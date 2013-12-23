Падали, но не упали!Этот рассказ-сон тоже из черновиков, которые я всё ещё продолжаю потихоньку разгребать.
Снится мне сон. Едем мы вдвоём с сыном на машине.
Солнечный день, на улице поздняя весна или лето - тепло, деревья зелёные. За рулём не я, да и машина не моя, а сына. Сын усталый какой-то, в плохом настроении. Едем мы не к нам домой, а куда-то в город.
(Надо сказать, что в нашем городе вместо светофоров часто на обычных перекрёстках круговое движение, т.е. круги, а на Т-образных - овалы. На кругах в приоритет попадают те транспортные средства, что движутся в данный момент по кругу. А вот овалы приоритетом не пользуются, на них и знаки соответствующие выставлены. Это и во сне, и на самом деле.)
И вот в моём сне мы с сыном подъезжаем к такому овалу. С левой стороны трассы, где этот овал находится, коттеджи, с правой - пустырь, на котором начинается какая-то грандиозная стройка. И уже выкопан глубокий котлован, примыкающий практически к самой дороге. Страховочного ограждения почему-то нет, и это странно.
Мы въехали на овал. Увидев справа машину, сын притормозил, пропуская её. Но и машина остановилась - видимо, пропускала нас. Водителю бы на знак посмотреть, но он, наверное, принял овал за круг, потому и безоговорочно встал - круги-то везде в приоритете, если нет других знаков. Гляжу на номер машины - не местный. Ну, тогда всё понятно: не местные зачастую, не глядя на знаки, перед кругами-овалами, останавливаются.
Сын тоже обратил внимание, что номер у машины не местный. Мы стоим, и та машина стоит, нас пропускает типа. А настроение-то у сына было плохое, и началось...
- И чего стоим, кого ждём? Глаза поднять и на знак посмотреть влом, что ли? - разбурчался он себе под нос.
- Не местный, - говорю я.
- И чо? Так и будем стоять?
Я сделала рукой знак тому водителю, чтоб проезжал. Он неуверенно тронулся, так и не взглянув на знак. Мы двинулись за ним. Сын всё ворчал, вперив взгляд через стекло на того водителя:
- Да по лицу же видно, что не в себе чел, а туда же - за руль и в чужой город...
И так отвлёкся, что мы оказались в опасной близости от того вырытого глубокого котлована. Я хочу сыну сказать, чтобы смотрел на дорогу, но уже поздно... Наша машина обоими правыми колёсами срывается с дороги, мы падаем. Я в ужасе молча закрываю глаза ладонями. В голове мысль, что надо бы как-нибудь сгруппироваться, чтобы при падении не сломать хотя бы позвоночник. Пытаюсь это сделать, жду удара...
А падение какое-то медленное, тягучее, как в замедленной съёмке. Секунда, две, три - удара всё нет. "Наверное, - мелькает у меня в голове, - мы в капсуле времени." И продолжаю чётко ощущать медленное движение вниз. Тишина, жду удара... На пятой секунде всё же решаюсь приоткрыть глаза. Приоткрываю... а я на своей кровати лежу!!
Да, вот так, без перехода из сна к яви, без просыпания как такового - просто открыла глаза в своём мире. Но это не был ОС! До сих пор мурашки по всему телу толпами бегают, когда вспоминаю свой шок от этого.
Хочу сказать, что в этом сне всё было, как и на самом деле. Кроме котлована, в который мы падали, но так и не достигли дна. Овал этот на Т-образном перекрёстке существует в реале, и мы каждый раз проезжаем его по дороге в город и обратно. И иногородние так же, как и в этом моём сне, без конца путаются с приоритетами этого круга-овала. То есть ВСЁ так же, только наяву котлована нет.
И ещё. Я потом вспоминала и сопоставляла: месяца через полтора-два после этого сна, вереницей, одно за одним, случилось много неприятностей вне стен дома (в том числе и незаконный призыв сына в армию, про который я написала в предыдущей истории). Но наш дом - домашний очаг - остался для нашей семьи островком благополучия, так сказать. То есть приходишь домой, закрываешь двери во внешний мир, где бушуют ураганы, образно говоря, и всё хорошо.
Может, такой необычный мой сон на это и намекал? Вот смотрите. Ехали не в лучшем настроении, и в направлении от дома. Наткнулись на непонимание, неприятности. Летели в тар-тарары, но дна не достигли, и в конце концов оказались в своём привычном мире.
Ну, это я так рассуждаю, а там кто его знает ))
Вчера, 16:34 by ELEMATПросмотров: 58Комментарии: 3
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