Вещие сны

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:52 by

Первая любовь не забывается. Моя не забудется точно. В 5-м классе я впервые влюбилась. Сашка из параллельного класса. Отличник и тихоня понравился забияке-девчонке. Ничего удивительного, что я писала ему записки, ловила его робкий взгляд.Мы взрослели, а чувства крепли. И вот в 9-м классе наши отношения, наконец, перестали быть чем-то невесомым и тайным: Сашка предложил мне встречаться. Мы были счастливы ровно до того момента, пока оба не закончили школу и не разъехались по разным городам. Отношения на расстоянии выдержать сложно. И эта проверка нас сломала. Мы сильно поссорились. Не разговаривали полгода.Однажды мне приснился странный сон. Трамвайная остановка «Вокзал». Кругом туман и толпа людей. Рельсов нет. Вместо них песчаная насыпь. По этой насыпи Сашка ведёт меня за руку. Подходим к огромным часам. На них нет стрелок. Только циферблат. Сашка говорит мне:– Ну, ладно, давай, пока. Увидимся ещё, – целует меня в щёку и уходит в туман.«Какой странный сон», – подумала я, но не предала ему значения. На следующий день мне позвонил общий с Сашкой друг, Вадик:– Привет, Ирка, давно не видел тебя, как дела? Тут такое дело... – он замялся. – В общем, приехать тебе надо. Тут Сашка... – в трубке послышалось прерывистое дыханье и всхлипы.– Если вы пытаетесь нас помирить, то зря. Сами разберёмся. Не надо спектаклей! – я рассердилась, вспомнив, как нелепо мирили нас общие друзья.– Да нет, Сашки больше нет! – послышались гудки.Дальше я ничего не помню. Всё, как в тумане. А потом... Потом всё, как положено. Похороны. Слезы. Отчаяние. Депрессия.Прошло 10 лет. Я вышла замуж. Всё улеглось. Но мои сны. Их не передать словами. Сашка снится. Часто снится. Я не обращала на сны внимания, пока однажды ночью он мне не сказал:– Я дочку твою видел. Красивая. Глаза у неё голубые.Так я узнала, что беременна. Действительно, у дочки голубые глаза и она моя копия. «Совпадение», – подумала я.Спустя какое-то время снился сон. И опять Сашка. Новое предупреждение: «Соседи у вас плохие. И в квартире сыро».В этот период мы собирались покупать квартиру. Присмотрели одну симпатичную, вовсе не сырую, а очень тёплую и уютную. Готовы были взять, но что-то настораживало, отталкивало. Я скептик, никогда не заморачивала голову мистической ерундой. Но к своему удивлению, сон подвёл нас к решению не брать эту квартиру.Через пару месяцев в квартире сверху произошел пожар. Естественно, те апартаменты, которые хотели приобрести мы, затопило.«Да быть не может, я себя накручиваю», – старалась успокоиться я. Принять, что Сашки больше никогда не будет рядом, было сложно. Эта потеря не давала мне спокойно жить. Поэтому мысли о том, что он постоянно рядом и бережет меня от несчастий, были похожи на острые ножи: вонзались холодным лезвием, бередили старые раны, заставляли страдать. Нет! Мне ничуть не легче от осознания, что любимый человек никогда не сможет обнять меня, взять за руку, успокоить. Это больно! Есть муж, мы счастливы в браке, любим друг друга. Но эта любовь другая.В то, что мистические сны вовсе не бурная фантазия, меня заставил поверить последний сон.«Вот ты, Ирка, бессовестная, – заявил мне Сашка. – Мамка там болеет, а ты даже не звонишь!» С его мамой мы поддерживали связь, поздравляли друг друга с праздниками, изредка созванивались, чтоб узнать, как дела. Но я и правда уже давно не звонила тёте Нине. Решила набрать. Выяснилось, что она уже месяц, как ходит с загипсованной рукой – перелом с некоторыми осложнениями.Хотите верьте, хотите нет, но любимые не умирают. Они живут в сердце, оберегают нас. И что это, мистика или непознанная реальность? Кто знает.Автор - Ирина.

Ключевые слова: Сны мистические совпадения знаки

Другие, подобные истории: