Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

"Пойдем со мной, тебя там все заждались"

Когда случилась эта история, мне было лет 15. Я писала тут, что когда я была совсем маленькой, у меня умер дедушка. Чтобы бабушке было не так одиноко, я какое-то время спала у нее в комнате. После похорон мы с ней слышали его шаги по залу, от моей комнаты до нашей. Шаги останавливались прямо у нашей двери, через какое-то время он шел обратно. Было очень страшно, что он откроет дверь и зайдет к нам. И что мы тогда увидим, даже не хотелось и представлять. После 40 дней все прошло.

Потом бабушка уехала жить на другую квартиру ,и я перебралась в ее комнату, так как она была больше. И вот сплю я, вижу уже 10 сон, как меня что-то будит. Открываю глаза и вижу: в комнате стоит умерший дедушка, и от него идет какое-то синее неоновое свечение. Я к тому времени уже забыла за давностью лет, как он выглядит, но когда увидела, то сразу вспомнила - настолько его образ был четкий. Смотрю: а я и сама свечусь этим синим цветом, и поза у меня, как у покойника: ноги вытянуты, руки сложены на груди. Вот честно, такого ужаса я не испытывала никогда!

Тут я слышу его голос: "Пойдем со мной!" А я-то понимаю, что с покойниками соглашаться куда-то идти нельзя и, естественно, отказываюсь - мне ж еще жить да жить. А он меня уговаривает: пойдем, пойдем, мол, мы все тебя уже там заждались.

Затем смотрю и вижу, что я парю над кроватью: ноги вытянуты, руки сложены на груди. Мне стало так страшно, что я начала плакать и просить меня отпустить. Он в ответ начинает гневаться, голос становится все злее и злее. Снова прозвучала фраза "Пошли о мной, мы тебя уже заждались там!", но уже очень недовольно. Я плачу, слезы льются градом. И тут такая безысходность и чувство безнадежности меня охватили, что я отвечаю: "Забирай! Только пусть все это прекратится!" И тут свечение прекращается, он исчезает, я сверху падаю на кровать напуганная, зареванная и уже смирившаяся со своей участью.

Никому ничего рассказывать не стала. Почему-то подумала, что моя судьба решится в течение двух недель.

Действительно, за эти две недели меня чуть не сбил грузовик, вылетевший из-за угла; один хулиганистый подросток кинул в нас с подругой кирпич и попал мне в висок - пара миллиметров, и я бы тут не писала, а так отделалась только огромной шишкой. И под конец этих двух недель я умудрилась неудачно упасть и сломать руку. По истечении этого срока мои неудачи закончились.

Что это было, до сих пор не знаю. Но это был точно не сонный паралич, так как с ним я сталкивалась дважды.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:29
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:29 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 18Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Дедушка смерть страх сон авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.