Вещий сон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:13

Elina91 Просмотров: 263 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 17:13 by

Моя подруга Настя забеременела, беременность проходила хорошо: Настя ни разу не лежала на сохранении, все анализы были в норме. Наступило лето, и, как водится, большинство горожан засобирались в отпуск, Настя тоже собиралась ехать с родителями в отпуск. На тот момент она была на седьмом месяце беременности, ждала она девочку. Перед отъездом я была у нее в гостях, на тот момент всё было замечательно: чувствовала она себя хорошо, плод развивался по сроку. Я, конечно, спросила ее, не боится ли она на таком сроке ехать на поезде двое суток, ведь было много случаев, когда роды начинались в дороге, на что Настя ответила, что не боится.Примерно через полтора месяца мне снится сон (на тот момент я сама находилась в другом городе), я его помню, как сейчас, во всех подробностях, поэтому и описывать буду во всех красках. Я вхожу в какое-то здание, где находятся люди в белых халатах, и мимо меня проносят мертвую новорожденную девочку размером, наверное, с ладонь. Я понимаю, что это роддом. Потом я куда-то спускаюсь и вижу Настю в окружении ее подруг. Без живота. Я спрашиваю, куда же делся ее живот, на что получаю ответ, что ребенка она потеряла. Я в недоумении спрашиваю, как же можно потерять ребенка на восьмом месяце, ведь там уже сформированный живой человечек. Настя пожимает плечами, на лице у нее не было никаких эмоций. Я понимаю, что ранее увиденный мертворожденные ребенок, - это ее дочь. На этом сон заканчивается.Когда я проснулась, я подумала, что, скорее всего, Настя родила, ну, а сон про ее роды принял вот такую уродливую форму. Я решила ей позвонить, но ее телефон был выключен. Тогда я написала ее сестре, с которой тоже хорошо общаюсь и дружу, но то, что она мне ответила, я никак не ожидала. Сначала она мне не хотела ничего говорить, мол, расскажу все, когда встретимся. Меня это очень насторожило, я вспомнила про сон, но стала гнать от себя дурные мысли. Потом она написала: "Там все грустно и сложно". Тут у меня по спине пробежал холодок, и мне пришлось рассказать про то, что мне приснился сон про Настины роды и что сон был плохой. Наконец, она мне написала: "Ребенок умер, врачи ничего точного сказать не могут". Тут меня как будто в ледяную воду окунули. Вечером мне перезвонила Настя, я, конечно, ничего сама расспрашивать не стала, рассказала вкратце про сон, т.к. ее сестра ей рассказала про нашу переписку.В общем, роды у нее начались на обратном пути, ее сняли с поезда, повезли в роддом, там не услышали сердцебиения, рожала она мертвого ребенка. Сказала, что девочка была маленькая, полтора килограмма. А сон мне приснился примерно через 2 недели после этого случая.

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