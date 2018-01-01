Позвали меня на грани сна и яви

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:00

Причина: Изменён раздел.

Aksia Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:00 by

За всё моё детство мне приснился всего один по-настоящему испугавший меня сон - ну, так, чтобы подскочить на кровати с гулко бьющимся сердцем и неприятным ощущением страха. А привиделся мне дядька в лохматой шапке-ушанке и телогрейке, с большой бородой и злющими налитыми кровью глазами. Какое-то время он молча и злобно смотрел на меня, а потом неожиданно заорал очень густым басом: "Ааааааааааааа!"Голос был настолько низким, нечеловеческим, что все специально прослушанные мной потом басы-профундо на его фоне померкли. Такие голоса получаются, если слушать виниловые пластинки на медленной "скорости".Ну, вроде бы приснился и ладно. Кого страшным сном удивишь. Чего только иногда не привидится во сне, особенно ребенку. Может быть, через несколько лет я бы этот сон и не вспомнила, если бы вновь не услышала похожий бас... уже при других обстоятельствах.Мне было лет 14, когда я осталась ночевать у бабушки, лежала в кровати (в которой мне, кстати, страшный сон и приснился) и чувствовала, что проваливаюсь в сон, и вдруг очень близко, прямо над ухом, низкий и тягучий мужской голос дважды произнес моё имя так, как если бы он хотел меня разбудить: "Ууууууляяяя, Ууууууляяяяя...".Сон с меня слетел, хотя я не испугалась - в голосе не было злобы, да и вообще каких-то эмоций. В комнате я была одна. Спустя несколько минут я уснула (хотя сейчас мне кажется, что по идее я должна была испугаться).Потом еще раза 2-3 этот странный зов повторялся, случалось это с большими временными промежутками. Самое забавное, что в последний раз я этот голос слышала, когда уже была замужем и родила ребёнка. Так в этот раз он позвал меня не по имени, а тягуче пробасил: "Маааамааааа". Но это еще не всё. С нами в одной квартире тогда жила моя вторая бабушка. И она мне приблизительно в то же время рассказала, что посреди ночи слышала очень круглый (как она выразилась) мужской голос, который дважды произнёс над её головой: "Баааабууушкаааа! Бааааабуууушкаааа..." И голос этот бабуле тоже не показался устрашающим, просто сама ситуация - очень странной.И вот с тех пор я и думаю: то ли у меня наследственное психическое заболевание, одно на двоих с бабулечкой, то ли в этом есть всё-таки немного мистики, которой мне, в общем-то, и не хочется особенно.

Ключевые слова: Голос сон бас авторская история

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