просто полезный материал, меня постоянно что-то отвлекало, и ситуация динамически развивалась. Один раз даже пошёл к компьютеру, но вместо того, чтобы открыть браузер, на экране появилась компьютерная игра.Но было и исключение. В последний раз, когда мне приснился ОС, а если конкретно - пару дней назад, я был сильно уставшим и прилёг ненадолго поспать. Я быстро понял, что мне снится осознанный сон, ибо я был настолько уставшим, что сон даже не прогружал общий коридор, вместо него было лишь чёрное пространство с дверью в дальнем углу, которая вела в мою квартиру. Мне даже не понадобилось заходить в свою квартиру, я просто вспоминал и визуализировал в виде сайта (как бы странно это не звучало) информацию по своей лабораторке. Опять же, я был сильно уставшим, поэтому перестал вспоминать свою лабораторную работу и даже смог самостоятельно проснуться, просто захотев.Сейчас, конечно, жалею, что так рано вышел из сна, ибо это чуть ли не единственный раз, когда я смог без труда вспоминать нужную информацию внутри сна.Вернее было бы сказать, не явления, а "последователей" этого явления. То, что люди хотят попробовать что-то необычное и практикуют ОС через разные методики, в принципе, не вызывает какого-либо удивления, ведь все мы хотим испытывать что-то новое. Но если люди возводят сон в некий культ, придавая, казалось бы, простой человеческой потребности статус некого мистицизма, уже настораживает. В том, что ты видишь в своём сне, нет ничего мистического или необычного, это всё лишь в рамках твоего сознания и психики, и нет, никакие астралы, потусторонние миры и прочее тут не замешаны.Впрочем, что-то я углубился. Спасибо вам, если дочитали мою писанину до этой строчки. Также буду рад вашим комментариям, постараюсь на них отвечать.

Ключевые слова: Осознанный сон сны искры авторская история

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