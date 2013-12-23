Замершая беременность

Ips Просмотров: 89 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:25 by

События происходили в июле-августе уходящего года. Я внезапно узнала, что беременна! Не планировали, но были очень рады, строили планы, ждали...По узи поставили срок 4-5 недель и сказали прийти повторно через 2-3 недели, слушать сердечко. Всё было хорошо, чувствовала себя нормально и ничего не предвещало беды. Но вот, снится мне сон... А сны у меня всегда такие, что хоть книги по ним пиши! С такими сюжетами да спецэффектами! А тут, совсем простой сон. Лежу будто в гробу каком, живот большой уже и на нем стоит ящик с мертвыми котятами... На утро у меня уже было четкое знание - беременность мне не выносить. Это я еще непроснувшись поняла, без участия мозга. Когда проснулась, вспомнила всё. Конечно гнала от себя дурные мысли, старалась забыть об этом сне, не думать о плохом. Через несколько дней пришла на повторное узи. Врач долго пыталась что-то услышать, уловить... Но слышала только невнятный шум. Сказала, что возможно плод замер. Но по одному-единственному обследованию такой диагноз не ставят, и она сказала мне прийти еще через неделю. Как я пережила эту неделю, страшно сказать... Всё надеялась, что это ошибка. Но помнила и про сон, и про своё предчувствие... На узи пошла специально в другую клинику, к другому врачу. Еще перед кабинетом поняла, что там всё подтвердится. Почему? Совпадение... У первого врача фамилия была с корнем "кост" и у второго с тем же корнем, похожая. Кости-кощей-костлявая... Сразу моему воспаленному мозгу это совпадение не понравилось.Рыдала я два дня после всех тех событий. Не могла смотреть на беременных женщин без слёз. Злость на весь мир...Спустя месяца два снится опять сон. Сижу в саду за столом, напротив парень лет 25, очень похожий на моего мужа.Спрашиваю - тебя как зовут?Костя, - отвечает, - я потом как-нибудь еще зайду.И ушел... А я проснувшись много думала... Отпустила эту ситуацию, взяла себя в руки. Боль уже утихла, но наверное не было и дня, чтоб я об этом всём не вспомнила. Вот так...

Ключевые слова: Беременность обследования сон авторская история

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