Несколько коротких историй, связанных с моей бабушкой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:01

Фиолетовая Дымка Просмотров: 278 Комментарии: 1 +11 Сегодня, 11:01 by

Меня всегда удивляло отношение наших бабушек и дедушек ко всякой нечисти, духам, привидениям и т.д. Такое житейско-спокойное. Сейчас хочу поведать вам несколько историй, связанных с моей бабушкой.Когда мне было 4 года, у меня умер от инфаркта дедушка. Горе моей бабушки невозможно было описать. Ей было плохо и очень тяжело от этой утраты. После его похорон, чтобы ей было не так одиноко спать, мою кровать поставили в ее комнату. И в течение нескольких дней после похорон дедушки мы просыпались от того, что он или кто-то еще ходил по залу. Нам было очень страшно от того, как он ходит по залу: туда-сюда, туда-сюда: от пустующей комнаты, где раньше спала я, к нашей. Половицы скрипели под его тяжелым шагом. Мы очень боялись,что он или нечто другое к нам зайдет. Но он останавливался возле нашей двери и затем шел к другой комнате.Когда я подросла, бабушка поведала мне еще одну историю, связанную со смертью дедушки. Как-то она сидела на кухне и оплакивала его смерть, ей было так тяжко на душе и такая тоска была по нему, что она подумала: "Если ты здесь, то дай знать о себе". И тут внезапно распахнулось окно, и на кухню проник ярко-розовый, переливающийся свет. И в этом свете она услышала дедушкино дыхание. Она сказала, что дыхание было очень глубокое и наполняло всю кухню. Через какое-то время свет исчез, и дыхание прекратилось. После этого ей на душе полегчало и стало спокойнее, так как она осознала, что он находится рядом с ней.Через какое-то время она сошлась с другим мужчиной. Жили они душа в душу, путешествовали, часто приглашали нас с мамой и его детей и внуков в гости, и мы все вместе очень весело и уютно проводили время. Спустя 15 лет их отношений он умер. После его похорон бабушка как-то совершенно случайно обмолвилась, что просыпается от того, что кто-то сидит на кровати, потом встает, идет в ванную комнату, включает свет, потом выключает его, приходит обратно, издает тяжкий вздох и ложится на кровать. Она сразу подумала, что это ее умерший муж. На следующую ночь она повернулась и посмотрела, что там вообще происходит. Все было так же - один в один, но производил все эти манипуляции невидимка. Она даже видела и чувствовала, как под его тяжестью прогибается кровать, слышала все тот же тяжкий вздох.После услышанного у меня волосы дыбом встали. И я у нее спросила, как она не боится, на что бабушка мне ответила: "Ну а что его бояться? Он же не вредит и не мешает".

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