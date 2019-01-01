Параллельный мир

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:38

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:38 by

Большинство из нас не верят, что существует иной параллельный мир. Но себя к числу этих людей я отнести не могу. Дело в том, что со мной однажды произошла мистическая история.Случилось это давно, но свежо в памяти и по сей день. А началось все с того, что у меня родился ребенок. Когда ему исполнилось месяцев 5, мне приснился сон. Это я сейчас убеждаю себя, что спала, даже, можно сказать, иду против совести, так как ощущение реальности не покидало меня ни на миг.Итак, как обычно, перед сном, я покормила малыша и уложила в детскую кроватку, а сама легла рядом. Буквально через пару мгновений я поднялась с постели, вознеслась к потолку и с высоты увидела себя спящей, а рядом – детскую кроватку с малышом Димкой. Помню, что я поднималась все выше и выше, в голове пронеслась мысль: «Сейчас попаду к соседям сверху». Наверное, вам покажется это смешным, но мне в тот момент было не до смеха.Нет, к соседям я не попала, а оказалась в каком-то саду. Все было в зелени, небо безоблачное, ярко светило солнце. Я стояла на тропинке и, немного подумав, медленно пошла по ней. Мне было очень хорошо и спокойно на душе. Вокруг не было никого, лишь где-то вдали пели птицы.И я настолько детально запомнила все, что меня окружало, этот запах зелени и пение птиц, что сейчас, когда пишу, мурашки идут по коже.Внезапно я ощущаю, что меня кто-то берет за руку. Я поворачиваю голову, но вижу лишь кисть чьей-то руки в белой перчатке и вокруг каждого пальца небольшое свечение.– Тебе здесь хорошо? – слышу я голос из ниоткуда. Словно кто-то угадал мои мысли и мое состояние безмятежности.– Да, – отвечаю я.Мы идем дальше. Через какое-то время я вновь слышу вопрос:– Ты хочешь остаться здесь?В этот момент мы подходим к высоким воротам. Я вновь отвечаю положительно, но через секунду меня охватывает паника – ведь Димка остался там один. Как же я без него?– А можно мне сына забрать? – спрашиваю я дрожащим голосом.Кисть в перчатке медленно отпускает мою руку. Все вокруг тает. Я вижу, как спускаюсь с потолка и ложусь в кровать. В тот же миг я открываю глаза и оглядываю комнату. Димка при мне и сладко спит.Жутковато стало и в то же время спокойно, ведь самое драгоценное сопит рядышком. Для себя же я сделала вывод, что если мы не знаем о параллельных мирах, это вовсе не означает, что их нет. Возможно, что каждому из нас в свое время суждено там побывать.Автор - Дина.

Ключевые слова: Сон мистика ребёнок спокойствие

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