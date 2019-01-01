Знакомство с родственниками

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:39 by

Приснился мне тот сон накануне родительского воскресенья, что же было потом, никакими иными словами, иначе как мистикой, это назвать нельзя, потому что рациональных объяснений попросту не существует.Самое удивительное в этом сне даже не то, как он кончился – словно некий рассказ, который ты дочитываешь до последней страницы и закрываешь книгу, а другое – все увиденное врезалось мне в память с такой точностью, словно действительно было реально. Лишь включив свет, попив воды, я более менее убедила себя в том, что все это приснилось.Утром мы с родителями поехали на кладбище, но ночное путешествие весь день не выходило у меня из головы. Когда видела те же самые места, что и во сне, возникало ощущение дежавю. И в какой-то момент, чтобы просто успокоить себя, я отстала от своих и пошла по памяти туда, куда завел меня незнакомец во сне. Расчет был верен – убедиться, что той могилки там нет и вернуться с чистой совестью обратно.Но все вышло в точности до наоборот. Покосившийся памятник, облезлая краска на просевшей оградке, признаки запустения. Это была та самая могилка из сна. Самое интересное другое – там была похоронена женщина с нашей фамилией. Вот тут стало жутко. По памяти я нашла еще четыре заброшенные могилы и опять же, все с нашей фамилией. Сами понимаете, какое уж тут совпадение.Я пошла ко входу, родители как раз принялись мне названивать, с ощущением когнитивного диссонанса. Когда меня увидела мама, то она, редкостная трещотка, просто замолчала и слушала до тех пор, пока я не вывалила на нее всю информацию. Конечно, больше всего произошедшим заинтересовался папа. Когда я закончила рассказывать эту мистическую историю, мы снова прошлись по тому же самому маршруту. Только теперь бледнел отец.Из всех пяти похороненных с его фамилией он узнал только мужчину и женщину, те приходились ему дедом и бабкой. Родители моего отца развелись, когда он был еще совсем маленький, а его мама через два года вышла замуж за другого человека, который и стал ему настоящим отцом. Больше в своей жизни о биологическом родителе он не слышал. Бабка с дедом пытались какое-то время общаться с внуком, но через несколько лет и этому пришел конец. Отец думает, что причиной, конечно, была мать. Поэтому лет с пяти дорога с той семьей разошлась, они переехали в другой район, все связи были потеряны.В описанном мной незнакомце папа опознал своего биологического родителя, сохранилось несколько иссохших фотографий, которые его мать не выбросила. Мы истолковали это так, что с ним что-то случилось. Видимо, раньше он сам ухаживал за своими стариками, но теперь больше не может. Вот он и приснился мне. Вот такая мистическая история о знакомстве с давно потерянными родственниками.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Сон кладбище могилы незнакомец памятник фотографии

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