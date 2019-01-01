Ведьма, приходящая во сне

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:28 by

Единственная загадочная история, которая произошла со мной в жизни. Ее, правда, можно списать на сон, но для меня все было очень реально, и я помню все, как сейчас, в отличие от любого другого страшного сна.Немного предыстории. Я вижу очень много снов и, как любой другой человек, который видит много снов, я умею не только часто определять, сплю я или нет (хотя совсем не всегда), но и некоторые из их контролировать. Так что я могу с уверенностью сказать, что, хотя я и был в состоянии сна, но при этом был очень близок к реальности.Служил я тогда срочку в части, которая находилась на месте старого монастырского кладбища. Якобы монашек прогнали, монастырь снесли, кладбище сравняли с землей, и на его месте поставили казарму, штаб и все остальное. Такое случалось, и ничего необычного в этом нет. И существовала в части легенда, по которой в монастыре на момент его разрушения оставалась монахиня Наташа, которая потом ушла в лес и якобы пропала, и никто ее потом не видел.Вокруг этой Наташки в части существует множество «страшных историй», но я не буду на них останавливаться. Тем более, что произошедшее с ней, скорее всего, никак не связано.Было это за пару месяцев до дембеля — то есть я на тот момент был расслабленным парнем, живущим практически бесстрессовой спокойной жизнью. Спал на том месте, которое давно присмотрел, и испытывал от этого полное удовлетворение. В армии это важно.Так вот однажды я «проснулся» (тогда я еще не понял, что нахожусь в полусне) около 4 утра. Время определил по солнцу — когда очень долго спишь на одном месте — это делать не трудно. И в определенный момент я услышал, как кто-то зашел в спальник. Сначала я подумал, что это последний дневальный идет спать (время не по уставу, но в реальности вполне адекватное), но потом понял, что сразу после двери этот кто-то повернул к моей кровати. В тот момент, когда я увидел, кто это, я сразу понял, что еще нахожусь в полусне. Именно в полусне — так как я был уверен, что время и солнце на текущий момент самые настоящие.Ко мне подошла женщина в лохмотьях, выглядящая очень старой и, в общем-то, страшной. Я не испугался и даже немного заинтересовался. Все-таки женщин мы видели очень-очень редко, раз в неделю, а то и реже. Она пришла не одна, а с маленькой девочкой, которую можно было назвать только ее внучкой, но почему-то я подумал, что она дочка. Дочери ее было лет 6-7, такая уже не маленькая, но все еще «хвостик» за взрослыми. Выглядела девочка ужасно: в таких же лохмотьях с всклокоченными волосами, и лицо у нее было вовсе не ангельское. Это было не лицо из фильмов ужасов про кровожадных кукол. Представьте, что вы видите девочку 6-7 лет, по лицу которой видно, что ей 6-7 лет, но при этой у которой лицо... страшное и старое. В общем, это была девочка, выглядящая весьма пугающе. Дочку женщина оставила у меня в изголовье слева, а сама обошла вокруг и встала в изголовье справа.Я смотрел на нее снизу вверх, и она начала что-то мне ласково говорить и при этом гладить рукой по всему телу. Скажу честно, мне эти поглаживания понравились, тем более, что за ее рукой по телу шла какая-то волна, мне непонятная, но дающая необычные ощущения. Я решил приподняться, точно не помню зачем, и вдруг почувствовал, что не могу это сделать — у меня как будто не было сил в мышцах — нормальная реакция во время осознанного сна. А вот реакция женщины была неожиданной. Она стала говорить еще быстрее и добрее, уговаривала меня не вставать, а оставаться лежать. Я вдруг почуял неладное и захотел остановить процесс — вот только ничего сделать уже не мог — сил шевелиться не было совсем. А женщина все быстрее двигала рукой вдоль тела, окончательно лишая меня сил и все уговаривая не шевелиться. И тут я как-то по ощущениям понимаю, что мне сейчас придет форменный капец, что из меня высосут всю энергию, душу, и я не знаю, что еще, но намерения гостьи оказались другие. Полностью меня парализовав, она подсунула мне руки под голову и колени, собираясь поднять и унести.И тут я понял, что шутки кончились, — меня сейчас унесут. И единственное, что меня спасет, — это проснуться. Знаете, как можно экстренно проснуться? Есть только единственный действующий способ — кричать! Все мышцы парализованы сном, пошевелиться вы не можете. Всяческие щипания себя — это из мультиков и не работает. Единственное спасение — это кричать. И не бояться кого-то разбудить. Сначала будет не получаться — ведь ребра и горло так же парализовано, как и все тело, но как показывает практика, это намного проще, чем расшевелить любую другую часть тела, наверное, потому, что дыхательные мышцы парализованы не полностью — мы же дышим во сне. В общем, я начал пытаться кричать.И моя гостья поступила так, как никогда ни до, ни после этого не поступали «гости» моих снов – она начала пытаться помешать мне проснуться. К этому времени она уже убедилась, что я полностью парализован и в моих мышцах не было ни капли силы. Она подсунула руки мне под шею и под колени и начала поднимать, чтобы унести. Увидев, что не успевает и я сейчас проснусь, она опустила меня назад на койку (успела поднять сантиметров на сорок) и начала снова быстро проводить вдоль всего тела ладонью, пытаясь отнять последние силы, и все время уговаривала меня, что все хорошо и что мне не нужно беспокоиться. А увидев, что у нее уже ничего не выйдет — она повернулась, обошла вокруг кровати, забрала дочку и вышла из спальника. Как раз в этот момент я «прокричался» — то есть смог кричать в реальности, в полный голос. Никогда не останавливайтесь, если вам нужно проснуться…Я встал, убедившись, к слову, что время было идентичным тому, что было во сне, вышел к дневальным. Они сказали, что слышали крики, но чего только не бывает, когда в помещении спит полсотни человек. Покурил в туалете. Вернулся и сделал то, что опять же до этого никогда не делал, — перекрестил кровать с четырех сторон и потом ее саму. И спокойно лег досыпать. До сих пор помню все, «как сейчас», хотя ни с одним сном в жизни у меня такого нет. Хотя я вижу их за ночь по 5 штук.Автор - не указан.

Ключевые слова: Служба в армии сон женщина девочка сонный паралич страх

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