Мы тебе не рады

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:41

disminuido Просмотров: 78 Комментарии: 2 +5 Вчера, 16:41 by

Может, в этой истории кто-то в этой истории и не увидит мистики, но меня этот эпизод очень насторожил, расскажу все, как есть.Со своим мужчиной я живу вместе уже шестой год, мы через многое прошли вместе, прошли через все горести и лишения. И вот, наконец, жизнь наша наладилась, и мы решили, что хотим детей. Мой мужчина не русский, и не то, чтобы его родня меня недолюбливала, но проскакивали порой не самые приятные слова в мой адрес, особенно если что-то вдруг шло не так, как они хотели.Дело было посреди недели, планировали позвать его семью в гости и сообщить хорошие новости о скорой свадьбе, а, возможно, еще и о пополнении. И снится мне в эту ночь сон...Светит солнце, весна, я стою на остановке, ко мне подъезжает абсолютно пустой автобус, открываются двери, и водитель говорит: "Садись, отвезу куда надо". Ну, раз куда надо, то я сажусь в автобус, и мы трогаемся. Ехали мы долго, я почти дремала, прижавшись к окну, и, наверное, заснула бы, но автобус вдруг остановился. Вышла я посреди какой-то небольшой деревни. Стоит ли говорить, что я там была впервые? На удивление, ничего не вызывало беспокойства, казалось, что так и выглядят все мелкие селения нашей необъятной родины: одноэтажные дома из кругляка, окна со ставнями, заборы, собачьи будки и месиво грязи со снегом под ногами.Потихоньку хлюпая сапогами, я побрела вдоль одной из улиц, ноги остановили меня перед одним из домов, он был достаточно большой и старый, с хорошим огородом, высоким зеленым забором, широким крыльцом, и, если до этого все и вся вокруг на меня никак не реагировали, то у этого дома меня заметили. Из будки начала вылезать большая лохматая собака, она скалилась и рычала, всем видом показывая, что мне здесь не рады. Если честно, я и не думала уходить и продолжила осматриваться. Собака же на цепи, что может случится? И тут с другой стороны двора я услышала еще более грозный рык. Огромная черная псина направлялась прямо ко мне, по земле волочилась цепь, видимо, этот монстр вырвал ее, а теперь ОН БЕЖИТ ко мне. Первой мыслью было перелезть через забор, прямо на участок, чтобы хоть что-то отделяло меня от этой громадины. Пытаюсь притронуться к чистоколу, а передо мной словно невидимая стена, никак не пускает.Мы оба проснулись от моего крика, я была безумно рада, что проснулась до того, как меня растерзал этот зверь. В слезах рассказала любимому о своем сне, он выслушал, потом немного помолчал и сказал, что в точности так выглядел дом его родных, который строил ещё прапрадед. Помнит он и двух собак, одна из которых все время рвала цепь, и высокий зеленый забор. У меня после этого в голове была одна мысль: "Неужели его родня мне так не рада?"

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