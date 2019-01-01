Знакомство с родственниками

Знакомство с родственникамиПриснился мне тот сон накануне родительского воскресенья, что же было потом, никакими иными словами, иначе как мистикой, это назвать нельзя, потому что рациональных объяснений попросту не существует.
Я была на кладбище. На нашем, городском. Рядом стоял человек – мужчина средних лет, только я его не знала и никогда не видела. Знала точно, что пришли мы сюда вдвоем, но не понимала, почему. Осознания того, что это сон, не было, потому что окружающая действительность была на удивление реальна.
А потом мы пошли вдоль могил, дорогу я знала, потому что не раз сама была здесь. Вон там недалеко похоронена бабушка мамы. Незнакомец остановился и показал рукой туда, а я кивнула. Вроде, знаю. Мы пошли дальше, возле могилы двоюродной тети моей мамы мы снова остановились. И опять все повторилось. Таким образом мы обошли могил семь, после чего я решила, что пора возвращаться, но мужчина посмотрел на меня и покачал головой.
Сначала он повел меня в сторону выхода, но вдруг резко свернул. В этом месте я никогда не была, могилки были старые, памятники очень простые и дешевые, часто полуразрушенные. Видно, что сюда редко заходили люди. А потом он снова встал, как и раньше, показал на меня пальцем, а потом на осевшую оградку с потрескавшейся краской. Не давая задать даже вопроса, незнакомец пошел дальше, изредка устраивая мне безмолвные экскурсии. Продолжалось это недолго, мы обошли пять могил, после чего вернулись ко входу и я проснулась.
Самое удивительное в этом сне даже не то, как он кончился – словно некий рассказ, который ты дочитываешь до последней страницы и закрываешь книгу, а другое – все увиденное врезалось мне в память с такой точностью, словно действительно было реально. Лишь включив свет, попив воды, я более менее убедила себя в том, что все это приснилось.
Утром мы с родителями поехали на кладбище, но ночное путешествие весь день не выходило у меня из головы. Когда видела те же самые места, что и во сне, возникало ощущение дежавю. И в какой-то момент, чтобы просто успокоить себя, я отстала от своих и пошла по памяти туда, куда завел меня незнакомец во сне. Расчет был верен – убедиться, что той могилки там нет и вернуться с чистой совестью обратно.
Но все вышло в точности до наоборот. Покосившийся памятник, облезлая краска на просевшей оградке, признаки запустения. Это была та самая могилка из сна. Самое интересное другое – там была похоронена женщина с нашей фамилией. Вот тут стало жутко. По памяти я нашла еще четыре заброшенные могилы и опять же, все с нашей фамилией. Сами понимаете, какое уж тут совпадение.
Я пошла ко входу, родители как раз принялись мне названивать, с ощущением когнитивного диссонанса. Когда меня увидела мама, то она, редкостная трещотка, просто замолчала и слушала до тех пор, пока я не вывалила на нее всю информацию. Конечно, больше всего произошедшим заинтересовался папа. Когда я закончила рассказывать эту мистическую историю, мы снова прошлись по тому же самому маршруту. Только теперь бледнел отец.
Из всех пяти похороненных с его фамилией он узнал только мужчину и женщину, те приходились ему дедом и бабкой. Родители моего отца развелись, когда он был еще совсем маленький, а его мама через два года вышла замуж за другого человека, который и стал ему настоящим отцом. Больше в своей жизни о биологическом родителе он не слышал. Бабка с дедом пытались какое-то время общаться с внуком, но через несколько лет и этому пришел конец. Отец думает, что причиной, конечно, была мать. Поэтому лет с пяти дорога с той семьей разошлась, они переехали в другой район, все связи были потеряны.
В описанном мной незнакомце папа опознал своего биологического родителя, сохранилось несколько иссохших фотографий, которые его мать не выбросила. Мы истолковали это так, что с ним что-то случилось. Видимо, раньше он сам ухаживал за своими стариками, но теперь больше не может. Вот он и приснился мне. Вот такая мистическая история о знакомстве с давно потерянными родственниками.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 0
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