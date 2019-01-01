Черный чемодан

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:36 by

Дорогие читатели сайта, эта история будет о необычных снах с участием умерших. Понимаю, что читать о снах, возможно, не всегда интересно, но, как известно, во сне мы подключаемся, если грамотно выражаюсь, ко всеобщему пространству и нужно внимательно относиться к тому, что умершие говорят нам во сне или делают.Для начала объясню, что умершие снятся мне крайне редко. Исключением была только бабушка, которая одно время достаточно часто мне снилась, почему-то всегда грустная и недовольная, хотя при жизни не была такой. Но эти сны давно прекратились и хорошо. А вот некоторые другие родственники снились буквально несколько раз и всегда после этого наступали значимые события.Например, около восьми лет назад, когда я еще жила со своим первым мужем, мне приснилось, что я нахожусь на природе, в красивой светлой местности. Кругом много зелени, воды, деревьев, был также небольшой водопад стеной, прямо среди зелени. На лужайке играли двое детей, лет шести-семи, мальчик и девочка. В этом красивом месте я почему-то стояла, как в приемном покое, никуда не сворачивая и не гуляя. Я словно ждала кого-то. Тут прямо из того водопада выходит давно умерший отец моего мужа. Молодой, красивый, в белой рубашке. Нужно пояснить, что своего свекра я никогда не видела (только на старых фотографиях), потому что он умер, когда мой муж был еще ребенком. Мужчине на тот момент не было еще и сорока лет, произошла ужасная авария. Как мне рассказывали, похороны были страшными, большая трагедия для семьи, горе. Так вот, вышел мой свекр, стоит, смотрит на меня. Я с ним поздоровалась, он кивнул в ответ. Я вопросительно посмотрела на него, он лишь слегка улыбнулся. На этом сон прекратился. Буквально через несколько дней, в другом городе умер уже старенький дедушка моего мужа, то есть отец свекра, которого я видела во сне. Между прочим, свекровь мне как-то говорила, что муж ей совсем никогда не снился.Как я уже рассказывала, моя бабушка во сне приходила ко мне часто, но вот вместе с дедушкой — всего дважды, сам же дедушка всего раз. Об этом расскажу подробнее. Через несколько лет после описанного выше случая я ждала второго ребенка, сына. Незадолго до родов мне приснилось, что я пришла в дом к бабушке и дедушке. Они оба радостные, довольные и… наряжают меня в белоснежное свадебное платье, поворачивают к зеркалу на стене, посмотреть на себя. Во сне я не была беременной. Вскоре родился мой сын. Роды прошли нормально, хоть и были немного длительными, ребенок крупный и здоровый. Все, кому я рассказывала потом об этом сне, на моменте о свадебном платье менялись в лице и отказывались мне дальше что-либо объяснять. Так я и не знаю, что это значит.Еще через какое-то время наша с мужем жизнь дала серьезную трещину и было ясно, что это начало конца. Уже тогда я планировала выезд за границу и собиралась начинать делать документы. В тот период однажды во сне я снова пришла в бабушкин и дедушкин дом. Меня радостно встретил дедушка, потом посерьезнел и сказал фразу, которую я дословно запомнила до сих пор: «Запомни, у тебя ненадежный муж, но ты не волнуйся, я тебе помогу. Уже и деньги для тебя приготовил». Когда я услышала о деньгах от пожилого человека, мне стало неудобно и я начала отказываться: «Что ты, не нужно денег!». На это дедушка улыбнулся и спокойно сказал: «Нужно, нужно…» и растаял, как облачко. Вскоре я действительно начала делать документы, хоть и сильно волновалась за исход событий, но все прошло отлично. Получив документы я сразу же выехала из страны. Сейчас проживаю очень далеко от родины, в одной из скандинавских стран. Ощущение такое, что это надо было сделать давно, и что только сейчас я нахожусь действительно на своем месте. Через полтора года пребывания здесь я встретила свою любовь. Еще недавно, учитывая свой жизненный опыт, я и не надеялась на такое, не верила, что это возможно. Любовь настоящая, зрелое чувство, уважение друг к другу. Наконец-то я счастлива! Мы понимаем друг друга буквально во всем, полное согласие и совместимость, взаимоподдержка. Мой мужчина итальянец, а именно сицилиец. Но что интересно, глубоко в корнях я тоже сицилийка. Ведь мама того самого дедушки, который мне снился, была из Сицилии. Конечно, это может быть и обычным совпадением, но все-таки я не в Италию переехала, а в Скандинавию и встретила его здесь. А даже если это и простое совпадение, то довольно-таки интересное.Сегодня дедушка приснился мне второй раз. Вот этот сон и не дает мне покоя. Прошу, кто понимает, или сталкивался с подобным поясните, что это может значить. Итак, во сне я снова пришла в их дом. Бабушка и дедушка были вместе. Бабушка звала меня к себе в комнату посидеть поболтать, а дедушка возился с чем-то на кухне. Я подошла к нему и увидела, что на столе возле него стоит раскрытым небольшой черный чемодан, такой строгого вида, с защелками, как дипломат. Также возле дедушки на столе был большой пакет с разными конфетами, еще один пакет полный орехов, там были арахис и лесные орехи. Еще дедушка перебирал и мыл в воде из крана ягоды. Но ягоды были только черные. Среди них голубика (она и так темно-синего цвета) и черная… малина. Такого цвета, как темный виноград. Я на все эти гостинцы смотрела, как ребенок. Теперь самой из-за себя странно, пусть даже во сне. Начала спрашивать у дедушки, для кого это, сказала, что я тоже хочу. На что он ответил, что это гостинцы для его старшего сына, то есть для моего дяди, что он собирается его сейчас навестить (замечу — дядя живой-здоровый, проживает со своей женой в том городе, откуда я родом, откуда выехала за границу). Поскольку я тоже просила, дедушка сказал — хорошо, поделим между тобой и им по справедливости и отсыпал мне в маленький кулечек орехов и конфет, совсем немного, также насыпал в руку горстку ягод. Я возмутилась на такое «справедливое деление», но дедушка заметил, что так нужно, и, тут дословно не вспомню, но суть слов была такая — чтобы я не лезла не в свое дело. Потом он аккуратно сложил все эти продукты в черный чемодан и защелкнул его. Я тем временем пошла поговорить с бабушкой. Но скоро услышала в коридоре голос дяди. Оказалось, он пришел туда, что было странно, ведь дедушка же сказал, что сам идет к нему. Дядя что-то говорил, но дедушка ему сказал, идем идем, надо идти, времени мало, и увел дядю.Автор - Фредерика.

Ключевые слова: Сны умершие дедушка

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