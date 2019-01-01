"Пойдем со мной, тебя там все заждались"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:29

Причина: Изменён раздел.

Фиолетовая Дымка Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:29 by

Когда случилась эта история, мне было лет 15. Я писала тут, что когда я была совсем маленькой, у меня умер дедушка. Чтобы бабушке было не так одиноко, я какое-то время спала у нее в комнате. После похорон мы с ней слышали его шаги по залу, от моей комнаты до нашей. Шаги останавливались прямо у нашей двери, через какое-то время он шел обратно. Было очень страшно, что он откроет дверь и зайдет к нам. И что мы тогда увидим, даже не хотелось и представлять. После 40 дней все прошло.Потом бабушка уехала жить на другую квартиру ,и я перебралась в ее комнату, так как она была больше. И вот сплю я, вижу уже 10 сон, как меня что-то будит. Открываю глаза и вижу: в комнате стоит умерший дедушка, и от него идет какое-то синее неоновое свечение. Я к тому времени уже забыла за давностью лет, как он выглядит, но когда увидела, то сразу вспомнила - настолько его образ был четкий. Смотрю: а я и сама свечусь этим синим цветом, и поза у меня, как у покойника: ноги вытянуты, руки сложены на груди. Вот честно, такого ужаса я не испытывала никогда!Тут я слышу его голос: "Пойдем со мной!" А я-то понимаю, что с покойниками соглашаться куда-то идти нельзя и, естественно, отказываюсь - мне ж еще жить да жить. А он меня уговаривает: пойдем, пойдем, мол, мы все тебя уже там заждались.Затем смотрю и вижу, что я парю над кроватью: ноги вытянуты, руки сложены на груди. Мне стало так страшно, что я начала плакать и просить меня отпустить. Он в ответ начинает гневаться, голос становится все злее и злее. Снова прозвучала фраза "Пошли о мной, мы тебя уже заждались там!", но уже очень недовольно. Я плачу, слезы льются градом. И тут такая безысходность и чувство безнадежности меня охватили, что я отвечаю: "Забирай! Только пусть все это прекратится!" И тут свечение прекращается, он исчезает, я сверху падаю на кровать напуганная, зареванная и уже смирившаяся со своей участью.Никому ничего рассказывать не стала. Почему-то подумала, что моя судьба решится в течение двух недель.Действительно, за эти две недели меня чуть не сбил грузовик, вылетевший из-за угла; один хулиганистый подросток кинул в нас с подругой кирпич и попал мне в висок - пара миллиметров, и я бы тут не писала, а так отделалась только огромной шишкой. И под конец этих двух недель я умудрилась неудачно упасть и сломать руку. По истечении этого срока мои неудачи закончились.Что это было, до сих пор не знаю. Но это был точно не сонный паралич, так как с ним я сталкивалась дважды.

Ключевые слова: Дедушка смерть страх сон авторская история

Другие, подобные истории: